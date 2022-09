15 randonnées dans les Pyrénées à faire

Avec cette sélection des 15 randonnées dans les Pyrénées, découvrez les itinéraires à faire absolument pour découvrir autrement cette chaîne de montagnes.

Les points essentiels sur les randonnées dans les Pyrénées

Pour faire du sport en pleine nature et vous évader hors des sentiers battus, la randonnée, alliant activité physique et découverte, est la pratique idéale. Et si vous recherchez une alternative aux montagnes alpines, jetez votre dévolu sur les Pyrénées. Avec ses lacs étincelants, ses vallées verdoyantes, ses bourgs de montagne ou encore ses falaises abruptes, cette chaîne de montagnes, ancrée entre la France et l’Espagne, offre le cadre idéal pour faire de la randonnée.

À voir aussi

Que vous soyez débutants et partiez avec des enfants ou professionnels du trekking, vous découvrirez des circuits avec des niveaux de difficulté variés. Dans tous les cas, préparez minutieusement votre parcours, notamment en téléchargeant ou en créant un tracé GPS. Vous ne savez pas quel circuit choisir ? Découvrez cette sélection de 15 randonnées à faire dans les Pyrénées.

Randonnée n°1 : le cirque de Gavarnie

Paysage du Cirque de Gavarnie Crédit : Monkey Production

Distance : 11 km

Niveau de difficulté : facile

Durée : 3 heures 30

Niché au cœur du Parc National des Pyrénées, le cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, figure parmi les sites les plus populaires des Pyrénées. Parfait pour une randonnée avec les enfants, l’itinéraire débute au village de Gavarnie et ne comporte aucune difficulté majeure. Après quelques heures de marche, vous découvrirez au bout de ce circuit de randonnée une impressionnante cascade de 423 mètres, la plus haute de France.

Randonnée n°2 : le plateau de Bellevue

Randonneur dans les Pyrénées Crédit : margouillatphotos

Distance : 5, 5 km

Niveau de difficulté : facile

Durée : 2 heures à 3 heures aller-retour

Voici une autre randonnée dans les Pyrénées à faire en famille. Laissez votre voiture au point de départ, sur le parking principal de Gavarnie. Au début de cette randonnée, le sentier est plat, s’élevant petit à petit pour atteindre le Plateau de Bellevue. Depuis ce point de vue, vous profiterez d’un panorama exceptionnel constitué du cirque de Gavarnie et des sommets alentour. Avec un circuit qui est majoritairement facile, cette randonnée convient surtout si vous avez des enfants sportifs.

Randonnée n°3 : le tour des lacs d’Ayous

Deux femmes qui font le tour des lacs d’Ayous dans les Pyrénées Crédit : MonikM

Distance : 15, 4 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : environ 4 heures 30

Au départ du lac de Bious-Artigues, à Laruns, empruntez ce parcours de randonnée dans les Pyrénées pour découvrir la beauté des lacs d’Ayous, faisant partie de la vallée d’Ossau. Tout au long de votre parcours, admirez un sublime paysage, avec en toile de fond le Pic du Midi d’Ossau, ponctué de pâturages, de ruisseaux et de forêts moussues. Cet itinéraire vous permettra aussi de faire la rencontre d’animaux sauvages comme des marmottes ou des isards. Il ne vous reste plus qu’à enfiler vos chaussures de randonnée et à partir à l’aventure.

Randonnée n°4 : le Pic des Trois Seigneurs

Vue depuis une montagne dans les Pyrénées Crédit : Andreas Schoenberger

Distance : 10 km

Niveau de difficulté : moyen

Durée : 5 heures

Situé à proximité de Vicdessos, le Pic des Trois Seigneurs est un circuit particulièrement apprécié des marcheurs des Pyrénées Ariégeoises. Avec son sommet culminant à 2199 mètres d’altitude, il offre une vue exceptionnelle sur les hautes montagnes de l’Est et de l’Ouest des Pyrénées. Avec une difficulté modérée, la boucle commence au Port de Lers. Tout au long du parcours, vous ferez la découverte de richesses naturelles d’exception, notamment l’étang d’Arbu.

Randonnée n°5 : le GR10

Sentier de randonnée GR10 Crédit : NickCouldry

Distance : 866 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : 52 jours à l’aller

Appelé « la grande traversée des Pyrénées », le GR10 est réservé aux randonneurs aguerris. Ce circuit fait en effet partie des sentiers de grande randonnée les plus longs. Le départ s’effectue à Hendaye, au bord de l’Atlantique, et se termine à Banyuls, au bord de la Méditerranée. Avec un dénivelé total de 48000 mètres, ce sentier de rando nécessite un long voyage de deux mois, mais satisfaisant grâce à la découverte des plus beaux paysages pyrénéens. Une fois arrivé au bout, le retour peut se faire par un autre chemin traversant les Pyrénées, mais du côté de l’Espagne : le GR11.

Randonnée n°6 : le lac de Gaube par le pont d’Espagne

Le lac de Gaube dans les Pyrénées françaises Crédit : vencavolrab

Distance : 8 km

Niveau de difficulté : moyen

Durée : environ 2 heures 30

Pour une agréable randonnée de quelques heures, ce tracé, avec un dénivelé de 371 mètres, convient parfaitement. Pour rejoindre ce lac de moyenne montagne, commencez le circuit au départ du parking au Pont d’Espagne et empruntez un sentier traversant une magnifique forêt. Le chemin est relativement facile à parcourir, mais les hautes marches peuvent être difficiles à gravir pour les petits. Une fois arrivé au lac, vous pourrez vous baigner si le temps s’y prête et profiterez d’une splendide vue sur la face nord du Vignemale. Pour une randonnée avec des enfants, n’hésitez pas à monter grâce au télésiège. Il ne vous restera plus ensuite que 15 à 20 minutes de marche pour aller au lac de Gaube.

Randonnée n°7 : La Rhune

Sommet de la montagne Rhune dans les Pyrénées-Atlantiques Crédit : Sasha64f

Distance : 10, 3 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : environ 4 heures 30

Ce parcours fait partie des randonnées les plus appréciées dans le Pays Basque et dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette randonnée en boucle, près d’Ascain et d’une durée d’environ 4 heures 30 selon votre allure, est considérée comme un parcours avec un niveau de difficulté assez élevé. Cependant, certaines sections de cette rando vous réservent des moments de tranquillité.

Randonnée n°8 : le circuit des lacs du Néouvielle

Le lac d'Aubert et le lac d'Aumar, dans la Réserve Naturelle du Néouvielle dans les Pyrénées Crédit : by-studio

Distance : 45 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : 3 jours

Véritable coin de paradis, la région du Néouvielle est parsemée de hautes aiguilles, de cascades pittoresques, de douces prairies ou encore de lacs. Au cours d’un voyage de trois jours, découvrez tout au long de votre parcours des paysages de toute beauté.

Le premier jour, passez par un col d’altitude pour arriver au lac d’Orédon, au refuge de la Glère.

Le deuxième jour, effectuez une randonnée dans une campagne sauvage avec un paysage bucolique jusqu’à atteindre la cabane d’Aygues-Cluses.

Le dernier jour, passez par un autre col d’altitude tout en admirant quelques magnifiques lacs pour revenir au point de départ.

Randonnée n°9 : le tour du Pic du Midi d’Ossau

photo d’un randonneur avec le Midi d’Ossau en arrière-plan Crédit : poliki

Distance : 17, 2 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : environ 6 heures

Ce sentier est parfait pour les adeptes de rando en haute montagne. Cet itinéraire est dominé par l’ancien volcan du Pic du Midi d’Ossau juché à 2884 mètres d’altitude. À partir du Gave de Bious, en forêt, rejoignez le Lac de Peyreget, passez le col de l’Ion, puis rejoignez le col de Suzon. Pour muscler davantage vos jambes, tentez l’ascension du sommet du Pic à cet endroit. Non balisé, cet itinéraire nécessite cependant une bonne préparation, tant sur le plan physique que sur le plan matériel. Depuis le sommet, vous admirerez un panorama époustouflant avec le Parc national des Pyrénées en toile de fond.

Randonnée n°10 : le lac d’Oô

Le lac d’Oô Crédit : therry

Distance : 6, 3 km

Niveau de difficulté : moyen

Durée : environ 2 heures

Ce parcours fait partie des randonnées les plus populaires dans les Pyrénées. Il vous permettra en effet d’en prendre plein les yeux, aussi bien tout au long du chemin balisé qu’à votre arrivée au lac d’Oô. Après avoir arpenté un sentier balisé en forêt, vous arriverez sur ce site où une vaste étendue d’eau aux couleurs éblouissantes vous attend. En prime, une cascade de près de 300 mètres et les falaises encadrant le lac font de ce lieu un véritable trésor naturel.

Randonnée n°11 : le cirque de Troumouse

Randonneur prenant une photo dans le cirque de Troumouse Crédit : Oks_Mit

Distance : 12, 5 km

Niveau de difficulté : moyen

Durée : 4 heures 30

Ce parcours fait partie des itinéraires pouvant être arpentés en famille. Ce superbe circuit au fond du cirque de Troumouse, constitué d’un pâturage vallonné entouré de montagnes au sommet enneigé, vous permettra de vous immerger dans un paysage sauvage d’exception parsemé de lacs.

Randonnée n°12 : la Brèche de Roland

La Brèche de Roland dans les Pyrénées Crédit : Lukasz Janyst

Distance : 13 km aller-retour

Niveau de difficulté : moyen

Durée : 5 heures aller-retour

Ce parcours fait partie des randonnées incontournables pour ceux qui rêvent d’admirer les paysages glacés en haute montagne. Au départ du Col de Tentes, parcourez ce chemin, s’effectuant sur une durée de seulement quelques heures, se distinguant notamment par la traversée d’un glacier. Au cours de cette randonnée dans les Pyrénées, vous aurez à graver des pentes semées d’éboulis, passer au pied d’un glacier et grimper jusqu’à cette trouée naturelle.

Randonnée n°13 : le lac d’Ilhéou

Une femme sur le chemin du lac d’Ilhéou Crédit : philipimage

Distance : 9, 8 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : environ 3 heures

Situé à proximité de Cauterets, le lac d’Ilhéou est l’endroit rêvé pour se baigner et pique-niquer, entouré de richesses naturelles d’exception. Pendant une durée d’environ 3 heures, parcourez une distance d’un peu moins de 10 km pour découvrir le plus grand des lacs de la vallée, dans les Hautes-Pyrénées.

Randonnée n°14 : le Sentier du littoral basque

Randonneurs sur le Sentier du littoral basque Crédit : Rudolf Ernst

Distance : 54 km

Niveau de difficulté : facile à moyen

Durée : l’aller-retour dépendra de combien de temps vous souhaitez marcher

Figurant aussi dans le top des randonnées au Pays Basque, le Sentier du littoral basque est aussi incontournable pour découvrir les Pyrénées sous un autre angle. Ce parcours, s’étalant sur une distance d’un peu plus de 50 km, longe la corniche basque, allant de Bidart à Saint-Sébastien. Tout au long de cette randonnée, les marcheurs peuvent admirer la mer. La durée de la traversée dépendra entièrement de votre rythme de marche. De plus, il est possible de ne parcourir qu’une section, par exemple de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye ou de Bidart à Saint-Jean-de-Luz.

Randonnée n°15 : la boucle de l’Étang Bleu

Femme faisant de la randonnée sur la boucle de l’Étang Bleu Crédit : frantic00

Distance : 9, 5 km

Niveau de difficulté : difficile

Durée : environ 3 heures

Voici un tracé parfait pour les amateurs de randonnées sportives. Avec un dénivelé de 765 mètres, ce parcours comporte des secteurs escarpés. Tout au long de votre promenade, vous découvrirez un ruisseau et gravirez une colline, à travers un circuit pittoresque dans une forêt. Une fois arrivé à l’Étang Bleu, situé à proximité de Rabat-les-Trois-Seigneurs, dans la vallée de la Courbière, n’hésitez pas à piquer une tête pour vous rafraîchir.