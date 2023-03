15 activités exceptionnelles à faire à Dublin

Vous prévoyez un voyage à Dublin dans les semaines à venir ? Voici 15 activités que vous pourrez y faire !

Dublin : baignée par la tradition

Dublin vue la nuit Credit : AirfilmDrone

Dublin. À l’entente de ce nom, on ne penserait pas vraiment à une ville à absolument visiter. Néanmoins, c’est le cas ! Dublin est une destination de voyage atypique certes, mais pleine de surprises. La capitale irlandaise est une ville à taille humaine de 555000 habitants. La visite de la cité dublinoise peut donc se faire à pied. Mais, la petite taille de Dublin n’est pas ce qui en fait une destination idéale pour des voyageurs chevronnés à la recherche d’excursions, d’attractions et de nouvellesexpériences.

Il faut savoir que Dublin n’est pas la capitale irlandaise pour rien. Il s’agit d’une ville chargée d’histoire, où se mêlent tradition et modernité. Les habitants de Dublin sont très portés sur la tradition. Qu’il s’agisse de musique, de danse ou de beuverie, les Irlandais ne font jamais les choses à moitié ! C’est d’ailleurs l’une des choses que les différents voyageurs ayant déjà visité Dublin ont remarquées : les Dublinois ont la convivialité dans le sang. Que vous soyez un natif ou un étranger, les Irlandais vous accueilleront comme si vous étiez des leurs. À condition que vous viviez les expériences à fond et que vous y mettiez du vôtre !

Parce qu’aller à Dublin pour rester dans un coin de bar ne sert à rien, si vous projetez de vous y rendre, préparez-vous à faire mille et une découvertes. Tout simplement parce qu’un voyage à Dublin est l’une des expériences à vivre une fois dans sa vie. Cette ville a énormément à offrir, et il serait dommage de ne pas en profiter, ne serait-ce que pour une journée.

Il est inutile de préciser que si Dublin attire les voyageurs, c’est pour l’ambiance, les pubs, les pintes de bière et la Guinness. Après avoir fait le tour des hôtels, consulter les avis internet sur les pubs de Dublin est un passage obligatoire. Les pubs sont une institution en Irlande, et à Dublin. Les Irlandais ont une relation avec la bière que les Français n’ont pas vraiment. De plus, les Irlandais adorent boire dans la convivialité !

15 activités exceptionnelles à faire à Dublin

Une rue à Dublin Credit : arcady_31

Entre les pubs, les bars mythiques de la ville, les excursions, les visites de sites chargés d’histoire, un voyage à Dublin n’est pas de tout repos ! Voici 15 des activités à côté desquelles il ne faut surtout pas passer. Dublin, nous voilà !

La fête à l’irlandaise au Temple Bar

Le Temple Bar à Dublin Credit : goncharovaia

C’est bien connu, les Irlandais adorent faire la fête, plus particulièrement, ils adorent les fêtes alcoolisées. Et Dublin est la ville où se situe un bar mythique célèbre dans toute l’Irlande et dans le monde entier : le Temple Bar. Il se trouve au 47/48, au coin d’une rue. Et si l’entrée dans ce monument de la beuverie est gratuite, c’est surtout pour que vous n’en sortiez plus. Ce bar n’est pas un simple bar. Il s’agit d’une institution où des bières et des whiskies parmi les meilleurs du monde vous sont servis. Selon nous, et sûrement en rapport avec les retours positifs des voyageurs, une halte au Temple Bar est l’une des premières choses à faire après avoir mis les pieds à Dublin.

Si vous consultez les avis des internautes au sujet du Temple Bar, vous ne verrez que des avis dithyrambiques à son propos. Raison de plus pour y passer quelques heures !

Prendre un verre au Church

Personnes qui boivent de la bière ensemble Credit : torwai

Le Church est un bar insolite dont seule la ville de Dublin a le secret. Il s’agit d’une ancienne église qui a été réaménagée et transformée en l’un des pubs les plus huppés de la ville. Les Irlandais l’ont bien compris, il était impossible de laisser un bâtiment aussi grand abandonné, alors que les pubs ont besoin d’endroits où s’installer. Enfin, si vous souhaitez savourer une pause insolite, et toujours dans la joie, la bonne humeur et le houblon, passez au Church pour une petite visite.

La visite de l’usine et le musée Guinness

Portail de l’usine Guinness Credit : abdone

La visite de l’usine Guinness et du Guinness Museum est le top départ de pratiquement tous les circuits de visite de la ville. La Guinness est un véritable monument à Dublin. Si, au départ, il ne s’agissait que d’une bière brune de qualité exceptionnelle, le nom Guinness est aujourd’hui beaucoup plus assimilé au fameux livre des records du monde. Mais, pour les Irlandais, une Guinness est une Guinness et la Guinness est tout d’abord une bière. C’est la raison pour laquelle la ville de Dublin accorde tant d’importance à la visite de l’usine Guinness et du Guinness Museum. Sachez-le, si vous suivez n’importe lequel des circuits de visite de la ville de Dublin, une fois sur deux vous atterrirez à l’usine Guinness et au Guinness Museum.

Remarque : mis à part le Guinness Museum, Dublin regorge d’une quantité impressionnante de musées. Et le prix d’entrée pour les adultes et les enfants est le même : 0 Euro/ pers adulte. Dublin étant une ville très axée sur la culture, l’entrée dans la plupart de ses musées est gratuite.

Remarque 2 : énormément de personnes dans le monde entier ne savent pas que la Guinness est une bière avant d’être le livre des records du monde. Tout simplement, parce que les médias ont axé leur communication sur le livre et non la boisson. La visite du Guinness Museum est aussi un moyen de remettre les pendules à l’heure. Cette bière irlandaise originaire de la ville de Dublin mérite qu’on lui rende ses titres de noblesse.

La visite de la distillerie de whisky Old Jameson

La distillerie de whisky Old Jameson Credit : PierreOlivierClementMantion

Nous ne le dirons jamais assez, les Irlandais sont de véritables fans d’alcool. Dublin est le siège de l’une des meilleures fabriques de whiskey au monde : la distillerie Old Jameson. Elle est ouverte pour la première fois en 1780 et n’a plus fermé ses portes depuis. Plus qu’une simple distillerie, il s’agit d’un monument de l’histoire du whiskey. La distillerie peut même être considérée comme un point central du whiskey mondial. Alors, en duo ou en groupe, prévoyez une journée entière pour la visite de la distillerie Old Jameson. N’y allez surtout pas seul ! Avec toutes les dégustations de whiskey qu’il est possible d’y faire, vous aurez sûrement besoin d’un guide pour rentrer à l’hôtel.

Prendre un selfie au Spire of Dublin

Le Spire of Dublin Credit : mady70

Le Spire of Dublin se traduit littéralement par la « Flèche de Dublin ». Il s’agit d’un monument iconique de la ville, et même de toute l’Irlande. La tour conique culmine à 120 mètres, soit la taille d’un immeuble de 60 étages ou à peu près 480 pintes de Guinness empilées les unes sur les autres. Autant vous dire que le Spire of Dublin est une sculpture impressionnante qui fait la fierté de l’Irlande. Pour la postérité, n’oubliez pas le selfiedevant. Et la photo est gratuite.

Remarque : le Spire of Dublin est commandé pour la rénovation d’O’Connell Street en 1999. Il est érigé sur l’avenue la plus large d’Irlande.

La visite de la cathédrale Saint-Patrick

La cathédrale Saint-Patrick Credit : Carlos Sanchez

Saint-Patrick est un saint dont vous entendrez énormément parler à partir du moment où vous poserez un pied à Dublin. Tout simplement parce que Saint-Patrick est le saint protecteur de toute l’Irlande, incluant donc la ville de Dublin. En hommage à ce saint, une cathédrale a été érigée en 1191 par les Normands et reconstruite au XIIIe siècle : la cathédrale Saint-Patrick. Derrière ce nom qui manque peut-être d’originalité se cache un édifice d’une beauté saisissante, dont la visite coûte 8 Euros/ pers adulte. Profitez-en pour demander à Saint-Patrick de prier Dieu de pardonner vos péchés de la veille au bar, et de pardonner ceux que vous allez encore commettre ce soir, dans le même bar.

La visite du château de Dublin

Le château de Dublin Credit : lucamato

Si vous aimez Harry Potter, alors la visite du château de Dublin est ZE visite à faire. Le château est bâti en 1204 et siège toujours fièrement dans les environs de Dublin. Comptez 12 Euros/pers pour la visite. Cela peut paraître cher, mais cela vaut absolument le coup, puisque vous serez plongé dans une atmosphère médiévale. Entre l’allure impressionnante du château, l’art médiéval dominant à l’intérieur et vos envies secrètes de devenir chevalier, c’est une véritable expérience à vivre.

Traverser le Ha’penny Bridge

Un pont au-dessus du Liffey Credit : SAKhanPhotography

Le Ha’penny Bridge est un pont qui surplombe la rivière Liffey. Les deux extrémités du pont se lèvent fièrement telles les tours d’un château fort. Le pont relie les deux parties de la ville de Dublin. Il ne s’agit peut-être pas d’un monument impressionnant, d’un incroyable musée, ou encore d’un château célèbre dans le monde entier, mais le Ha’penny Bridge mérite tout de même une visite. Le petit plus, la traversée du pont est gratuite, soit 0 Euro/ pers, adulte ou non.

La visite de la cathédrale Christ Church

La cathédrale Christ Church Credit : David Soanes

Vous l’aurez compris, les Irlandais ne sont pas très forts pour donner des noms. Celui de la cathédrale Christ Church en est la preuve. Malgré tout, la visite de la cathédrale Christ Church n’est pas à rater. Il s’agit d’une occasion de découvrir l’architecture irlandaise et de se cultiver. Pour une expérience encore plus enrichissante, offrez-vous les services d’un guide. Si vous aimez l’histoire et la religion, cette étape est faite pour vous. Comptez 10 Euros/pers adulte pour la visite.

Faire une excursion au Phoenix Park

Des cerfs sauvages au Phoenix Park Credit : Nithin Thrikadayil Joy

Loin des hôtels, de la ville, des pubs, du bar où vous avez un peu exagéré la veille, il y a le fabuleux Phoenix Park. Il s’agit du spot parfait pour une excursion de groupe ou une petite virée en amoureux. Toutefois, il ne faut pas craindre les animaux. Si c’est le cas, retournez en ville retrouver les pubs et le bar d’hier soir où vous allez probablement exagérer ce soir. Comptez 16, 50 Euros/ pers adulte pour l’entrée au parc. Cela peut paraître cher payé, mais vous vous rendrez compte de la beauté de l’expérience une fois que vous verrez des cerfs et des biches gambader un peu partout.

La visite de la bibliothèque du Trinity College

La bibliothèque du Trinity College Credit : Lukas Bischoff

Si les pubs ne vous intéressent pas, ou si le souvenir de la soirée au bar où vous avez vraiment exagéré vous donne des haut-le-cœur, pourquoi ne pas vous tourner vers les visites culturelles ? La visite de la célèbre bibliothèque du Trinity College est l’une des attractions préférées des intellectuels. Cette bibliothèque de 400 ans et de 65 mètres de long retrace toute l’histoire de l’Irlande. Comme aucune goutte de Guinness n’est en vue, il s’agit d’une visite que vous pouvez effectuer même en solo. Un guide sur place se chargera de compléter l’expérience. Comptez 18, 50 Euros/ pers adulte pour la visite de la bibliothèque.

Le Trinity College est l’une des universités les plus prisées d’Irlande. Il fait partie de l’histoire, puisque debout depuis plusieurs siècles. Il faudrait plus d’une journée pour une visite entière de cette université aux airs de château.

Remarque : le Trinity College a remporté en 2022 le titre de meilleure université d’Irlande.

Partir en excursion dans les montagnes de Wicklow

Le parc national de Wicklow Credit : Matrix Muse

Les montagnes de Wicklow peuvent être considérées comme la forêt de Brocéliande dublinoise. À l’écart de la ville, les montagnes de Wicklow sont parfaites pour une excursion en groupe. L’atmosphère qui y règne est légère et le cadre est propice à l’ouverture de quelques canettes de Guinness. Bonne nouvelle, l’entrée dans le parc national de Wicklow est gratuite, soit 0 Euro/ pers adulte. Cela change de ces visites payantes qui vous forceront à limiter vos commandes de Guinness dans le bar où vous avez maintenant l’habitude de passer vos soirées. Comptez tout de même un petit billet de 4 Euros, non pas par pers adulte, mais par voiture.

La visite de Glendalough

Glendalough Credit : Wirestock

Lors de votre voyage à Dublin, prévoyez aussi une visite des alentours de la ville. Si la cité en elle-même est incroyablement intéressante, sachez qu’au-delà de ses rues se trouvent d’autres trésors cachés qui ne feront qu’améliorer votre expérience chez les Irlandais. Le village deGlendalough en est une preuve.

Glendalough se situe à une heure de voiture de la ville de Dublin. Il s’agit d’un ancien village monastique niché au cœur des montagnes de Wicklow. La découverte de ce petit village plein d’histoire est à ne rater sous aucun prétexte. Comme il s’agit d’un village, l’entrée y est gratuite, soit 0 Euro/ pers adulte. Comptez tout de même les billets dépensés pour arriver à Glendalough, parce qu’à pied, l’expérience pourrait être beaucoup moins enrichissante.

Faire une excursion aux falaises de Moher

Cliffs of Moher Credit : goncharovaia

Les falaises de Moher sont d’une beauté époustouflante. Elles se situent sur la côte irlandaise et culminent à 214 mètres au-dessus de la mer. Si vous faites une chute, vous avez largement le temps de faire une prière à Saint-Patrick avant de toucher le sol.

Toutefois, la visite des falaises de Moher est, comme toutes les activités, visites et attractions proposées en Irlande et dans la ville de Dublin (ne pensez pas à votre bar habituel et aux Guinness qui vous attendent au frais), une expérience enrichissante qui transforme un simple voyage en souvenir pour la vie.

Pour la visite, comptez tout de même 80 Euros/ pers adulte. Ce prix comprend la découverte des falaises, et le trajet en bateau jusqu’à l’une des îles d’Aran. Prévoyez une journée entière pour l’excursion.

Remarque : malgré la possibilité de tomber des falaises Moher, il faut savoir que la sécurité y est optimale. Un guide est responsable d’un groupe. Chaque groupe est donc averti sur les limites à ne pas dépasser. Si vous êtes un groupe avec plusieurs enfants, il faudra tout de même faire attention. L’émerveillement des enfants face aux falaises de Moher pourrait les rendre imprudents.

Participer au festival de la Saint-Patrick

Festival de la Saint-Patrick Credit : Svetlanais

L’une des meilleures activités à faire lors d’un voyage à Dublin est sans aucun doute de participer au festival de la Saint-Patrick. Comme vous le savez déjà, Saint-Patrick est le saint protecteur de Dublin. Les Irlandais ont donc dédié, en plus de la cathédrale Saint-Patrick, une journée en son honneur : le jour de la Saint-Patrick.

Elle se déroule le 17 mars et est un jour de fête dans tout le pays. L’Irlande tout entière se pare de vert et d’orange (couleurs du drapeau irlandais) et un festival se déroule dans toutes les villes du pays, incluant la ville de Dublin.

Lors de la Saint-Patrick, vous assistez à des défilés, des parades, et des spectacles variés. Les Irlandais qui font la fête dans toutes les rues et qui boivent de la Guinness créent une euphorie qui, à notre avis, est encore une expérience à vivre absolument si vous êtes en voyage à Dublin.

Bien sûr, les activités qui ont été citées ne sont qu’une infime partie de tout ce que proposent Dublin et l’Irlande en général. Notre avis ne concerne que nous, mais sachez que Dublin est une ville où il faut aller au moins une fois dans sa vie. Entre l’amour que partagent les Irlandais, la diversité culturelle, la convivialité des soirées dans les pubs et les bars, vous en aurez pour votre temps et pour votre argent.