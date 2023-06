Les 4 astuces pour se faire surclasser à l'hôtel

On en rêve tous, mais ça n’arrive pourtant jamais. Être surclassé dans les hôtels demande quelques compétences que tout le monde peut appliquer lors de sa réservation ou à son arrivée. On vous livre quelques conseils.

Crédit : Davizro/ iStock

Cela vous semble mission impossible, mais se faire surclasser à l’hôtel est à la portée de n’importe qui. Si beaucoup l’espèrent, peu sont en revanche enclins à essayer ces quelques conseils que nous vous livrons.

« Qui ne tente rien n’a rien », comme dit le dicton.

4 astuces pour être surclassé dans un hôtel

Pour vos prochaines vacances, vous pouvez essayer d’appliquer ces moyens pour peut-être être surclassé.

1. Arriver en avance

Les hôtels connaissent une affluence entre 16 heures 45 et 18 heures. En arrivant un peu plus tôt que ces horaires de pointe, vous pourrez bénéficier d’un avantage « premier arrivé premier servi ». En effet, à cette heure-ci les chambres sont en grande majorité prêtes pour les clients qui commencent à défiler à l’accueil. En arrivant un peu en avance, vous avez donc plus de chance d’être surclassé et d'obtenir une chambre libre disponible. Si vous arrivez après, vous n’aurez plus le choix. SI vous arrivez avant, peu de chambres seront disponibles.

2. Demander directement

Crédit : davit85/ iStock

C’est sûrement la solution la plus simple. En demandant poliment si d’autres chambres sont disponibles, vous aurez peut-être la joie d’être surclassé. Si certaines chambres sont vacantes, l’hôtel pourrait vous faire plaisir en vous surclassant. Vous n’aimez pas tourner autour du pot ? Demandez alors directement, et avec votre plus grand sourire, ce que vous souhaitez : être surclassé. On ne sait jamais, sur un malentendu.

3. Mentionner un événement

Si vous réservez une chambre d’hôtel dans le cadre d’un événement spécial (mariage, anniversaire, lune de miel ou autre), faites-le savoir à l’hôtel, si possible au moment de la réservation. Le personnel de l’établissement sera peut-être enclin à vous faire une jolie surprise à votre arrivée.

4. Choisissez un nouvel hôtel

Les hôtels qui viennent d’ouvrir sont à la recherche de nouveaux clients et cherchent à élargir leur clientèle. Beaucoup de chambres sont alors vacantes et l’hôtel n’affiche pas complet. L’établissement peut alors faire un geste pour vous remercier de l’avoir choisi mais surtout, pour fidéliser sa future clientèle. Enfin, si vous êtes membre d’un programme de fidélité, pensez à le mentionner en indiquant le nombre de fois que vous êtes allé dans cet hôtel ou son groupe.

Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire lors de votre prochaine réservation d'hôtel !