Voici quatre erreurs à absolument éviter avec du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est notre meilleur allié dans l’entretien et le nettoyage de notre maison. Cependant, même si le produit présente des vertus qu’on ne peut contester, il est en revanche déconseillé pour certaines situations. On vous dit lesquelles.

On pourrait avoir tendance à penser que l’on peut tout faire et tout nettoyer avec du vinaigre blanc. Il faut dire que ce produit naturel est écologique et redoutablement efficace. Mais à cause de sa composition, le vinaigre blanc n’est pas le produit idéal à utiliser dans toutes les situations. En voici quelques exemples.

Quatre situation où ne pas utiliser le vinaigre blanc

1. Ne pas utiliser le vinaigre blanc sur les écrans numériques

Le vinaigre blanc a beau être un désinfectant et un anti-bactérien, il est pourtant à bannir des écrans tactiles. Il est vrai que ces derniers sont des nids à microbes et qu’un petit nettoyage de temps en temps ne peut pas leur faire de mal. Pour cela, évitez le vinaigre blanc qui risque d’abimer les composants électroniques de vos écrans. À la place, optez pour un chiffon microfibre.

2. Ne pas utiliser le vinaigre blanc sur des surfaces en bois

Comme pour les écrans, évitez d’utiliser le vinaigre blanc pour nettoyer vos surfaces en bois. L’acide qui le compose dégrade et décolore parquet, meubles et autres surfaces cirées et huilées. De plus, le vinaigre blanc risque également de dissoudre la cire.

3. Ne pas nettoyer une tache d’oeuf avec du vinaigre blanc

Vous pensez qu’il n’y a aucun risque si vous nettoyez une tache d’oeuf avec du vinaigre blanc ? Détrompez-vous. Si vous mêlez du vinaigre blanc à un oeuf, les enzymes protéiques de l’aliment vont coaguler pour former un tache importante et celle-ci sera impossible à nettoyer. De l’eau froide et un simple savon noir feront l’affaire.

4. Ne jamais mélanger le vinaigre blanc avec de l’eau de javel

Un peu comme la tache d'œuf, évitez à tout prix de mélanger ces deux produits ô combien efficaces quand il est question de nettoyage. On l’a dit, le vinaigre blanc est composé d’acide, trandis que l’eau de javel est composé de chlore. En mélangeant les deux produits ensemble, un gaz toxique et corrosif s’en échappe. Inutile de vous rappeler que cela est mortel lorsqu’il ne cause pas des irritations et des brûlures au niveau des yeux, de la peau et des voies respiratoires.