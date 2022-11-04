Réalisez votre chaï latte maison, c'est absolument délicieux et parfait pour vous réchauffer !

Quand il fait froid, le chaï latte est sans aucun doute LA boisson réconfortante et épicée à réaliser de toute urgence ! On vous propose une recette gourmande à reproduire chez vous facilement.
Originaire d'Inde, le chaï latte est une boisson composée de thé noir sucré et épicé mélangé dans du lait chaud. Aujourd'hui, on vous partage une recette facile à faire dont vous ne vous passerez plus ! Si si, on vous assure qu'il va (presque) détrôner le latte dalgona au matcha ou encore le traditionnel chocolat chaud à l'ancienne. Ses parfums épicés (cannelle, girofle, badiane, cardamome…) vont vous faire voyager le temps d'une dégustation remplie de gourmandise. Et pour plus de festivité, osez le Spritz chaud, la recette de l'hiver parfaite pour se réchauffer !
Recette Chaï latte maison
Ingrédients
- Pour le chaï tea :
- 500 ml de eau
- 2 clous de girofle
- 2 bâtons de cannelle
- 1 étoile badiane
- 10 gousses de cardamome
- 1 c. à café de gingembre en poudre
- 1 pincée de noix de muscade moulue
- 2 c. à soupe de thé noir en vrac
- Pour le chaï latte :
- 175 ml de lait
- 1 c. à soupe de sirop d'érable
- 125 ml de chaï tea
Préparation
1
Commencer par préparer le chaï tea : verser l'eau dans une casserole et ajouter les épices (clous de girofle, cannelle, badiane, cardamome, gingembre et noix de muscade). Porter le tout à ébullition puis couvrir et laisser infuser 5 minutes hors du feu.
2
Remettre sur le feu et porter à ébullition une nouvelle fois. Sortir du feu et ajouter le thé, couvrir et laisser infuser 5 minutes environ. Filtrer et verser dans un bocal pour laisser refroidir le chaï tea.
3
Pour réaliser un chaï latte : faire chauffer le lait et le sirop d'érable jusqu'à frémissement (des bulles doivent se former sur les bords de la casserole). Retirer du feu et mixer au mixeur plongeant pour faire mousser la préparation.
4
Verser 125 ml de chaï tea dans une tasse et faire réchauffer 30 secondes au micro-ondes. Ajouter le lait chaud, saupoudrer de cannelle (facultatif) et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Conserver le chaï tea au réfrigérateur (sans le lait bien entendu) pendant 3 semaines. Bien secouer avant utilisation car les épices «tombent» au fond.