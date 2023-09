15 activités à faire absolument à Athènes

Athènes est une ville mythique, témoin du passé de l’une des civilisations les plus emblématiques de tous les temps. Voici 15 activités à y faire.

Athènes : l’histoire d’une civilisation

Une vue dégagée de la ville d’Athènes Credit : SHansche

Athènes. Que ressentez-vous à l’entente du nom de cette ville ? Pour notre part, c’est de l’excitation face à tout ce que la capitale de la Grèce a à offrir en matière d’histoire. Athènes est bien plus qu’une simple ville. Elle était (et est toujours d’ailleurs) la ville la plus influente de toute la Grèce.

La cité d’Athéna est un lieu antique où les musées côtoient les ruines chargées d’histoire. Il faut dire qu’Athènes et la Grèce tout entière ont été les acteurs principaux dans l’évolution des sciences, de la culture, de l’art, de la littérature et de l’art durant l’Antiquité. Aujourd’hui encore, l’influence d’Athènes est presque la même, mais plus au niveau culturel. La ville entière pourrait être considérée comme un musée à ciel ouvert. Mais que faut-il savoir sur Athènes ?

Athènes est la capitale d’Athènes. D’une superficie de 38,98 km², la cité d’Athéna est peuplée de plus de 660 000 habitants, soit à peu près 17 500 habitants par kilomètre carré. Il s’agit de l’une des villes touristiques les plus populaires de toute l’Europe.

En 2019, Athènes a enregistré plus de 31 millions de touristes, dont la plupart venus pour une visite de l’Acropole. Et chaque année, les chiffres sont incroyables. Autant dire qu’Athènes est «Ze place to be!»pour les vacances, ou pour un week-end.

Question prix, Athènes se défend et fait partie des villes moins chères d’Europe. D’ailleurs, elle a été classée "ville la moins chère d’Europe" pour une escapade de courte durée, devant Lisbonne, Cracovie, Riga et Budapest. Vous ne risquez donc pas de vous trouer le portefeuille à cause des chambres d’hôtel hors de prix, ou du coût de la cuisine locale. Un billet d’avion pour Athènes en partance de Paris vaut entre 27 euros et 295 euros, soit une moyenne de 135 euros. Une maigre somme à payer pour vous envoler vers l’une des villes les plus vieilles du monde.

15 activités à faire absolument à Athènes

La ville d’Athènes Credit : Amine Bouzidi Idrissi

Parler d’Athènes comme étant la ville la plus intéressante d’Europe, certes. Mais qu’en est-il des activités ?

Si vous prévoyez un voyage dans la capitale grecque, sachez que vous ne serez pas déçu! Une journée entière ne vous permettra pas de découvrir le quart de ce que la ville d’Athènes peut offrir. Alors, avant d’acheter votre billet d’avion et de réserver votre hôtel, organisez votre voyage en choisissant lesquelles des 15 activités suivantes à faire à Athènes vous emballent.

1. Visiter l'Acropole et explorer les ruines antiques

L’Acropole à Athènes Credit : StreetFlash

Prix du billet pour la visite : 20 euros en été, 10 euros en hiver.

Comment parler d’Athènes sans évoquer l’Acropole ? Si les 30 millions de touristes de 2019 ont payé leur billet d’avion pour un voyage à Athènes juste pour la visite de ce site, ce n’est pas pour rien!

Alors, qu’est-ce que l’Acropole ? L’Acropole est un site athénien qui abrite des monuments aussi emblématiques les uns que les autres. En premier lieu, le Parthénon, juché sur sa colline, trône fièrement sur la capitale grecque. L’Acropole abrite également l’Érechthéion et le temple d'Athéna Niké, déesse de la victoire.

La visite de l’Acropole est une activité historique et culturelle, mais aussi une expérience qui vous en fera découvrir énormément sur l’architecture grecque antique.

Du haut de la colline où se trouve l’Acropole, vous aurez une vue panoramique époustouflante de la ville.

En bref, la visite de l’Acropole est l’une des activités, voire celle à côté de laquelle il ne faut pas passer lors d’un voyage à Athènes. Si vous avez prévu un voyage dans une autre cité de Grèce comme Delphes par exemple, faites le détour par Athènes et rendez-vous à l’Acropole, vous ne le regretterez pas.

2. Découvrir le musée de l'Acropole

Le musée de l’Acropole Credit : Lefteris_

Prix du billet pour la visite : 10 euros en été, 5 euros en hiver.

Pendant votre visite de l’Acropole, arrêtez-vous au musée qui se trouve à son pied. Le musée de l’Acropole est un lieu abritant une impressionnante collection d’objets et de sculptures datant de l’âge d’or de la Grèce antique. Vous pourrez en apprendre davantage sur l’histoire de la civilisation grecque et l’influence qu’elle a eue sur son époque. Vous pourrez également y admirer des pièces uniques.

Le musée de l’Acropole est ouvert aux adultes et aux enfants.

3. Se promener dans le quartier de Plaka

Le quartier de Plaka à Athènes Credit : SHansche

Prix du billet pour la visite : gratuit.

Si vous aimez les sites authentiques et si ce sont les visites de quartiers pittoresques qui vous stimulent le plus, alors vous devez organiser une promenade dans le quartier de Plaka.

Le quartier de Plaka est connu pour ses ruelles étroites, ses maisons colorées, ainsi que sa ribambelle de boutiques traditionnelles. De quoi vous mettre dans le bain de l’ambiance à la grecque en une seule visite et vous imprégner de l’atmosphère authentique et unique de la ville d’Athènes. En journée ou pendant la nuit, une escapade dans le quartier de Plaka est toujours une expérience unique.

La visite du quartier de Plaka est entièrement gratuite. Mais, vous aurez du mal à résister à l’appel des restaurants typiques et des tavernes dont seule Athènes a le secret. Au lieu de payer le prix d’un billet pour découvrir le quartier, vous payerez sans doute le prix d’une bière et d’une moussaka. Une bonne affaire quand même!

4. Explorer le marché central d'Athènes, le Varvakios Agora

Un marché à Athènes Credit : LindaJohnsonbaugh

Prix du billet pour la visite : gratuit.

Pour connaître une ville, il faut connaître son marché. Et le marché central de la ville d’Athènes, c’est le Varvakios Agora.

La visite du Varvakios Agora est le meilleur moyen d’en apprendre un maximum sur les produits disponibles à Athènes. Vous pourrez y trouver des fruits, des légumes, des viandes et des poissons frais. Vous y découvrirez également diverses épices, fromages, ainsi qu’une grande variété d’autres produits grecs traditionnels.

5. Visiter le musée archéologique national

Le musée archéologique d’Athènes Credit : Rawf8

Prix du billet pour la visite : 5 euros.

Le musée archéologique national d’Athènes est un centre où vous pourrez trouver une vaste collection d’artefacts grecs anciens. Vous y admirerez aussi des céramiques, des sculptures, des bijoux, et bien plus encore.

6. Faire une balade le long de la promenade côtière d'Athènes

La plage Astir à Vouliagmeni district, dans le sud d’Athènes Credit : SHansche

Prix du billet pour la visite : gratuit.

Vous aimez les plages ? Alors, ne vous refusez pas une petite balade le long de la promenade côtière d’Athènes.

La promenade côtière d’Athènes vous dévoile un panorama de toute beauté sur la mer Égée. Vous pourrez admirer la beauté des plages de Grèce tout en profitant de l’air frais. De plus, il s’agit de l’une des activités à faire à Athènes qui ne nécessite pas d’avoir un guide!

La promenade côtière d’Athènes est aussi le lieu idéal pour la visite de cafés ou de restaurants. Et le tout, à des prix très intéressants, la ville d’Athènes étant réputée pour être abordable.

7. Découvrir le quartier de Monastiraki

Le quartier de Monastiraki à Athènes Credit : NAPA74

Prix du billet pour la visite : gratuit.

Le quartier de Monastiraki est le top départ de votre virée shopping à Athènes. En effet, Monastiraki est la zone d’Athènes qui est célèbre pour ses nombreux marchés aux puces. Vous pourrez y trouver toutes sortes de choses, des vêtements vintage aux bijoux, en passant par les souvenirs de la capitale grecque et bien d’autres encore.

Une visite du quartier de Monastiraki est gratuite et un guide ne vous sera d’aucune utilité. Laissez votre fièvre acheteuse être votre guide!

Après avoir fait le tour des boutiques et après avoir fureté parmi les étals du quartier, rendez-vous à la place Monastiraki.

8. Visiter le temple de Zeus olympien

Le temple de Zeus à Athènes Credit : Nicola Colombo

Prix du billet pour la visite : 6 euros pour les adultes, 3 euros pour le tarif réduit, gratuit pour les Européens de moins de 25 ans.

La visite du temple de Zeus olympien est l’une des autres activités à faire absolument dans la ville d’Athènes. Il s’agit d’un temple dédié à Zeus, dieu des dieux. Ce site se trouve sur une colline aux abords de la ville.

Autrefois, le temple de Zeus olympien abritait une gigantesque statue représentant le dieu de la foudre. Seulement, aujourd’hui, il n’en reste plus que quelques colonnes. Néanmoins, si vous vous offrez les services d’un guide, vous pourrez en apprendre plus sur la religion grecque antique et l’importance de ce genre de temple pour la civilisation grecque antique.

La visite du temple de Zeus est une activité culturelle dédiée à ceux qui veulent en apprendre sur la Grèce et son histoire.

9. Explorer le quartier de Psiri

Le quartier de Psiri à Athènes Credit : milangonda

Prix du billet pour la visite : gratuit.

Le quartier de Psiri est le centre où se réunissent tous les fêtards d’Athènes. Si, en journée, il est aussi intéressant qu’une croisière en barque sur la piscine nationale, la nuit, l’ambiance est tout autre.

À la fin de la journée, le quartier se réveille, s’anime et devient celui où il faut se trouver si vous aimez l’ambiance de la nuit. Le quartier de Psiri est particulièrement connu pour ses nombreux bars, clubs et restaurants.

Lors de votre escapade dans le quartier Psiri, vous pourrez profiter de l’ambiance festive, tout en découvrant la scène artistique alternative grecque dont Athènes est la fière représentante.

10. Faire une excursion d'une journée à Cap Sounion

Vue panoramique du Cap Sounion à Athènes Credit : SHansche

Prix du billet pour la visitedu site : 10 euros en été, 5 euros en hiver.

Une excursion au Cap Sounion est l’une des activités pendant laquelle vous pourrez admirer la beauté du paysage de la Grèce et de toutes les îles qui l’entourent.

Cap Sounion est situé à environ une heure du centre d’Athènes. Lors d’une excursion à cet endroit, vous pourrez avoir une vue incroyable sur la mer Égée.

Cap Sounion abrite également l’un des sites archéologiques les plus fascinants : le temple de Poséidon, dieu des océans dans la mythologie grecque.

11. Visiter le musée Benaki

Le musée Benaki à Athènes Credit : Sergio Delle Vedove

Prix du billet pour la visite : 12 euros.

Continuez votre tour des musées d’Athènes avec la visite du musée de Benaki. Ce lieu emblématique d’Athènes est le foyer d’une incroyable collection d’art et d’objets historiques grecs. Le musée de Banki abrite des œuvres et des objets qui datent de la Grèce antique à celle d’aujourd’hui.

Grâce à une visite au musée Banki, vous en saurez plus sur l’art et la culture de la Grèce à travers les âges.

12. Explorer le quartier de Kolonaki

Le quartier de Kolonaki à Athènes Credit : Alexandros Michailidis

Prix du billet pour la visite : gratuit.

Ce quartier chic est connu pour ses boutiques de luxe, ses cafés élégants et ses galeries d'art. Vous pourrez flâner dans les rues, faire du shopping et profiter de l'ambiance sophistiquée.

13. Faire une visite guidée de l'ancienne Agora d'Athènes

L’ancienne Agora à Athènes Credit : adisa

Prix du billet pour la visite : 8 euros

L'ancienne Agora était le centre de la vie sociale, politique et commerciale dans la Grèce antique. Vous y apprendrez davantage sur la vie quotidienne à l'époque.

14. Découvrir le stade panathénaïque

Le stade panathénaïque à Athènes Credit : kontrymphoto

Prix du billet pour la visite : 7 euros pour une simple visite du stade. Entre 120 et 150 euros pour une visite guidée d’une journée.

Ce stade en marbre a été construit à l'origine pour les Jeux panathénaïques dans l'Antiquité. Aujourd'hui, il est le théâtre de nombreux événements sportifs et culturels.

15. Profiter d'une soirée de divertissement au théâtre de l'Odéon d'Hérode Atticus

Le théâtre de l'Odéon d'Hérode Atticus à Athènes Credit : Larysa Lyundovska

Prix du billet pour la visite : ça dépend. Gratuit, si vous avez de la chance!

Ce théâtre en plein air offre un cadre spectaculaire pour les concerts, les représentations théâtrales et les ballets, parfois gratuits. Vous pourrez profiter d'une soirée culturelle unique sous les étoiles.