Cette ville est la moins romantique de France, n'y allez surtout pas pour la Saint-Valentin

Vous souhaitez organiser un séjour dans une ville française pour célébrer la Saint-Valentin avec votre moitié ? Dans ce cas, éviter cette ville, élue la moins romantique du pays.

La Saint-Valentin approche. Pour l’occasion, vous avez peut-être envie de prévoir quelque chose avec votre moitié. Pour lui faire plaisir, vous pouvez lui offrir un beau bouquet de fleurs, en évitant les roses qui ne doivent pas être achetées pour la Saint-Valentin, ou encore un cadeau gourmand.

Si vous avez envie de bouger, vous avez également la possibilité de réserver un séjour. Cette année, la Saint-Valentin tombe un vendredi, l’occasion idéale pour partir en week-end romantique. Si vous êtes encore à la recherche de la destination parfaite pour passer un moment idyllique, sachez qu’il existe une ville en France à éviter.

Crédit photo : iStock

En effet, l’application d’apprentissage des langues Preply a établi un classement des villes les plus et les moins romantiques de France. Pour cela, les chercheurs ont analysé plusieurs critères dans 41 villes françaises comme les activités destinées aux couples, la quantité de restaurants et d’hôtels romantiques ainsi que le nombre de fleuristes et de bijouteries. D’après cette étude, il existe une ville qui ne remplit aucun de ces critères et qui n’est pas du tout romantique. Voici laquelle.

La ville la moins romantique de France

Selon l’étude, la ville la moins romantique de France est Villeurbanne, dans le Rhône, puisqu’elle a obtenu un score de 20,5/100. En effet, ses nombreux gratte-ciels n’offrent pas un cadre idéal pour un rendez-vous galant. En plus de cela, les autres critères ne sont pas respectés puisque l’on trouve peu de fleuristes et de bijoutiers et quasiment aucune activité à faire en couple. Ainsi, si vous vous rendez à Villeubanne à l’occasion de la Saint-Valentin, vous risquez de tourner en rond avec votre moitié.

Crédit photo : iStock

Villeurbanne arrive en première position de ce classement, suivie de Saint-Denis (22/100) et Saint-Étienne (23,5/100). À l’inverse, les villes françaises les plus romantiques ont été désignées. Sans surprise, la ville la plus romantique n’est autre que Paris, la capitale de l’amour, qui a réalisé un score impressionnant de 84/100. Grâce à ses nombreux restaurants romantiques, fleuristes et boutiques, elle est idéale pour les amoureux qui pourront se promener dans les rues pittoresques de la ville.

Crédit photo : iStock

Après Paris, on retrouve également Aix-en-Provence, qui séduit les couples avec son centre médiéval, ses fontaines et son cadre enchanteur, ainsi que Caen grâce à sa belle architecture normande et ses promenades à proximité de la mer. Si vous voulez partir un peu plus loin, n'hésitez pas à vous rendre dans l'une de ces 10 petites villes les plus romantiques d'Europe.

Vous connaissez désormais les villes à éviter et à privilégier pour passer un bon moment pour la Saint-Valentin.