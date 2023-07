15 idées de week-end en famille à faire en train

La France regorge de belles régions où passer de courtes vacances de 2 à 4 jours. Voici 15 idées de destination pour un week-end en famille à faire en train.

Week-end en famille en train : 15 idées de destination en France

Famille au bord d’un lac pour profiter du week-end ou passer des vacances en France Crédit : conbey

S’évader en famille avec des enfants, le temps d’un week-end ou pendant les vacances, c’est possible! En profiter pour découvrir une région de France, une ville, un parc à thème ou encore partir en bord de mer est aussi facile tant le choix des destinations est vaste.

Pour un week-end ou pendant de courtes vacances à passer en famillle, il existe toujours des activités à faire selon les envies de chacun, petits et grands. Admirer la beauté de la nature, découvrir la vie des animaux de la ferme ou des parcs animaliers, visiter un château, profiter des plaisirs de l’eau à la plage, s’adonner à des activités ludiques, faire du ski ou visiter un musée, le choix est varié. Ainsi, vous pouvez offrir quelque chose de différent à vos enfants pour varier les sorties et changer des classiques visites d’un parc Disneyland.

Pour les adultes comme pour les enfants, les idées de séjour en famille ne manquent pas pour passer un week-end de détente réussi ou des vacances à thème en France. Il est facile de trouver un endroit accessible en train, non loin de Paris ou de votre ville. Vous avez en plus la possibilité de choisir entre différents types d’hébergements, notamment des options insolites. Vous pouvez séjourner dans une maison, une cabane, une chambre familiale, et même dans un site de camping ou à l’intérieur d’un village à thème.

Mais pourquoi le train? Choisir le TGV ou un train régional vous permet de raccourcir et de faciliter votre trajet en famille avec enfants en France, sans vous fatiguer au volant. De plus, si vous avez un enfant en bas âge, vous pouvez prendre soin de votre bébé grâce aux dispositifs et services proposés à bord du train. Dans certains trains régionaux et TGV, un espace dédié aux enfants donne accès à des jeux et des équipements de confort pour les occuper et assurer leur bien-être.

Le train est aussi la meilleure solution pour partir en week-end ou en vacances en famille en France si vous n’êtes pas véhiculé, surtout que le billet est souvent plus économique. Par ailleurs, les enfants adorent le train, tout comme la plupart des adultes. À cet effet, les offres de voyage proposées par le transporteur ferroviaire national ne manquent pas pour les familles qui souhaitent partir en week-end à petit prix. Le billet enfant fait partie des promotions à ne pas manquer pour passer un court séjour en famille en France sans dépenser beaucoup.

Les hébergements eux-mêmes sont pensés pour répondre aux besoins des familles. Partez dans les Alpes, visitez la Normandie et le mont Saint-Michel, appréciez la beauté d’un château de la Loire. Passez un week-end insolite en famille, ou plongez au cœur de la nature en optant pour un hébergement en cabane.

Voici 15 idées de week-end en famille à faire en train en France, en décembre, en janvier ou à la belle saison. Pour avoir l’esprit tranquille, il est conseillé de réserver votre chambre, votre appartement ou votre hôtel à l’avance.

1 – Week-end en famille et visite de château en France

Le château de Chambord, une idée de week-end en famille à découvrir Crédit : Naeja

Et si vous visitiez avec vos enfants les châteaux de la Loire pour votre week-end en famille d’une nuit ? Depuis Paris, il suffit de 1h30 pour arriver à la gare de Blois-Chambord, dans la commune de Blois. De là, vous pourrez organiser votre séjour week-end avec des enfants en fonction de vos envies.

Commencez par visiter le célèbre château de Chambord, et si vous en voulez plus, d’autres sites sont à découvrir le lendemain, en vous déplaçant à vélo. Si vous avez du temps, vous pourrez aussi visiter le parc animalier «Zoo parc de Beauval», où la diversité des animaux ravira vos enfants.

2 – Le parc Astérix pour un week-end en famille d’une nuit

Week-end en famille à l’hôtel les quais de Lutèce au parc Astérix près de Paris Crédit : https://www.parcasterix.fr/



Visiter le parc Astérix est une idée de séjour week-end que beaucoup de familles – et d’enfants – adorent. Ce parc à thème se trouve à 35 km de Paris et il est possible d’y aller en train, en prenant le TGV Ouigo jusqu’à la gare TGV Charles de Gaulle 2, d’où partent des navettes régulières. Oubliez Disneyland, découvrez Astérix et son univers.

Le parc compte de nombreuses attractions adaptées à tous les âges. Pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de s’essayer à la Mission Perdue ou au Tonnerre 2 Zeus. Pour toute la famille, le choix peut porter sur des attractions dédiées comme SOS Numérobis ou Les Chaudrons. Les jeunes enfants se tourneront vers les attractions et jeux sur le thème Les Petits Gaulois, telles que les Petits Chaises Volantes, ou Lavomatix.

Vous pourrez séjourner dans l’un des trois hôtels du parc, notamment les Quais de Lutèce élu meilleur hôtel à thème au monde. D’autres établissements se trouvent à proximité, à l’instar de l’hôtel Golden Tulip Roissy Saint Witz avec piscine intérieure et spa, à 5 km du parc. Prix du séjour en formule séjour + hébergement (hôtel) 1 nuit: à partir de 88,25 €. Par précaution, il est préférable de réserver votre chambre sur le site.

3 – Week-end insolite en famille dans la nature en France

Vue panoramique sur Rocamadour. Crédit : Istock

Dans le village de Malzy, dans les Hauts-de-France, se niche un cottage offrant un hébergement insolite. En lieu et place d’une chambre d’hôtel, votre famille et vous serez logés dans un chalet au design insolite, avec en prime, la chaleur du bois pour garantir un séjour authentique avec vue sur les étangs. Les activités sont variées. Les enfants adoreront par exemple découvrir des animaux exotiques comme les alpagas.

Pour une immersion dans la nature, vous serez séduits par les activités autour du Jardin d’Hélène: découverte des plantes médicinales, stage de cuisine, etc. Pensez à réserver votre chambre. Malzy est accessible en train, il suffit de descendre à la gare de Marle à environ 17 km.

Prix du séjour de 2 nuits pour famille de 4 personnes avec enfants, hébergement compris: à partir de 260 €. Ce séjour a reçu de nombreux avis favorables des familles qui y ont déjà passé quelques jours.

4 – Autre week-end authentique en famille : une nuit insolite au Cœur de Mormal

Cabane écolodge pour passer une nuit insolite en famille en France Crédit : https://www.weekend-esprithautsdefrance.com/

Au cœur de la forêt de Mormal, à Locquignol, se trouve la cabane écolodge «le Cœur de Mormal». Depuis le site, vous pourrez observer la nature et les animaux de la forêt pour la plus grande joie des enfants. Des balades à vélo ou des parties de pêche à l’étang sont aussi au programme. Passez une nuit insolite en famille dans cet hébergement typique et authentique. Pour vous y rendre en train, il faut descendre à la gare de Le Quesnoy à 7,5 km.

Prix du séjour avec hébergement: 1 nuit pour une famille de 4 personnes avec enfants, à partir de 229 €. N’oubliez pas de réserver votre week-end insolite en famille. Ce séjour week-end insolite a reçu de nombreux avis positifs.

5 – Vacances et week-end en famille dans la région Rhône-Alpes

Prairie et montagnes enneigées dans les Alpes pour une idée week-end en famille en France Crédit : Bessi

La région Rhône-Alpes et la Haute-Savoie offrent une multitude de paysages à découvrir et d’activités à faire en famille le temps d’un week-end avec une nuit sur place. Passez un week-end entre montagnes, prairie et lac à Annecy, et choisissez vos activités entre faire une randonnée, vous prélasser au bord du lac ou parcourir la ville.

Plusieurs options d'hébergement sont accessibles. Dans l’aparthôtel Annecy Centre, vous pourrez choisir entre studio et appartement avec une capacité allant jusqu’à 6 personnes. L’hôtel du Palais de l’île dispose d’une chambre familiale.

Paris et Annecy sont reliées quotidiennement par 21 trains, dont le TGV INOUI qui fait le trajet en 3 h 41 minutes. Pensez à réserver votre chambre pour plus de sérénité.

6 – Week-end en famille : une nuit dans une cabane avec spa en France

Cabane pour un week-end insolite en famille en France Crédit : Istock

Passez un week-end inoubliable en famille dans une cabane au bord de l’eau au Domaine de Vadancourt à Maissemy. Observez les animaux et appréciez la beauté de la nature environnante. La cabane dispose d’un spa privatif pour vos moments de détente en famille.

Pour venir en train jusqu’à Maissemy, il faut descendre à la gare de Saint-Quentin à 8,5 km. Prixdu séjour avec hébergement : 1 nuit pour une famille de 4 personnes à partir de 370 €.

7 – Vacances et week-end en famille à la mer en France

Vacances à la mer pour un week-end. Crédit : Istock

Cayeux-sur-Mer est accessible par TGV et trains régionaux depuis Paris et les grandes villes environnantes. Dans le souplex de «L’Instant», tout a été fait pour le bonheur des parents comme des enfants et des bébés. Pour les grands (ou toute la famille), le souplex dispose d’un spa et d’un sauna privatifs. Lors du séjour, diverses activités à faire sont proposées aux enfants comme aux adultes, entre marcher et jouer sur la plage au cœur de la Baie de Somme, parcourir la dune, faire du vélo ou observer la faune locale (phoques, oiseaux, etc.).

Votre séjour de 2 nuits vous offrira aussi l’occasion, si le temps vous le permet, de prendre le petit train de la Baie de Somme. Pensez à réserver votre week-end en famille à Cayeux-sur-Mer à l’avance. Prix du séjour avec hébergement: à partir de 430 € pour 2 nuits,famille de 4 personnes.

8 – Week-end et vacances en famille d’une nuit ou plus à passer en France au Futuroscope

Week-end en famille, architecture moderne au parc Futuroscope Crédit : delGana

Pour votre prochain week-end en famille en France, partez à la découverte du Futoroscope, parc à thème axé sur la technologie et la science, situé à 10 km au nord de Poitiers. Cette ville est desservie par le TGV et le voyage dure en moyenne 1 h 40 minutes. Découvrez toutes sortes d’attractions allant des spectacles aux animations 3D et 4D, en passant par les jeux de plein air qui feront la joie des enfants. Que vous passiez 1, 2 ou 3 nuits sur place, vous avez le choix entre différents types d’hébergements.

Le site du parc Futuroscope dispose lui-même d’un hôtel 4 étoiles avec des chambres familiales, ainsi que d’une piscine extérieure. Pensez à réserver votre chambre familiale à l’avance.

9 – Week-end d’une nuit ou plus en famille à passer en Normandie

Falaise d’Étretat en Normandie Crédit : bigfoot

La Normandie compte une multitude de sites à découvrir le temps d’un week-end en famille. Vous pouvez choisir un séjour à Etretat, une commune que vous pouvez joindre par le train depuis Paris. Le voyage dure 1 h 45 minutes, jusqu’à la gare de Bréauté Beuzeville, près d’Etretat. Les idées d’activités sont variées: découverte des falaises en kayak de mer, randonnée, balades à dos de cheval, etc.

En ce qui concerne l’hébergement, vous avez le choix entre plusieurs établissements: hôtel La Villa 10 à quelques minutes de la plage, hôtel B&B dans la commune de Honfleur avec piscine intérieure + vélos en location… Ne manquez pas de réserver votre chambre avant de venir.

10 – Voyage en train et week-end ski en famille en France, pour une nuit ou plus

Week-end en famille et ski dans les Pyrénées Crédit : Kyryl Gorlov

Envie de skier pendant les vacances des fêtes de fin d’année ou d’hiver? Partez à Font-Romeu dans les Pyrénées où vous attend la station de ski familiale du même nom. Les enfants, mais aussi les grands, vont adorer ce lieu situé en plein cœur des montagnes. Pour les débutants comme pour les plus expérimentés, le site offre de multiples possibilités pour skier dans la joie.

D’autres activités sont disponibles, comme les balades en traîneau à chiens ou en raquettes, la visite de grottes, ou les moments de détente à l’espace thermoludique Angleo ou bain d’eau chaude aux bains de Llio. Les adeptes de randonnée apprécieront incontestablement le séjour. Font-Romeu est desservie par le train depuis Paris avec une correspondance pour arriver jusqu’à la gare de Font-Romeu-Odeillo-Via. Vous séjournerez dans un appartement familial au sein de la résidence Pierre et Vacances ou de la résidence Odallys Mille Soleils. Choisissez et réservez votre chambre sur le site de l’établissement de votre choix sur Ski Family.

11 – Vacances et week-end en famille sur le thème des animaux

Week-end en famille dans un parc animalier. Crédit : Istock

Que diriez-vous d’une expérience authentique et de vous retrouver en tête-à-tête avec des animaux en semi-liberté? Pour un séjour hivernal en décembre ou à la belle saison, le parc animalier Sainte-Croix est une destination de choix si vous cherchez un week-end en famille original. Dans ce parc, différentes espèces vous côtoient: biches, cerfs, loups blancs, loups gris, etc.

Vous pouvez les observer depuis une cabane perchée dans les arbres. Le parc dispose de plusieurs hébergements de type lodge et offre diverses activités pour occuper toute la famille: expéditions sauvages en safari-train, animations grand public, etc.

Vous pouvez réserver votre séjour sur le site du parc. Le parc Sainte-Croix est accessible par train depuis Paris via la gare SNCF d’Ars-sur-Moselle et le voyage dure 2 h 50 minutes.

12 – Voyage en famille au-dessus des volcans endormis en France

Nature et montagne, week-end en famille en Auvergne Crédit : Guillaume03D

À Saint-Ours-les-Roches, découvrez le parc à thème Vulcania. Comme son nom l’indique, ce parc vous permet de découvrir en famille les volcans anciens de l’Auvergne à travers différentes animations. Vous pouvez aussi opter pour les vols en montgolfière ou faire une randonnée, sans oublier les jeux et attractions destinés aux plus jeunes.

Pensez à réserver votre séjour de 2 nuits en choisissant la formule parc + hébergement. Saint-Ours-les-Roches est desservie en train à la gare du même nom, pour un voyage de 4 h 30 minutes à 6 heures environ depuis Paris selon les correspondances.

13 – Destination week-end en famille en France : la Bretagne

Le Mont Saint-Michel en Bretagne, week-end en famille en Bretagne Crédit : Ridoe

Autre région de France très convoitée, la Bretagne propose une multitude de destinations au choix pour trouver facilement le week-end en famille idéal dont vous avez besoin. Que vous souhaitiez séjourner à Sain-Malo, à Douarnenez ou encore à Quimper, différents hébergements sont disponibles. Entre le Mont Saint-Michel et la commune de Saint-Malo, les Ormes Domaine et Resort vous propose un hébergement en chambre familiale, ainsi que des infrastructures pour les enfants telles que les piscines, les toboggans, etc. À Douarnenez, vous pouvez choisir un séjour en bord de mer aux Résidences d’Armor avec club enfants et piscine intérieure. Ces communes sont accessibles par le train pour un voyage sans stress et reposant. Si vous avez un enfant en bas âge,n’hésitez pas à choisir l’option prêt de lit pour bébé.

14 – Week-end en famille : destination Jura-Vosges

Lods dans le Jura. Crédit : Istock

Les parcs à thème attirent de nombreuses familles le temps d’un week-end grâce aux différentes attractions qu’ils offrent, mais aussi à leur accessibilité. C’est le cas du Parc Le Petit Prince, situé dans la commune d’Ungersheim, au nord de Mulhouse.

Ce site est donc facilement accessible par le train depuis Paris ou une autre grande ville de France. Diverses attractions vous attendent au parc et feront particulièrement la joie des enfants : pierre du tonnerre, aérobar, le serpent, Atlantique Sud, ballons captifs, etc.

D’autres activités sont proposées comme les projections de films, les spectacles, la visite de la petite ferme, et bien sûr la découverte de l’exposition permanente sur Saint-Exupéry. Prix de l’entrée au parc: 22 €.

15 – Week-end en famille insolite dans une cabane flottante

Un week-end insolite dans une cabanne flottante entourée de montagnes. Crédit : Istock

Passez un week-end en famille insolite au cœur de la France, plus exactement au Clos de la Loutre où vous passerez un séjour sur une cabane flottante au milieu d’une nature verdoyante. Entre autres activités, vous pourrez vous adonner à la pêche, observer les animaux de la forêt (biches) ou faire une balade à pied. Le Clos de la Loutre se situe dans la commune de Loye-sur-Arnon, dans le Centre-Val de Loire. Pour y accéder en train, il faut descendre à la gare de Saint-Amand-Montrond à 11,6 km. Cette commune est desservie par TER depuis Paris et le voyage dure 4 h 25 minutes. N’oubliez pas de réserver votre séjour insolite en famille.