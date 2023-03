Voyager en Italie : 15 destinations à visiter absolument

Vous prévoyez de voyager en Italie lors de vos prochaines vacances? Voici une sélection de 15 plus belles destinations italiennes à découvrir absolument.

15 plus belles destinations pour voyager en Italie

La ville italienne d’Amalfi sur la côte amalfitaine. Crédit : Aleh Varanishcha

L’Italie est une destination de voyage très prisée, aussi bien pour ses belles villes et régions, que pour ses spécialités culinaires. Venise, Rome, Florence, Milan, ou Naples avec Pompéi, ses célèbres cités ont marqué l’histoire et séduisent par leurs richesses culturelle et architecturale.

La Sardaigne et la Sicile, les îles italiennes, attirent par leurs belles plages et leurs paysages pittoresques, mais aussi par leurs villes captivantes et non moins culturelles. Sur la côte méditerranéenne, les villages perchés et colorés des Cinque Terre offrent aux voyageurs de très beaux panoramas. Dans l’arrière-pays, l’Italie profonde ne manquera pas non plus de vous séduire avec ses lacs et ses montagnes. Mais ce n’est pas tout. Les Italiens sont accueillants, et le pays de la Dolce Vita possède un charme particulier qui attire les voyageurs du monde entier.

De l’Italie du nord à l’Italie du sud, de la Toscane aux Pouilles, les idées de haltes sont multiples et il n’est pas toujours facile de faire un choix sur la carte. Dans ce guide, découvrez 15 plus belles destinations pour voyager en Italie, un pays qui a tout à offrir et qui, de plus, est frontalier avec la France. Que ce soit pour un circuit, pour un séjour orienté vers une destination précise, ou pour des vacances sur mesure, vous pouvez organiser votre périple en Italie en vous approchant d’une agence de voyages. Il est à noter que les restrictions liées à la santé, en particulier au Covid, sont levées. En outre, le port du masque n’est plus obligatoire et les voyageurs n’ont plus l’obligation de présenter des résultats de tests covid négatifs. En ce qui concerne la sécurité, aucune mention particulière n’est à préciser. Vous pouvez visiter les sites officiels pour plus d’informations ou si vous avez besoin de conseils spécifiques.

1 – La ville de Florence et sa richesse culturelle

Florence, la plus belle ville de la Toscane. Crédit : xbrchx

Plus grande ville de Toscane, Florence attire de nombreux voyageurs, notamment par son patrimoine culturel. Elle possède une grande concentration d’œuvres d’art réparties dans ses innombrables musées, galeries d’art et palais. Célèbre pour ses plafonds et salles richement décorés, l’hôtel de ville de Florence est lui-même dédié à la culture et constitue un site à absolument visiter.

Parmi les autres sites favoris des visiteurs figurent la place Piazza Della Signoria où vous pourrez admirer de belles statues et sculptures, ainsi qu’une fontaine en marbre. Autre incontournable de Florence, le pont Ponte-Vecchio est célèbre pour ses charmantes petites boutiques de bijoux en or, construites directement sur sa structure. Vous pouvez aussi compléter votre séjour par un circuit ou une excursion à la journée proposée par une agence locale. Un petit détour à Sienne, village perché, par exemple, pourra agrémenter votre séjour à Florence.

2 – Rome, la capitale italienne

Le Colisée à Rome à la nuit tombée. Crédit : fazon1

Que serait un voyage en Italie sans passer par Rome, un musée à ciel ouvert? Si vous en avez le temps, pensez à ajouter cette étape dans votre circuit. Vous serez émerveillé par ce que Rome peut vous proposer. «Roma» en italien propose un foisonnement de sites historiques, à découvrir à pied ou en utilisant un autre mode de transport.

Le Mont Palatin, par exemple, serait l’endroit où la ville a été fondée par les frères jumeaux Rémus et Romulus, un lieu fort en symbole à voir absolument. Parmi les incontournables, le Colisée, autre site emblématique de Rome et de l’Italie, affiche fièrement sa silhouette de jour comme de nuit, une fois éclairé, et vous invite à un retour vers le passé. Vous apprécierez aussi les belles places telles que la Place d’Espagne ou la Piazza Venezia, ou encore la célèbre fontaine de Trévi. Un tour dans laCité du Vaticanpourra compléter votre séjour à Rome.

3 – Venise, la sérénissime, symbole de l’Italie

Gondoles avec le campanile de Saint-Marc en arrière-plan à Venise, Italie. Crédit : AlKane

Venise fait partie des étapes incontournables pour voyager en Italie. Cette destination n’est pas faite que pour les amoureux. Elle séduira autant celles et ceux qui sont en quête d’originalité. Que vous souhaitiez assister à son célèbre carnaval, ou visiter ses multiples lieux emblématiques, Venise a beaucoup à offrir. De la basilique Saint-Marc avec son architecture recouverte de mosaïques au pont des Soupirs, en passant par ses nombreux canaux et ses embarcations typiques, Venise est une ville teintée d’authenticité. De part et d’autre du Grand Canal se trouvent les différents quartiers historiques de la ville, à l’instar de Castello et San Marco sur la rive gauche, et de San Polo et Santa Croce sur la rive droite. Le centre historique de Venise, San Marco, est aussi réputé pour sa basilique du même nom.

4 – La Sicile, pour des vacances authentiques en Italie

Pic rocheux de Scoglio Spinazzola sur l’île de Basiluzzo, au nord-est de Panarea, Sicile, Italie. Crédit : wiesdie

L’Italie est aussi le pays des belles plages et des paysages à couper le souffle. En Sicile, vous avez le choix parmi les décors lunaires entourant l’Etna, les îles Egades et leur décor paradisiaque, les villes comme Palerme, Syracuse ou Taormina, au pied de l’Etna, sans oublier les villages de pêcheurs. À Syracuse, vous apprécierez la beauté de la place Del Duomo ainsi que le charme des petites ruelles qui veinent la ville. Pour le farniente et la découverte de beaux panoramas, vous avez la plage de La Scala dei Turchi au sud de l’île, avec ses falaises d’argile et de calcaire ainsi que ses criques.

5 – Le parc naturel de Gargano, dans les Pouilles

Vue sur le village de Vieste, dans la province de Foggia, dans les Pouilles. Crédit : Paolo Gagliardi

Sur la presqu’île de Gargano– qui fait partie du parc naturel du même nom et le plus grand du pays – se trouve le village de Vieste, construit sur une falaise parsemée de grottes. L’endroit ne manque pas de charme et vous séduira par ses belles criques, ses plages de sable fin ou de galets. Dépaysement assuré si vous êtes à la recherche d’évasion lors de votre voyage en Italie !

6 – Pise, en Toscane

La Tour de Pise, dans la ville éponyme, en Toscane, Italie. Crédit : samuel howell

Le symbole de la ville de Pise est bien sûr sa tour penchée. Mais cette ville située à quelques encablures de Florence a bien plus à vous offrir. Vous y apprécierez aussi et surtout la Piazza dei Miracoli ou Place des Miracles, le site touristique le plus visité de Pise. Cette attraction, dont fait partie la tour, comprend également le baptistère, la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Pise, et le cimetière monumental. Découvrez aussi les remparts de Pise, ou le Jardin botanique de l’université.

7 – Milan, capitale italienne de la mode

Vue sur la cathédrale de Milan et la statue de Victor Emmanuel 2 sur son cheval. Crédit : MoustacheGirl

Autre ville emblématique d’Italie, Milan est une destination touristique de choix. Symbole italien du luxe et de la mode, cette ville dispose d’une multitude d’attraits. Ses nombreux musées, ses boutiques de luxe et ses monuments religieux font partie des sites à visiter. Vous serez impressionné par l’immensité de la cathédrale, aussi appelée Dôme de Milan, de style gothique. Il s’agit de la troisième plus grande cathédrale au monde après la Basilique Saint-Pierre à Rome et la cathédrale de Séville, une grande ville d’Espagne.

8 – L’île de Stromboli et son volcan, en Sicile

Plage de sable noir de Ficogrande et volcan en arrière-plan, île Stromboli, Sicile, Italie. Crédit : thomaslenne

L’Italie est un pays fascinant à bien des titres. Surnommé le phare de la Méditerranée, le volcan Stromboli connaît des éruptions régulières qui sont autant de spectacles à admirer de loin ou de près. Sur l’île éponyme, quelques villages sont à découvrir, à commencer par Stromboli et ses quartiers tels que Ficogrande, San Bartolo ou encore Scari. Vous pouvez opter pour un circuit-randonnée ou une excursion avec guide pour visiter le volcan et aller au plus près du sommet. Stromboli est synonyme de calme et de dépaysement, et une destination à découvrir pour votre voyage au pays de la Dolce Vita. Vous trouverez facilement un hôtel pour votre hébergement si vous comptez passer quelques nuits sur place.

9 – Les villages de Cinque Terre

Village de Manarola, dans le domaine de Cinque Terre, Italie. Crédit : Freeartist

Dans la province de Ligurie, non loin de la frontière avec la France sur la côte méditerranéenne, se trouve le domaine de Cinque Terre et ses 5 villages, l’une des plus belles régions d’Italie. Vous serez émerveillé par la beauté des sites, à l’instar des collines qui tombent à pic dans la Méditerranée, des criques, et des pinèdes qui s’étendent entre terre et mer. Il est possible de visiter les 5 villages en une journée, mais chacun d’entre eux dispose d’un hôtel pour votre hébergement. Différentes activités vous attendent: randonnée, excursions, baignade sur la plage de Monterosso…

10 – Les Dolomites, Italie du nord

Val di Funes et le village de Santa Magdalena, chaîne des Dolomites, nord de l’Italie. Crédit : emicristea

Dans le nord de l’Italie, les Dolomites sont une formation géologique composée de plusieurs groupes montagneux. Ces derniers se caractérisent par la nature des pics qui les forment, essentiellement de la dolomie, mais aussi parfois du calcaire blanc. Véritables petits paradis, les sites qui entourent les Dolomites attirent de nombreux visiteurs en quête de curiosités naturelles. Pendant votre voyage en Italie, faites un tour dans la région !

11 – La ville de Vérone

Vue sur le centre historique de la ville de Vérone en Italie. Crédit : Aliaksandr Antanovich

La ville de Vérone, en Italie, est associée à l’histoire de Roméo et Juliette. Elle est d’ailleurs surnommée la ville de l’amour. Pour les amoureux et les voyageurs à la recherche d’une destination originale, cette destination est un choix à considérer. Différentes activités vous y attendent comme visiter la maison de Juliette, découvrir le marché de la Piazza Delle Erbe, visiter le château fort Castelvecchio, ou les arènes de Vérone sur la Piazza Bra.

12 – La ville de Gênes

L’aquarium de Gênes, le plus grand d’Italie. Crédit : saiko3p

Ville natale de Christophe Colomb, Gênes est aussi une cité portuaire qui possède divers attraits. Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’idées de voyage authentique en Italie, cette destination est à découvrir. Dans le port de Gênes, vous pourrez admirer la copie d’un bateau pirate, ou visiter l’aquarium. Ne manquez pas non plus le centre historique de la cité avec sa belle place Piazza Dei Ferrari. Il est également possible de faire un tour à Portofino pour s’y adonner à une multitude d’activités.

13 – L’île de la Sardaigne

Plage de Cala Coticcio sur l’île Caprera, Sardaigne, Italie. Crédit : CAHKT

Si vous êtes amateur de belles plages et de vacances à la mer, partez à la découverte de la Sardaigne. Cette île italienne est entourée de plusieurs petites îles dont quelques-unes sont réputées pour la beauté de leurs plages, à l’instar de Cala Coticcio sur l’île Caprera. Mais la Sardaigne, c’est aussi d’autres idées de visites. À Cagliari, vous avez le choix entre différents sites, des musées de la Citadella Dei Musei au Bastion Saint Remy, en passant par le marché San Benedetto. Selon les nombreux avis, la Sardaigne, sa capitale et ses îles font partie des favoris des voyageurs.

14 – La ville de Rimini sur la mer Adriatique

Le port de plaisance de Rimini, en Italie. Crédit : Dzmitrock87

Capitale de la province du même nom, la ville italienne de Rimini est connue pour être une station balnéaire très prisée par les vacanciers. Au-delà de ses plages qui bordent la mer Adriatique, Rimini dispose aussi de plusieurs sites, à l’instar du pont de Tibère, le musée, l’amphithéâtre romain ou encore le Castel Sismondo. De par l’affluence qu’elle connaît en haute saison, cette ville dispose de plusieurs types de transports: elle est desservie par avion et par la route.

15 – Le lac de Côme, en Italie

Village de Varenna sur le lac de Côme, le plus beau lac d’Italie. Crédit : emicristea

Situé en Lombardie, à 45 km environ au nord de Milan, le lac de Côme est bordé par deux villes, Côme et Colico. Ce lac est considéré comme le plus beau du pays et l’un des plus beaux du monde. Cette destination touristique est prisée des musiciens, des aristocrates, mais aussi des voyageurs en quête de tranquillité. Vous pourrez y faire des promenades en bateau, ou visiter des oliveraies, entre autres.