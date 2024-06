À seulement 18 kilomètres du Touquet, ce village méconnu est l'un des plus charmants de France

En France, il existe de nombreux villages qui ne sont pas connus mais qui regorgent de charme. C’est le cas de cette commune située dans le nord de la France, à seulement 18 kilomètres du Touquet.

La France regorge de secrets et de charmants villages qui gagnent à être connus. Certaines communes ne sont pas réputées et pourtant, elles sont très appréciées des touristes qui s’y sentent comme chez eux.

C’est le cas de Neufchâtel-Hardelot, un village situé dans le Nord-Pas-de-Calais à seulement 18 kilomètres du Touquet, mis en lumière par le site Marie Claire. Bien qu’il soit moins connu que son voisin, ce village plaît à de nombreux touristes.

Crédit photo : Shooting Tophe photographie / Facebook

Ce qui fait la beauté de cette commune, c’est sa station balnéaire qui donne sur la Manche. Ce village possède un front de mer de plus de 8 kilomètres avec une digue, des dunes et une plage à perte de vue. Le lieu idéal pour profiter de la mer, du bruit des vagues et de l’odeur de la brise marine.

Des sites naturels protégés

En plus de cela, le territoire est respectueux de l’environnement puisque la station balnéaire est entourée de plusieurs sites naturels protégés. Une importance toute particulière est accordée à la préservation de la nature. Près de la mer, on retrouve les dunes et la forêt d’Écault, la réserve naturelle régionale du marais de Condelle, la forêt d’Hardelot ainsi que les dunes mont Saint-Frieux. Des espaces protégés parfaits pour se promener, prendre un bon bol d’air frais et faire des randonnées en pleine nature.

Crédit photo : iStock

Ce secteur est également agréable pour les familles car de nombreuses activités sont organisées pour les petits et les grands. On retrouve notamment des chemins de randonnée balisés pour tous les niveaux ainsi que des parcours accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec des poussettes et des enfants en bas-âge. Enfin, la région possède un label Famille Plus, ce qui garantit aux visiteurs un bel accueil, des animations pour tous les âges et des tarifs spéciaux.

Crédit photo : @hardelotplage / Instagram

Si vous visitez le nord de la France, n’hésitez pas à vous arrêter dans ce charmant village !