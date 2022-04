15 choses à faire pendant un séjour en Turquie

Un séjour en Turquie est l’occasion de vous détendre et de profiter pleinement du soleil. Zoom sur les activités à faire pendant vos vacances dans ce pays.

Visite de la Mosquée Bleue en Istanbul

La Mosquée bleue à Istanbul, en Turquie Crédit : Photosensie

La Mosquée Sultanahmet ou Mosquée Bleue, est un incontournable pendant vos vacances à Istanbul, l’une des plus grandes villes du pays. Cet édifice fut construit au VIIe siècle, durant le règne du sultan Ahmet Ler. Sa structure imposante et ses infrastructures datant d’une autre époque vous réservent un voyage inoubliable à travers le temps. À l’intérieur de cette mosquée, tout semble avoir été créé pour vous émerveiller. Ses murs ornés de céramiques bleues lui confèrent un charme unique.

Vous apprécierez aussi vous promener aux alentours de la Mosquée Bleue pendant votre séjour. Juste à côté, vous aurez l’occasion de contempler la ville et de prendre de belles photos souvenirs. Réservez votre hébergement en indiquant le nombre de personnes prévu pour le voyage dès maintenant. Pour le vol, vous pourrez partir au départ de Paris, de Genève, de Toulouse, de Marseille, de Nantes, de Bruxelles, de Nice, de Lyon… Pour l’hôtel, plusieurs établissements sont présents dans la ville d’Istanbul pour des vacances confortables. Renseignez-vous sur le tarif avant votre départ.

Dégustation des plats turcs à Istanbul, Turquie

Le pide, un plat traditionnel turc composé d’une pâte et de garnitures au choix (fromage, légumes…). Crédit : JackF

Au cours de votre voyage en Turquie, laissez-vous séduire par sa richesse gastronomique. La ville d’Istanbul figure parmi les meilleurs endroits pour découvrir la culture turque à travers sa nourriture. En fonction de vos préférences, vous pourrez choisir le circuit à emprunter pendant vos vacances. Si vous souhaitez partager des moments d’intimité avec les habitants de la ville pendant votre voyage, rendez-vous sur le marché où les vendeurs ambulants vous feront déguster les fameux pides, les Börek, les sarma… Si vous souhaitez vivre cette expérience dans le calme, vous trouverez des restaurants traditionnels dans plusieurs quartiers de cette ville turque. Choisissez cependant les établissements ayant reçu de bons avis pour ne pas vivre une mauvaise expérience pendant vos vacances.

Promenade sur la plage Patara à Antalya, Turquie

Une vue panoramique sur la plage d’Antalya Crédit : Neurobite

Pour vous détendre et bronzer tranquillement, rendez-vous sur cette plage d’Antalaya lors de vos vacances en Turquie. Longue d’une vingtaine de kilomètres, elle est aussi propice aux activités en famille (promenades, beach-volley, pique-nique…).

Attention, vous ne trouverez aucun hôtel à proximité de la plage de Patara à Antalya. Si vous programmez une journée sur ce lieu pendant votre voyage, il convient de vous préparer en amont du départ. Le plus judicieux est d’opter pour une offre voyage avec une formule tout compris, dont la journée à la plage de Patara. Vous aurez ainsi la garantie qu’une fois votre expédition sur la plage d’Antalya terminée, votre transfert dans la ville d’Antalaya et vers les autres sites du pays se fera en tout confort et en toute sécurité.

Sortie en bateau à Bodrum, Turquie

Vue sur la plage de Bodrum Crédit : Freeartiste

Grâce à son cadre idyllique et sa douceur de vivre, Bodrum figure parmi les endroits les plus fréquentés en Turquie pendant les vacances d’été. Ce pied-à-terre luxueux vous réserve une multitude d’activités à faire en famille. Bodrum est aussi parfait pour une lune de miel. Les sorties en bateau sont particulièrement appréciées. Elles vous feront profiter de l’air marin et d’une vue imprenable sur la ville de Bodrum pendant votre voyage.

Il est tout à fait possible de partir pour Bodrumau départdes différents aéroports. Voici les transferts possibles :

En adoptant les bonnes méthodes, vous profiterez même des meilleurs prix sur vos vols, hôtels et transferts. Pendant vos vacances, vous trouverez un club proposant des sorties à bord d’un yacht pour découvrir Bodrum et ses kilomètres de littoral.

Prendre un bain turc

Un homme qui se détend tranquillement dans un hammam. Crédit : Radiste

Prendre un bain turc est une belle façon de découvrir la richesse culturelle du pays pendant vos vacances. À l’époque ottomane, les hammams se présentaient comme des bains publics et faisaient partie intégrante du quotidien des habitants. Aujourd’hui encore, vous trouverez bon nombre de ces sites en parfait état et pouvez les utiliser pour vous détendre pendant votre séjour. Comme dans un hammam classique, vous serez amené à transpirer quelques heures au milieu de la vapeur. Un préposé viendra ensuite vous frotter avec un kese moufle avant de verser de l’eau froide sur tout votre corps. Après ces étapes, vous serez savonné de la tête au pied et profiterez d’un long massage.

C’est à Istanbul que vous trouverez les plus prestigieux sites du pays. Pour bien profiter de ces bains publics pendant votre séjour, choisissez de passer vos nuits dans un hôtel à proximité. Vous pouvez désormais réserver votre hôtel et votre vol pour Bale au préalable. Le départ peut se faire depuis Nice, Paris, Bruxelles, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes…

Visite de la ville de Cappadoce, Turquie

De montgolfières colorées surplombant la Cappadoce. Crédit : tawatchaiprakobkit

La région de Cappadoce est à ne pas manquer pendant votre séjour en Turquie. Située en plein cœur de l’Anatolie, Cappadoce vous réserve de nombreuses activités enrichissantes, un paysage à vous couper le souffle et un accueil incomparable. Trouvez vite l’offre voyage (prix, aéroport de départ, vols, transfert, hôtel avec petit déjeuner inclus…), qui correspond à vos besoins. Vous trouverez certainement une offre répondant à vos attentes depuis Genève, Paris Mulhouse, Lyon, Toulouse, Marseille, Bruxelles…

À Cappadoce, vous pourrez vous promener dans la vallée de Gorëme, un lieu d’exception constitué d’un petit village troglodyte. Visitez aussi l’église de Tokali, le musée à ciel ouvert de Zelve et la commune de Mustafapasa pendant votre séjour à Cappadoce. Et pour vivre une expérience inédite pendant vos vacances, faites un tour en montgolfière dans la vallée de l’amour.

Évasion dans la ville d’Izmir, Turquie

Vue sur Cesme, en Izmir, en Turquie Crédit : nejdetduzen

Organisez également un séjour à Izmir pendant vos vacances en Turquie. Hôtels, vols, circuit à faire… tout devra être programmé à l’avance pour profiter pleinement de votre escapade sur ce lieu. Dans cette troisième plus grande ville et l’un des plus beaux sites du pays, réalisez des activités insolites comme flâner dans le quartier du Bazar, visiter le Musée Atatürk, vous balader le long de la mer Égée…

Plusieurs restaurants et bars sympas sont présents à Izmir pour agrémenter votre séjour et rendre vos vacances inoubliables. Vous y trouverez aussi de nombreux hôtels pour tous les goûts et pour tous les budgets. Côté déplacement, vous pourrez emprunter les lignes de tram, le métro et le bus dès votre arrivée à l’aéroport.

Séjour au Crystal Resort & Spa Turquie

Une chambre d’hôtel luxueuse. Crédit : DragonImages

Si vous souhaitez profiter de vos vacances pour vous détendre, passez vos nuits à l’hôtel Crystal. Crystal Resort est un établissement 5 étoiles situé dans la jolie ville de Kemer, à Antalaya. Les infrastructures et les services disponibles dans cette ville en fait un lieu d’exception à ne surtout pas manquer pendant votre séjour en Turquie. Vous y trouverez de grandes piscines avec transat et parasols, un restaurant servant des plats traditionnels turcs, des chambres avec vue panoramique, des suites, un spa…

L’avantage d’un séjour à Crystal Resort, c’est que vous aurez un accès privilégié aux différents sites historiques et attractions de la ville. Vous vous situerez, par exemple, à seulement 2,5 km de Çaliş Tepesi, un circuit de randonnée idéale pour profiter du grand air de la montagne.

Excursion à Fethiye, en Turquie

Vue sur l’ancien théâtre romain à Fethiye. Crédit : MSelcukOner

Si vous êtes un amoureux de voyages atypiques, vous allez vous plaire à Fethiye. Cette ville turque vous réserve une multitude d’activités singulières que vous aurez le plaisir de réaliser avec votre famille et vos amis. Pour des séjours réussis, larguez les amarres et partez à la découverte de la côte méditerranéenne turque. Pendant une journée, vous vous évaderez dans un cadre pittoresque et découvrirez les 12 îles qui parsèment la baie.

Retrouverez les avis des autres voyageurs sur ce joyau de la Turquie dans différents forums. Vous connaitrez ainsi le tarif des transferts en bateau vers ces sites, le circuit à ne pas manquer, les coins parfaits pour déjeuner…

Séjour à l’Hôtel Mondi Club Water Side Resort Turquie

Une magnifique vue sur la mer, en Turquie Crédit : allou

Si pour vous, les vacances riment avec hôtel de luxe, vous allez vous plaire à l’hôtel Mondi. Il s’agit d’un des plus beaux clubs du pays. À Mondi, vous profiterez du charme de la Turquie autrement. Après avoir visité les plus beaux monuments et profité d’une balade au centre de la ville d’Antalaya, vous pourrez vous détendre dans une chambre confortable et spacieuse. Vous pourrez aussi vous baigner dans la piscine, déjeuner tranquillement dans le restaurant de Mondi et vous détendre au spa. Pour profiter pleinement de votre séjour, nous vous conseillons de choisir l’offre tout compris avec petit déjeuner inclus, nuits dans une chambre tout confort, visite guidée vers les sites incontournables, transferts…

Promenade au Paradis des oiseaux de Nallıhan à Ankara

Vue sur le Paradis des oiseaux à Ankara. Crédit : Giray Kocaman

Partez à la découverte du Paradis des oiseaux pendant votre séjour à Ankara, en Turquie. Il s’agit d’une réserve protégée située sur la route de la soie. Elle est riche d’une faune et d’une flore que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les volatiles abrités par cette réserve vous offriront un spectacle presque magique.

Pour des voyages inoubliables, nous vous conseillons de tout organiser en avance. Planifiez vos vols, vos nuitées dans les plus beaux hôtels, vos transferts… en avance. Trouvez l’offre de voyage qui réponde à vos attentes et n’hésitez pas à comparer les avis des autres voyageurs pour parfaire votre séjour en Turquie.

Faire une randonnée sur la voie lycienne en Turquie

Une famille faisant une randonnée pédestre en Turquie. Crédit : Everste

Si vous êtes un adepte de la randonnée, empruntez ce circuit pendant votre séjour en Turquie. Long de 540 km, il vous réserve un beau voyage à travers le temps. En effet, il vous mènera vers les majestueuses ruines de la ville comme Letoön et Xanthos. Pendant votre périple, vous aurez aussi l’occasion d’admirer une vue imprenable sur la montagne du Taurus, l’un des sites à ne surtout pas manquer pendant votre séjour.

Pour que votre expédition sur ce circuit soit une réussite, prévoyez un départ dans les plus beaux endroits comme Kalkan, Fethiye ou Patara.

Parapente à Pamukkale et Ölüdeniz, Turquie

Un voyage parapente au-dessus des montagnes. Crédit : Hotmax

Pour que votre séjour en Turquie soit encore plus inoubliable, nous recommandons les voyages en parapente. Il s’agit de surplomber les montagnes pour contempler la beauté du paysage depuis le ciel. Pamukkale et Ölüdeniz figurent parmi les meilleurs endroits pour pratiquer cette activité.

Les vols en parapente à Ölüdeniz se font généralement au départ de BabadağMount Baba. Vous aurez l’occasion de surplomber le village. Quant aux vols à Pamukkale, le départ se fera sur l’un des plus beaux sommets de la Turquie. Pendant ce périple, vous profiterez d’une magnifique vue sur les ruines turques.

Kayak sur le rivage de l'île de Kekova, Turquie

Une femme faisant du kayak sur l’île de Kekova Crédit : frantic00

Lors de votre voyage en Turquie, vous pouvez aussi faire du kayak. Cette activité vous permettra de découvrir la ville engloutie et ses ruines sous-marines. Le départ pour cette excursion se déroulera sur le port.

Pour des vacances économiques, trouvez de bons plans voyages dans les agences comme FRAM. Des séjours pas chers sont disponibles pour vous faire profiter de vos vacances. Consultez les avis des autres voyageurs pour trouver une offre adaptée à vos besoins. Il suffit de trouver l’offre adaptée selon le nombre de personnes et votre budget.

Vue sur la forteresse d’Alanya, Turquie

Le Tour de Kizil Kule à Alanya Crédit : Oleg_P

Une promenade dans la baie d’Alanya figure parmi les incontournables pendant votre séjour en Turquie. Vous pouvez admirer une vue magnifique depuis ce lieu. D’autant plus si vous attendez jusqu’au coucher du soleil. Pour monter au sommet de cette forteresse, vous pouvez emprunter un téléphérique. Demandez cependant plus d’information sur le tarif avant de vous rendre dans ce lieu classé parmi les plus beaux sites du pays. Sinon, il est aussi possible de réaliser le parcours à pied.

Pour accéder facilement à cette baie, vous pouvez loger dans un hôtel à proximité. Optez pour une offre voyage avec petit déjeuner complet pour faire le plein d’énergie avant votre périple.