Cette nouvelle compagnie ferroviaire veut faire de l'ombre à la SNCF en proposant des prix réduits

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Proxima est une nouvelle compagnie de trains à grande vitesse made in France. Son but ? Concurrencer la SNCF sur la façade atlantique.

La SNCF n’a qu’à bien se tenir. La raison ? Un nouveau concurrent risque de lui faire de l’ombre. Il s’agit de l’entreprise française Proxima, la nouvelle compagnie de trains à grande vitesse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son objectif est clair : la société souhaite concurrencer la SNCF sur l’axe atlantique.

Pour ce faire, la start-up made in France vient de s’engager à acheter 12 rames à Altsom pour relier la façade atlantique depuis Paris.

Dans une interview accordée à France Inter ce jeudi 6 juin, Rachel Picard, fondatrice Proxima et ancienne patronne des TGV à la SNCF, revient sur son projet :

«Proxima est une compagnie indépendante de trains à grande vitesse 100% made in France (...) avec des trains qui sortent des usines de Belfort et La Rochelle (...) et qui vont relier les quatre grandes villes de la côté Antlantique à Paris, c'est-à-dire Bordeaux, Nantes, Angers et puis Rennes»,

Rachel Picard, fondatrice de Proxima : "La conscience écologique commence à peser vraiment dans le choix du mode de transport" des Français #le710inter pic.twitter.com/zUP6u2YlVB — France Inter (@franceinter) June 6, 2024

L’entreprise proposera des prix attractifs

L’un des objectifs de Proxima est de proposer des «tarifs adaptés à chacun» et des horaires plus souples : «Des places pas chères, on en trouve, mais il faut s’y prendre de plus en plus en avance. Si vous rajoutez de la capacité, vous faites baisser mécaniquement les prix», explique Rachel Picard.

Selon ses dires, les trains de Proxima seront des trains Alstom nouvelle génération : «On va acheter douze TGV à deux niveaux (…) Chaque TGV transporte près de 600 passagers».

À noter que «les essais dynamiques auront lieu début 2027».