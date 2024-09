À moins de 3h de Paris, voici la destination idéale pour acheter un logement avec vue mer sans se ruiner

Vous rêvez d’acquérir une résidence secondaire et de partir en vacances dans votre appartement qui vous offre une belle vue sur la mer ? Voici la destination idéale pour réaliser votre rêve sans vous ruiner.

Au moment de partir en vacances, nous sommes nombreux à rêver d’une résidence secondaire. Être propriétaire d’un logement au bord de la mer permet d’avoir un pied à terre dans un cadre de rêve tout en évitant les contraintes de la location. Cependant, investir dans une résidence secondaire avec vue sur la mer a un prix.

Crédit photo : iStock

Toutefois, il est encore possible d’acquérir un logement en bord de mer sans se ruiner. En effet, il existe un pays situé à seulement 3 heures de Paris qui propose des tarifs attractifs.

Un appartement avec vue mer et pas cher

Ce pays, c’est la Bulgarie. Il s’agit de l’un des pays les moins chers d’Europe et l’un des meilleurs pour investir dans une résidence secondaire. Pour cette raison, les Français sont nombreux à s’intéresser à ce pays. C’est le cas de M. Bouteiller, un homme originaire de Montpellier qui a acheté un appartement avec vue sur la mer en Bulgarie, pour seulement 50 000 euros, travaux compris.

“Là-bas, les prix sont très abordables. Cela revient par exemple moins cher de manger au restaurant plutôt que de préparer soi-même à manger. Les activités nautiques sont, elles aussi, à portée de bourse : louer un jet-ski coûte l’équivalent de 25 euros… Le coût de la vie n’a rien à voir avec la Croatie par exemple, qui devenait populaire à l’époque où nous avons acheté”, a expliqué M. Bouteiller.

Crédit photo : iStock

En Bulgarie, un appartement d’une superficie comprise entre 50 et 70 m2 avec vue mer est au prix moyen de 90 000 euros. À titre de comparaison, en France, le prix moyen d’un appartement est de 150 000 euros pour 50 m2 et 215 000 euros pour 70 m2, et ce tout département confondu, ce qui signifie que les tarifs peuvent être encore plus élevés pour une vue sur la mer.

Si vous voulez investir dans une résidence secondaire sans vous ruiner, vous savez désormais vers quelle destination vous tourner. Mais attention : la Bulgarie devrait adopter l’euro en 2025 et voir ses prix augmenter, alors dépêchez-vous !