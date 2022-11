Vous planifiez un voyage en Égypte prochainement ? Voici 15 choses à savoir avant de sauter dans l’avion pour le pays des pyramides.

Égypte : culture, tradition et luxe

À voir aussi

Couple qui marche dans le désert Crédits : olegbreslavtsev

Lorsque vous entendez le mot « Égypte », que vous vient-il en tête en premier ? Pyramides ? Temples ? Pharaons ? Nil ? Crocodiles ? Sheikh ? Désert ? Alors, vous avez bien raison. L’Égypte est un pays à visiter absolument. Entre la culture qui fait partie intégrante de l’Égypte et les hôtels de luxe qui foisonnent, vous ne pouvez que passer un séjour de rêve.

L’Égypte est un pays historique. Saviez-vous qu’un grand nombre de découvertes scientifiques ont été faites par les Égyptiens ? L’empire égyptien fut l’un des plus grands, vastes et évolués de l’Antiquité. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Égypte était un empire au moins aussi puissant que l’Empire romain. Pourtant, de nombreux mystères entourent encore l’Égypte, même actuellement. C’est justement ce qui en fait l’une des destinations à découvrir au moins une fois dans sa vie.

L’Égypte actuelle est à cheval entre tradition et modernité. En effet, elle n’est pas moins développée que n’importe quel autre pays occidental. Ainsi, vous serez entièrement dépaysé par moment, mais garderez toujours un semblant de repères pour ne pas être entièrement perdu.

Entre 2020 et 2021, à cause de la Covid, les frontières de l’Égypte avaient été fermées. Cela n’a rien de surprenant, lorsqu’on sait que ce fut le cas pour tous les pays du monde entier. Toutefois, actuellement, elles sont rouvertes, ce qui vous offre l’occasion de découvrir le pays du désert et des pyramides.

Alors, contactez rapidement une agence de voyage, réservez parmi les nombreux vols, prenez votre sac à dos, et en route pour l’Égypte !

15 choses à savoir avant de voyager en Égypte

Kiosque de Trajan Crédits : Anton Aleksenko

Comme pour n’importe quel voyage, un voyage en Égypte doit être préparé. Vous ne pouvez pas, sur un coup de tête, vous envoler pour ce pays le lendemain du jour où vous avez pris la décision d’y aller. Il existe certaines choses à savoir pour un voyage en Égypte réussi, sans encombre et inoubliable. En voici 15 !

Vous avez besoin d’un visa pour entrer en Égypte

Passeport Crédits : fullempty

Le visa est la chose la plus importante à faire avant de planifier un voyage pour l’Égypte. Ce document est obligatoire pour tous les ressortissants venant de France.

Vous pouvez obtenir votre visa en ligne. Une copie digitale de la page d’identité de votre passeport est nécessaire. Vous devez également fournir l’adresse où vous comptez poser vos valises durant votre séjour en Égypte. S’il s’agit d’un hôtel, vous devez donner son nom, une confirmation de la réservation, et la durée exacte de votre séjour. Dans le cas où vous serez hébergé par des connaissances, une lettre d’invitation est indispensable.

Le service de visa électronique pour l’Égypte est ouvert tous les jours, et 24h/24.

Ce document est généralement valable pour une durée de 30 jours, qu’il s’agisse d’un visa à entrée unique ou à entrées multiples.

Le prix de la procédure de demande de visa coûte 49, 59 euros. La période de traitement est d’une durée moyenne de 10 jours. Elle peut se prolonger en fonction des contrôles supplémentaires nécessaires.

Une fois le dossier traité, vous recevrez votre visa électronique par courriel en format PDF. Il doit être téléchargé sur smartphone ou tablette et être facile d’accès lors du contrôle à la douane.

La bonne période pour des vacances en Égypte

Le Caire Crédits : Givaga

L’Égypte est une destination touristique. Sachez que vous n’êtes pas la seule personne à avoir eu l’idée de visiter ce pays aux mille merveilles. Ainsi, faites attention à la période que vous choisissez pour y aller. Si vous n’aimez pas les bains de foule, évitez la haute saison, notamment entre juillet et août. De plus, lors de cette période, le vent de sable est violent et empêche les activités en extérieur. Préférez le début d’année, entre février et mars. La température est moins élevée tout en restant agréable (entre 20 et 32 degrés Celsius).

Bookez votre hôtel plusieurs semaines à l’avance

Hôtel au bord du Nil Crédits : Oleg_P

Les hôtels sont nombreux en Égypte. Le Caire, Louxor, Assouan, Hurghada ou Sharm El Sheikh, vous trouverez des hôtels à des prix variables, allant des plus abordables aux plus luxueux.

Si vous souhaitez profiter au maximum de votre séjour, il est conseillé de choisir un hôtel entre la moyenne gamme et le haut de gamme. Ainsi, vous pourrez profiter de tout le confort d’un voyage en Égypte, et resterez en toute sécurité durant votre séjour.

Prévoyez un circuit de voyage

Chameau et pyramide Crédits : Givaga

On n’y pense pas assez, mais prévoir un circuit de voyage est le meilleur moyen de ne pas perdre son temps et de découvrir un maximum de sites en Égypte. En effet, les destinations touristiques sont très nombreuses dans ce pays. Si vous débarquez sans aucune idée d’où vous souhaitez aller, vous gaspillerez un temps précieux et finirez vos vacances avachi dans un transat à admirer la piscine de l’hôtel. Il serait dommage de ne pas profiter de tout ce que l’Égypte peut offrir. De ce fait, prévoyez un circuit de voyage et passez des vacances parfaites. Avec Internet, vous trouverez tous les sites à visiter en seulement quelques clics !

Essayez la croisière sur le Nil

Voiliers sur le Nil Crédits : Anton Aleksenko

Selon Hérodote, l’Égypte est un don du Nil. Il s’agit de ce fleuve, l’un des plus grands du monde, qui traverse une grande partie de l’Afrique. L’Égypte se situe de part et d’autre du Nil. Ainsi, l’un des moyens les plus agréables et originaux de découvrir ce pays magnifique est de participer à une croisière qui suit le long du fleuve. La croisière est un mode de voyage plus intéressant que l’avion et moins fatigant que le voyage sur route. Une croisière le long du Nil est une excellente façon de découvrir l’Égypte de long en large, tout en restant dans un confort optimal.

Prévoyez un transfert de l’aéroport à l’hôtel

Femme sur le balcon d’un hôtel en Égypte Crédits : Maryviolet

Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel sont à prévoir d’avance. Bien sûr, vous pouvez toujours attendre d’arriver sur place et de prendre un taxi pour vous amener là où vous allez passer votre séjour. Néanmoins, les transferts sont plus pratiques. Vous n’avez qu’à entrer dans la voiture de l’hôtel et attendre d’arriver. Surtout si c’est votre première fois en Égypte, misez sur la sécurité et optez pour les transferts !

Faites attention à la sécurité

Khan el-Khalili Crédits : Mekhamer

Pour ce qui est de la sécurité, il existe certaines zones rouges en Égypte, finalement comme dans n’importe quel pays du monde. Il convient donc soit de faire attention au moment d’y passer, soit de ne pas y passer du tout.

Par mesure de sécurité sanitaire, il est préférable de ne pas boire l’eau du robinet en Égypte. Certes, elle est potable, mais elle est plus calcaire qu’en France, ce qui peut créer des problèmes de santé. Toujours, pour assurer votre santé, faites attention à ce que vous mangez, surtout si vous êtes fan de street food. Prévoyez tout de même un anti-diarrhéique au cas où.

L’alcool n’est pas interdit, mais évitez de boire en public

Barman qui prépare un cocktail Crédits : santypan

L’Égypte est un pays à majorité musulmane. Toutefois, l’alcool n’y est pas interdit. Vous en trouverez facilement dans les hôtels ou dans certains endroits comme les restaurants et les lounges.

Néanmoins, il est mal vu de boire de l’alcool dans un lieu public. Ainsi, faites-le uniquement dans votre chambre d’hôtel ou au restaurant de ce dernier.

Les sites à absolument visiter

Le Sphinx de Gizeh Crédits : Anton Aleksenko

Comme il a été dit précédemment, l’Égypte est un pays de culture, baigné d’une histoire aussi ancienne que passionnante. Certains sites sont à visiter absolument :

Le Temple de Saladin, au Caire ;

Le Phare et la Bibliothèque, à Alexandrie ;

Le Temple d’Amon, à Louxor ;

Le Sphinx, à Gizeh ;

La Vallée des Rois et la Vallée des Reines, à Louxor ;

Le Temple d’Isis, le Temple de Kalabsha et le Jardin botanique, à Assouan ;

Le Hurghada Grand Aquarium et la Hurghada Marina, à Hurghada ;

Le SOHO Square Sharm El Sheikh et le Hollywood Sharm El Sheikh, à Sharm El Sheikh ;

Les différentes pyramides disséminées dans toute l’Égypte.

Il s’agit là d’une liste succincte des sites à visiter en Égypte. En faisant des recherches sur Internet, vous en trouverez encore plus.

Pyramides : Khéops n’est pas la seule en Égypte

Pyramides de Gizeh Crédits : WitR

Les pyramides font partie de l’histoire de l’Égypte. Elles sont considérées comme les tombeaux des pharaons qui ont régné sur l’empire dans les temps anciens.

Les pyramides sont grandes et majestueuses, fascinantes et incroyablement mystérieuses. Et la pyramide de Khéops est l’une des 7 merveilles du monde. Ainsi, de toutes les pyramides d’Égypte, Khéops est la plus populaire. Mais cela fait aussi qu’il s’agit de l’un de ces sites où se précipitent tous les voyageurs.

Évitez de vous mêler à tout ce monde et optez plutôt pour la visite de sites où les voyageurs ne se dirigent pas forcément. Par exemple, vous pouvez visiter la Pyramide Rouge, beaucoup moins peuplée.

Offrez-vous les services d’un guide lors de votre séjour

Personnes qui font du trekking Crédits : somboon kaeoboonsong

Lorsque vous voyagez, il est toujours préférable de faire appel à un guide. Cette personne est spécialiste de son pays et peut vous guider vers tous les sites que vous souhaitez visiter. De plus, le guide est le plus à même de vous raconter l’histoire de l’Égypte. Grâce au guide, vous ne perdez pas de temps à chercher tel temple ou telle vallée. Parlez-lui simplement de votre circuit de voyage et il s’occupera de tout.

Attention ! Les services de guide ne sont généralement pas inclus dans votre réservation à l’hôtel. Prenez alors le temps de leur demander de vous préparer un guide sur place pour que vous n’ayez pas à en chercher une fois arrivé en Égypte.

Les nuits en Égypte

Sharm El Sheikh la nuit Crédits : SVPhilon

Si vous aimez les nuitsdesortie lorsque vous êtes en vacances, l’Égypte a de quoi vous combler. On pourrait penser que les nuits égyptiennes sont calmes, ce qui n’est pas forcément le cas. Des endroits comme le Mandarin Bar and Cocktail Lounge à Sharm El Sheikh en sont les preuves. Demandez conseil à votre guide, il saura vous orienter vers les meilleures adresses où passer des nuits de folie en Égypte !

Les indispensables à mettre dans sa valise pour des vacances en Égypte

Deux paires de lunettes de soleil Crédits : pjmoulis

S’il y a des choses à ne surtout pas oublier de mettre dans sa valise, ce sont :

Le chapeau ;

La crème solaire ;

Les lunettes de soleil.

L’Égypte est un pays baigné par les rayons UVB. Il serait dommage de prendre des coups de soleil et de passer les vacances en étant tout rouge.

Intéressez-vous à l’histoire du pays

Temple Amada Crédits : CLAUDE ROUGERIE

L’Égypte est un pays qui jouit d’une histoire vieille de plusieurs millénaires. Des pharaons aux pyramides, en passant par les anecdotes qui concernent le Nil et Cléopâtre, l’Égypte ne tarit pas d’histoires. Un voyage dans ce pays est donc un excellent moyen de parfaire sa culture générale et d’en apprendre davantage sur son passé. Lors de vos sorties sur les différents sites du pays, prenez la peine d’écouter le guide. Vous serez étonné de toutes les merveilles cachées dans l’histoire de l’Égypte.

Respectez les façons de faire en Égypte

Touriste en Égypte Crédits : frantic00

De votre arrivée en Égypte à votre départ, toute la durée du séjour, vous vous trouvez dans un pays qui n’est pas le vôtre. Sachez donc que par respect, il est nécessaire de faire attention à certaines petites choses. Par exemple, il est interdit de se promener en bikini dans une plage publique en Égypte, cela est vu comme un manque cruel de pudeur.

Cela est également valable lors de la visite de sites comme les temples. Sachez qu’un temple est considéré comme un lieu sacré. Évitez donc de faire trop de bruit, de toucher partout, de grimper sur les statues… Et surtout, restez à l’écart des zones rouges délimitées par des cordons.