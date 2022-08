Où partir en septembre ? 10 destinations pour voyager quand tout le monde reprend le travail

En septembre, il y a ceux qui reprennent l'école ou le travail, et vous, qui partez en vacances. Découvrez 10 destinations à privilégier pour partir en voyage en septembre.

Le mois de septembre est rarement le mois préféré de l'année. Hormis pour ceux qui partent en vacances à cette période, comme vous ! Alors que tout le monde retourne au travail et les enfants à l'école, profitez de ce mois de l'année encore très ensoleillé et très attractif pour découvrir de nouveaux pays dans le monde. Septembre, c'est le dernier mois de l'été, et il vous promet de nombreuses surprises.

Quels avantages à partir en voyage en septembre ?

Partir en vacances en septembre c'est profiter de la faible affluence. Crédit : IStock

Voyager en septembre c'est d'abord synonyme d'économie. Et oui, fini les prix exorbitants de la haute saison du mois de juillet et d'août. Cette période de l'année est beaucoup moins prisée par les touristes qui préfèrent voyager sur la période des vacances scolaires. Vous pourrez alors profiter d'hébergements et de vols à prix cassés.

Partir en septembre c'est aussi s'assurer d'un climat doux et ensoleillé. C'est LE moment pour partir en voyage sur le pourtour méditerranéen. En effet, le soleil sera de la partie et les touristes seront partis.

Le dernier avantage à partir en voyage en septembre, et pas des moindres, c'est qu'il n'y aura plus (ou presque) de touristes. Vous aurez les plages pour vous et pourrez vous balader dans les monuments touristiques sans vous soucier de la foule.

Quelles parties du globe privilégier pour partir en septembre ?

Partez en vacances en septembre et profitez des avantages. Crédit : IStock

On ne sait pas toujours où partir en voyage. Découvrez nos conseils pour choisir les pays du monde où il fait bon vivre en septembre.

Si on a bien un conseil à vous donner, c'est d'éviter l'Amérique centrale. Tout d'abord, sachez qu'en septembre il faut à tout prix éviter les Caraïbes et les Antilles. À cette période, c'est la saison des pluies dans cette région. Il y a de forts risques d'anticyclones.

Si vous voulez profiter du soleil et des plages de sable blanc, optez pour les bords de la Méditerranée. C'est la période idéale pour visiter tous les pays d'Europe : la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Croatie… Vous bénéficierez d'un climat doux et des températures agréables. En septembre, l'Europe du Sud est prisée pour son calme et sa faible affluence touristique.

Partir en vacances en septembre : Madère

Le Portugal et Madère sont des destinations parfaites pour partir en voyage en septembre. Crédit : IStock

Avec une température moyenne de 26 °C en septembre, Madère est une destination idéale pour passer des vacances sous le soleil. Vous pourrez profiter de ses belles et grandes plages et faire des randonnées dans ses paysages somptueux. Depuis la France, comptez trois heures de vol. Profitez du climat tempéré de cette île portugaise en plein cœur de l'Océan Atlantique.

Partir en vacances en septembre : L'Italie

L'Italie vous offrira son soleil chaleureux durant le mois de septembre. Crédit : IStock

L'Europe du Sud est l'une des régions du monde la plus prisée en septembre. L'Italie n'y échappe pas. Vivez la dolce vita le temps de vos vacances et profitez du soleil méditerranéen. Vous trouverez un hôtel facilement et pour pas trop cher. Visitez les villages pittoresques des Cinq Terres, au nord de l'Italie. En septembre, toutes les grandes villes italiennes sont désengorgées des touristes. Rome, Venise, Florence, Milan ou Pise, embarquez pour un road-trip et vivez votre séjour à 200 %.

Partir en vacances en septembre : Le Brésil

Magnifique vue sur les chutes d'Iguazú au Brésil. Crédit : IStock

Le Brésil est le pays idéal pour voyager en septembre. Explorez l'Amazonie sous une température agréable de 25 °C maximum, découvrez la ville de Rio de Janeiro et ses nombreuses activités en journée et immergez dans la culture brésilienne. Plage, soleil et football seront au rendez-vous.

Partir en vacances en septembre : La Chine

Partez au bout du monde et explorez la Chine. Crédit : IStock

Vous prévoyez de partir en septembre, optez pour l'Asie de l'est et choisissez la Chine comme destination. Avec un climat doux et tempéré, la Chine est une destination idéale pour profiter pleinement de tous ses paysages et panoramas pittoresques. En septembre, des vols assurent régulièrement la liaison avec la France. Partir à cette période de l'année vous permet aussi de faire des économies car c'est la moyenne saison. Entre l'été et le mois d'octobre, mois de la fête nationale, les touristes affluent peu ce mois-ci.

Partir en vacances en septembre : La Tunisie

C'est en septembre qu'il faut aller en Tunisie pour profiter de cette plage à Djerba. Crédit : IStock

L'Afrique est un continent prisé au mois de septembre. Cette partie du monde bénéficie d'un climat méditerranéen, chaud mais agréable. Sur la côte nord de la Tunisie, la température de l'air en journée peut atteindre 30 °C et la température de l'eau stagne à 25 °C. Réservez un hôtel tout inclus et profitez pleinement de ce voyage en Tunisie au soleil.

Partir en vacances en septembre : La Tanzanie

Magnifique vue sur les paysages africains en Tanzanie. Crédit : IStock

Au sud-est de l'Afrique, la Tanzanie est un pays réputé pour ses panoramas sauvages magnifiques et ses réserves naturelles impressionnantes. Si vous avez prévu de partir dans ce pays d'Afrique en septembre, sachez que vous avez fait le bon choix. Les températures sont élevées sans être excessives et le soleil sera au rendez-vous. En plus de profiter d'un climat tropical, vous aurez l'impression d'être seul au monde en ce mois de faible affluence. Au large du pays, vous trouverez les îles de Zanzibar, un véritable paradis sur terre.

Partir en vacances en septembre : Les Seychelles

La plage d'Anse Lazio est très réputée aux Seychelles. Crédit : IStock

Peu de pluie et des températures allant jusqu'à 29 °C en journée, c'est ce que vous promettent les îles des Seychelles en septembre. Au cœur de l'archipel des Seychelles, vous profiterez de paysages absolument magnifiques. Randonnée en pleine nature, baignade au soleil et farniente dans votre hôtel, les îles des Seychelles sont vraiment la destination idéale pour un voyage en septembre.

Partir en vacances en septembre : Le Maroc

En septembre, profitez du soleil du Maroc. Crédit : IStock

Parmi les voyages à faire en septembre, vous pouvez choisir ce magnifique pays d'Afrique du nord-ouest : le Maroc. Comme toutes les autres destinations de cette liste, en septembre, ce pays jouit d'une faible affluence touristique et de températures chaudes. C'est peu connu mais le Maroc est un pays réputé pour ses spots de surf et ses plages paradisiaques. N'hésitez plus et envolez-vous pour le Maroc en septembre.

Partir en vacances en septembre : Madagascar

Au large de l'Afrique, Madagascar n'attend que vous pour des vacances en septembre. Crédit : IStock

Madagascar est une île située au sud-est de l'Afrique australe. Comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, Madagascar est une destination conseillée pour partir en voyage après la saison estivale. Très peu de pluie et un soleil omniprésent, vous devriez passer d'excellentes vacances.

Partir en vacances en septembre : Le Canada

Profitez des paysages naturels du Canada. Crédit : IStock

Après l'Europe du Sud et l'Afrique du nord et australe, c'est en Amérique du Nord que nous vous proposons de passer vos vacances de septembre. Le Canada vous ouvre ses portes ! Saviez-vous que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde ? Cela implique que les températures ne sont pas les mêmes partout dans le pays. On vous conseille de privilégier la côte est du Canada et de visiter Montréal. À cette période, les journées sont ensoleillées et le soleil sublime les paysages.