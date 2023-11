Vidéo : le comportement irrespectueux de cette touriste à Bali scandalise les internautes

À Bali, certains touristes se croient tout permis. La preuve, avec cette vidéo devenue virale d’une touriste au comportement inacceptable. Zoom.

Il n’y a rien qui va. Depuis quelques jours, une vidéo est devenue virale sur la Toile. Il s’agit d’une vidéo d’une touriste en vacances à Bali qui fait le buzz. Et on comprend pourquoi. Sur l’île de Bali, en Indonésie, le trafic est très dense, les routes étroites et la plupart des habitants ou touristes conduisent en scooter.

Problème : en raison du manque de responsabilité de certains voyageurs et visiteurs, des graves accidents se produisent.



Un comportement irrespectueux

Dans une vidéo partagée sur Instagram par une influenceuse, appelée Anne The Nomad, la jeune femme a décidé de faire un rappel à l’ordre sur les choses à ne SURTOUT pas faire à Bali. Dans cette vidéo partagée, l’influenceuse filme une touriste assise à l’arrière d’un scooter, sans casque, avec une bière à la main et une valise dans l’autre main. Autre détail : la tenue de la touriste, qui dévoile son ventre, ses épaules, dans un pays où ce n’est pas dans la culture de dévoiler son corps aux yeux de tous.

Dans son post, la jeune femme rappelle : “Respectez les coutumes et la culture locales :⁣ Les Balinais sont connus pour leur hospitalité chaleureuse. Soyez poli, respectueux et suivez les coutumes locales. ⁣Alors que les villes balnéaires sont devenues libérales en raison du tourisme, habillez-vous modestement dans les zones plus rurales et chaque fois que vous visitez des temples et autres sites religieux.”⁣

En commentaires, de nombreux internautes ont rappelé l’importance de porter un casque ou encore le manque de respect de cette touriste. Bien entendu, en plus de mettre sa propre vie en danger, elle met aussi en péril celle des autres. N’oubliez pas, si vous voyagez dans un pays étranger, respectez les règles et la culture locale.