15 lieux incontournables à visiter en Andalousie

Vous envisagez de séjourner en Andalousie ? Focus sur les lieux à visiter pour découvrir les richesses culturelles et historiques de cette région.

Top 15 des lieux incontournables à visiter en Andalousie : les meilleures expériences

Espagne – Andalousie – Cadix Crédit : sanniely

L'Andalousie est composée de 8 provinces : Cadíz, Malaga, Jaén, Huelva, Cordoue, Almería, Grenade et Séville. Plages au climat chaud, belles villes pour un citytrip, nombreuses attractions touristiques... Cette région fait partie des plus appréciées pour des vacances en Espagne. Découvrez le top 15 des lieux incontournables à visiter pour vos vacances en Andalousie.

Circuit numéro 1 : L’Alhambra de Grenade : ce monument impressionnant regroupe un ensemble de palais et de jardins fortifiés. L'émir y résidait lors des dernières années de la domination musulmane de la péninsule.

Circuit numéro 2 : Séville : il s'agit de l'une des plus belles villes à visiter en Andalousie. Connue pour son riche patrimoine, elle offre beaucoup d'attractions. Pensez à immortaliser la monumentale Plaza de España, le parc Maria Luisa, le bel Alcazar ou encore la célèbre cathédrale gothique.

Circuit numéro 3 : Cordoue, ses patios et la Mosquée : située à 40 minutes de Séville, la ville des Trois Cultures fait partie des grandes attractions à voir en Andalousie. La mosquée-cathédrale de Cordoue est son attraction touristique principale. Les musulmans l'ont construite en 785. À son époque, il s'agissait de la deuxième plus grande mosquée du monde, derrière celle de La Mecque. Pensez également à visiter l’Alcazar de los Reyes Cristianos.

Circuit numéro 4 : Zahara de la Sierraet les villages blancs : si vous voulez admirer les villages blancs typiques d'Andalousie, ne manquez pas cet endroit. Zahara est située au-dessus d'un magnifique réservoir turquoise, sur une colline. Dans la partie la plus élevée se trouvent les ruines d'un château de la période nasride. Zahara de la Sierra fait partie de la route des villages blancs, se distinguant par leurs maisons blanches.

Circuit numéro 5 : Ronda : cette charmante petite ville est située au sommet d'une colline. Le Puente Nuevo en est l’attraction principale. Il relie l'ancienne et la nouvelle ville qui s'étend sur la vallée et la rivière. Vous avez également la possibilité d’effectuer des étapes inédites comme à Júzcar, la ville des Schtroumpfs.

Circuit numéro 6 : Malaga et ses musées : il s'agit de la deuxième plus grande ville d'Andalousie après Séville. Cette grande destination touristique est située sur la célèbre Costa del Sol. Fondée par les Phéniciens au 8ème siècle avant notre ère, Malaga est également l'une des plus anciennes villes d'Europe. Vous aurez la possibilité de découvrir ses sites incroyables tels que l’Alcazaba ou le théâtre romain. Outre ses plages ensoleillées, vous pourrez explorer de nombreux musées : le musée Picasso, le Centre Pompidou ou encore le Musée Carmen Thyssen et sa vaste collection de peintures andalouses et espagnoles.

Circuit numéro 7 : Olvera : cette ville fait aussi partie de la route des Villages Blancs. L’église Notre-Dame de l’Incarnation en est le joyau néoclassique. Elle se dresse au-dessus des maisons blanches typiques. Pensez également à monter au château arabe qui est le point culminant d’Olvera. Vous pourrez ainsi profiter d'une vue panoramique.

Circuit numéro 8 : Marbella et la Costa del Sol : il s'agit de l'un des principaux centres touristiques de la Costa del Sol. Vous pourrez jouer au golf tout en profitant du magnifique centre historique de Marbella. Pensez à visiter Puerto Banús, prisé par de nombreuses célébrités. En outre, si vous aimez faire la fête, sachez qu'il existe de nombreuses discothèques pour danser. Ce quartier fait partie des meilleurs pour séjourner à Marbella.

Circuit numéro 9 : Caminito del Rey : le sentier El Caminito del Rey fait partie des sites naturels les plus spectaculaires à voir en Andalousie. Par contre, il est déconseillé aux personnes qui souffrent de vertige. Cette passerelle piétonne de plus de trois kilomètres est suspendue jusqu’à 105 mètres au-dessus de la rivière et entièrement accrochée à la roche à l’intérieur d’un canyon.

Circuit numéro 10 : Sierra de Grazalema et ses sentiers : la partie attrayante de la côte et les villes célèbres font partie des zones les plus connues de l'Andalousie. Si vous aimez profiter de la nature, pensez à visiter la Sierra de Grazalema, située dans les provinces de Cadix et de Malaga, à proximité des villes d’Arcos de la Frontera et de Zahara de la Sierra.

Circuit numéro 11 : Cadix : cette ville portuaire historique est située sur une bande de terre entourée par la mer. Elle a été fondée par les Phéniciens sous le nom de Gadir. Cette ville comprend plus de 100 miradors, dont la tour Tavira. N'hésitez pas à visiter des musées ainsi que la magnifique cathédrale. Vous pourrez aussi vous promener dans les rues du quartier de Pópulo. De plus, Cadix est l'endroit idéal pour les amateurs de plage. Pour déguster la meilleure cuisine andalouse, pensez à visiter Puerto de Santa María. Par ailleurs, le carnaval le plus humoristique d’Espagne se déroule en février.

Circuit numéro 12 : Cueva de Nerja : elle regorge de merveilles naturelles. Vous pouvez opter pour une visite guidée pour voir les stalactites et les stalagmites. Pour en connaître davantage sur l’histoire de la grotte de Nerja, pensez à visiter le Musée de Nerja.

Circuit numéro 13 : Jerez de la Frontera : également appelée Xérès en français, Jerez de la Frontera est un lieu incontournable à visiter pour les amateurs de bon vin. Vous pourrez visiter divers domaines viticoles et déguster le xérès authentique. Grâce à la Foire du cheval et à l’École royale d’art équestre, elle est considérée comme la capitale équestre de l’Andalousie. En outre, Jerez de la Frontera propose de nombreuses attractions touristiques : le palais Virrey Laserna, la Cathédrale, la Cartuja ou encore l’Alcázar.

Circuit numéro 14 : Capileira et les villes de Las Alpujarras : lors d'une visite à Grenade, pensez à visiter toute la région de l’Alpujarra. Les montagnes sont parsemées de petites villes, partageant une architecture traditionnelle, avec des toits plats et des façades blanches fleuries. Capileira fait partie des villes les plus belles de l’Alpujarra de Grenade. Cet endroit est idéal pour des excursions en montagne.

Circuit numéro 15 : Pico Veleta dans la Sierra Nevada : la Sierra Nevada est une attraction naturelle à visiter en Andalousie. Le Pico Veleta est sa plus haute montagne de 3398 mètres. Il s'agit du quatrième plus haut sommet d’Espagne.

Où passer la nuit en Andalousie ?

Vue de Setenil de las Bodegas, Andalousie Crédit : Poike

Avec ses villes culturelles et ses villages blancs, l'Andalousie fait partie des principales destinations touristiques de l'Espagne. Pour profiter au maximum de votre séjour, il est important de bien choisir où passer la nuit. Quel que soit le lieu que vous souhaitez découvrir (Cordoue, Cadix, Séville, Malaga, Grenade ou encore les stations balnéaires du sud), le choix de logements est large.

Pour se loger à Séville (location touristique, hôtel ou appart'hôtel), les alternatives sont multiples. Voici quelques recommandations d'hôtels à Séville :

Eme Catedral Hotel : élégant et moderne, cet hôtel met en avant le charme andalou. Il propose un service de spa ainsi qu’une terrasse en rooftop avec piscine extérieure. Il fait partie des hôtels les plus raffinés pour passer des nuits à Séville.

Las Casas De La JuderíA : cet hôtel est constitué de chambres traditionnelles sévillanes qui sont reliées par des cours végétalisées. Il dispose d'unparking et d'une piscine sur son toit.

Hotel Alfonso XIII : cet hôtel luxueux se situe en dessous de l'Alcazar. Grâce à son élégance, il fait partie des plus prestigieux d'Espagne. Le jardin de style andalou accueille une piscine, des bars et des restaurants extérieurs.

Que faire durant votre séjour à Malaga, en Andalousie ?

Lac dans la province de Malaga en Andalousie, Espagne Crédit : Sanniely

Après un petit-déjeuner sur la place de la Constitución, commencez par visiter la cathédrale de la Encarnación (La Manquita). Vous pourrez ensuite visiter l’alcazaba et le théâtre romain. Le château de Gibralfaro en est le point culminant. Pour vous y rendre, vous pouvez emprunter la ligne de bus 35.

Pour le déjeuner, vous pouvez choisir l'un des restaurants les plus emblématiques de la ville tels qu'El Pimpi. Cette adresse propose de nombreuses spécialités comme le flamenquín ibérico,la salade russe,lapringá...Vous pourrez ensuite visiter un musée de la ville comme le musée Picasso ou le musée Carmen Thyssen.

En fin d'après-midi, il est possible d'opter pour une baignade sur la plage de La Malagueta ou encore vous balader le long du Palmeral de las Sorpresas.

Que faire durant votre voyage à Ronda en Andalousie ?

Ronda Espagne Pont Puente Nuevo Crédit : Sean Pavone

Pour votre voyage ou séjour, il est recommandé d'opter pour la location de voiture. Les routes A-357 et A-367 par le nord permettent d'accéder plus facilement à Ronda. Le Puente Nuevo fait partie des endroits incontournables à visiter. D'une hauteur de 98 mètres, ce pont enjambe un précipice impressionnant. De plus, d'autres sites d'intérêt sont à visiter à Ronda : les jardins du palais du Rey Moro et le hammam, la Alameda del Tajo, les arènes ainsi que la tournée des tapas dans les bars de Ronda.

En fin d'après-midi, vous pouvez partir à la découverte des villages blancs de la province de Cadix. Setenil de las Bodegas se trouve à une demi-heure en voiture. Arcos de la Frontera est un autre village blanc intéressant caractérisé par des maisons blanches, des rues étroites en pente ainsi que des belvédères impressionnants.

Que faire durant votre séjour à Cordoue en Andalousie ?

Cordoue, Espagne au Pont Romain et à la Mosquée-Cathédrale Crédit : SeanPavonePhoto

Commencez votre journée à Cordoue par la visite de la mosquée-cathédrale et la traversée de son pont romain. Vous pourrez vous promener parmi ses colonnes et arcades bicolores ainsi que dans la cour des Orangers. En outre, vous avez la possibilité d'effectuer une visite nocturne appelée « El Alma de Córdoba ». Pensez à visiter l’alcazar des rois chrétiens en soirée pour profiter du spectacle « Noches Mágicas en el Alcázar ».

Que faire durant votre séjour à l'Alhambra de Grenade, en Andalousie ?

Belle vue panoramique de la ville de Grenade et du palais de l'Alhambra en Espagne Crédit : Mariedofra

Grenade est située à environ 200 kilomètres de Cordoue. Comme l'Alhambra est un monument très visité, il est recommandé de réserver les entrées avant de s'y rendre. Grenade abrite de nombreux endroits célèbres à visiter : la cour des lions et sa fameuse fontaine, le palais de Charles Quint, le boudoir de la reine, la salle des Dos Hermanas et la cour de Comares. Après une journée bien remplie, vous pouvez vous détendre dans un hammam construit sur le site d’origine, déguster un thé arabe du côté de la rue Calderería Nueva ou encore prendre un verre dans le quartier de Realejo.

Célèbre pour ses maisons creusées dans la roche, le quartier de Sacromonte fait partie des plus originaux de la ville. Son style de vie est étroitement lié à l'art du flamenco. Pour mieux connaître sa culture, vous pouvez assister à un spectacle organisé dans l'une des grottes.

Visiter les villages blancs de l'Andalousie pour vos vacances

Village blanc de Zahara de la Sierra Cadix Andalousie Espagne Crédit : Cezary Wojtkowski

Les villages blancs sont les plus beaux de l'Andalousie. Les maisons sont blanchies à la chaux avec des jardinières remplies de fleurs colorées. Ces villages sont disséminés un peu partout sur le territoire andalou comme à Ronda, Cadix, Malaga et Olvera.

Setenil de las Bodegas : ce village blanc se trouve à environ une demi-heure d'Olvera. Il comprend de petites ruelles, idéales pour une balade. En outre, ce village possède des maisons troglodytiques qui sont nichées dans le creux d'un gros rocher. Vous y trouverez des monuments historiques et culturels comme l’égliseIglesia de Nuestra Señora de la Encarnación et le château arabe.

Mijas : le village blanc de Mijas se trouve entre Marbella et Malaga. Ce petit village est situé au-dessus d'une montagne et entouré d'une forêt de pins. L’église Santuario de la Virgen de la Peña est un monument à ne pas manquer.

Zahara de la Sierra : ce village blanc se situe dans la province de Cadix, à Grazalema. Il est idéal pour les amateurs d'escalade et de randonnée. Vous y découvrirez l’église Santa Maríade la Mesa ou encore lelac Zahara-El Gastor.

Conseils pour profiter de votre voyage ou séjour en Andalousie

Espagne - Andalousie- Cadix Crédit : sanniely

Pour séjourner en toute tranquillité, il est conseillé de prévoir un voyage de deux semaines dans cette région. Il existe de nombreux endroits intéressants à visiter tels que le parc de Cabo de Gata-Níjar (province d’Almería), l’alcazaba d’Almería, ), les villes patrimoine de l’humanité (Baeza et Úbeda), les ruines d’Itálica à Santiponce (province de Séville), le parc national de Doñana (provinces de Huelva, de Séville et de Cadix), le Caminito del Rey (province de Malaga) et Medina Azahara (province de Cordoue).

Il est possible d'accéder facilement aux principaux sites d'intérêt, notamment le centre historique, surtout dans des villes comme Séville et Cordoue. Si vous ne voulez pas louer de voiture, sachez qu’il est possible de visiter l’Andalousie à bord du train Al-Andalus.