À seulement 15 ans, il a quitté sa maison du jour au lendemain et vit désormais dans des... trains

Lasse Stolley, un jeune homme de 17 ans, a tout quitté en 2022 pour aller vivre dans un train. On vous raconte l’histoire folle de ce globe-trotteur allemand.

En 2022, Lasse Stolley, un Allemand âgé de 15 ans, décide de tout quitter. Ainsi, il fait ses valises et quitte le foyer familial. Son but ? Vivre le plus simplement possible dans des trains. Oui, vous avez bien lu.



Crédit : LasseStolley

Une expérience inédite

Au total, depuis deux ans, le jeune homme, âgé aujourd’hui de 17 ans, a déjà parcouru près de 650 000 kilomètres. Lasse Stolley se déplace seulement avec son sac à dos de 30 litres. Interrogé par l’AFP, le jeune homme s’est confié sur son mode de vie nomade. Depuis son départ, il n’a dépensé que 5 888€, le tarif pour obtenir la carte 100 % réduction de première classe des chemins de fer allemands, Deutsche Bahn. Ainsi, grâce à cet abonnement, il a accès aux salons de première classe dans les gares. Il peut y prendre ses repas gratuitement et laver ses vêtements dans les lavabos. Il y fait également sa toilette dans les sanitaires prévues à cet effet. Pour se doucher, autre option, il se rend dans les piscines situées près des gares.

Côté sommeil, rien n’arrête le jeune homme puisqu’il dort sur les sièges de la première classe. "J’aime le fait de pouvoir simplement regarder par la fenêtre, voir le paysage défiler rapidement… et explorer chaque coin de l’Allemagne", a-t-il raconté à l’AFP.



Crédit : LasseStolley

Une vie 100% nomade

Une vie nomade que Lasse Stolley ne compte pas arrêter. Selon ses dires, il pourrait continuer encore un an, voire plus : "Cela pourrait être un an, cela pourrait être cinq. Pour le moment, je m’amuse bien et je découvre chaque jour de nouvelles choses."

Globalement, le jeune homme voyage dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, en Suède et même en Laponie. Il partage son aventure sur son compte Instagram @lassestoley.

Une vie de nomade qui fait rêver.