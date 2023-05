Envie de partir en Irlande ? Ce nouveau billet est fait pour vous

Un tout nouveau billet très intéressant sera bientôt proposé à tous les voyageurs désireux d'aller en Irlande. Détails.

Si vous adorez l’Irlande et que l’envie vous prend d’y aller sur un coup de tête, vous serez ravi d’apprendre qu’il sera bientôt possible d’y voyager sans passer par la case aéroport, tout en appréciant la beauté de ses paysages.

Dès cet été, un billet combiné train-ferry sera ainsi mis en place entre la France et l’Irlande, rapportent nos confrères du Figaro.

Crédit photo : Istock

Si cette initiative, que l’on doit aux gouvernements français et Irlandais, a pour but de faciliter le nombre de traversées entre les deux pays, elle apparaît également comme une solution pérenne pour bannir les trajets courts en avion.

#Europe Ravi de recevoir à nouveau mon collègue irlandais @EamonRyan



Dès cet été, un billet combiné franco-irlandais se met en place, facile et écologique !



Sur les autres sujets , nous avançons ensemble : #fret ferroviaire, verdissement de l’aviation… pic.twitter.com/Gjd94nEbmT — Clement Beaune (@CBeaune) May 11, 2023

Bientôt un billet combiné train-ferry pour voyager de France en Irlande

Tel est en effet l’objectif affiché par le ministre des Transports français Clément Beaune et son homologue Eamon Ryan, qui ont tous deux conclu un accord en ce sens le 11 mai dernier.

Cette mesure entend donc faciliter les déplacements ferroviaires et maritimes pour ainsi développer encore davantage les voyages sans avion.

Une aubaine pour les voyageurs des deux pays et notamment les fans irlandais de rugby, alors que se profile la Coupe du monde qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre prochain en France.

« Dès cet été et dans un premier temps, des facilitations pour la réservation des billets de train et de ferry entre la France et l'Irlande seront mises en place, en particulier à destination des jeunes », indique ainsi un communiqué du ministère de la Transition écologique.

D’ici quelques semaines, les voyageurs français souhaitant se rendre en Irlande pourront donc embarquer en ferry depuis les ports de Cherbourg (Manche), du Havre (Seine-Maritime) et de Roscoff (Finistère).

Concernant les compagnies maritimes impliquées dans le projet, notons que la « Irish Ferries » assurera de quatre à cinq allers-retours hebdomadaires entre Cherbourg et Dublin (une traversée dure 19 heures).

Crédit photo : Istock

Quant à « Brittany Ferries », elle desservira la ville de Rosslare (sud-est de l’Islande) au départ de Cherbourg (16 heures) et du Havre (20 heures 30), mais aussi Cork depuis Roskoff (entre 13h et 15h de trajet).

Enfin, un effort sera mis en œuvre dans les deux pays pour améliorer les transports en commun et faciliter ainsi l’accès aux villes depuis les ports.