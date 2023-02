Cette vidéo d'une attaque de l'oiseau le plus dangereux du monde terrifie les internautes

Fin juillet 2022, des rangers australiens ont publié une vidéo dans laquelle ils se font poursuivre par un casoar, le volatile le plus dangereux de la planète.

Sauve-qui-peut ! Le 29 juillet 2022, Cameron Wilson et Clayton Enoch, deux rangers australiens, ont engagé une course-poursuite avec un casoar, aka l’oiseau le plus dangereux du monde.

Ce jour-là, les deux agents étaient en train d’inspecter une piste envahie par la végétation dans l’État du Queensland lorsqu’ils ont aperçu le volatile aux dimensions gargantuesques et aux griffes acérées.

Crédit Photo : istock

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre inattendue a provoqué un vent de panique chez les deux hommes : «Cameron m’a fait signe de ralentir et je me disais ''Pourquoi ?’’. Puis, il a tenu deux doigts devant ses yeux et a pointé derrière moi et j’ai vu le casoar dans les broussailles. J’ai pensé, ‘'P**ain de merde’’», a expliqué Clayton Enoch à la presse locale.

Une course-poursuite effrénée

Face à cette situation, les deux coéquipiers ont enfourché leur quad, entamant au passage une course-poursuite effrénée avec l’animal. Sur des images publiées sur le compte Facebook de la Wuthathi Aboriginal Corporation, on aperçoit l’un des plus gros oiseaux de la planète poursuivant les gardes forestiers à toute vitesse.

Crédit Photo : Wuthathi Aboriginal Corporation / Facebook

«Le casque au-dessus de sa tête mesurait près de 30 centimètres de long. C'était un oiseau vraiment en bonne santé. Je travaille dans la faune depuis des années et je n'ai jamais rien vu de tel», a confié le patrouilleur.

Avant d’ajouter : «Cela m'a étonné parce que je ne savais pas à quelle vitesse ils pouvaient courir. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance d'être dans un véhicule avec des barres dessus, pour être honnête».

Par chance, le casoar a stoppé sa course après avoir traqué le reste de l’équipe qui se trouvait dans un buggy six places. Au total, le cousin de l’autruche a parcouru près d'un kilomètre.

Crédit Photo : istock

Vous l’ignorez peut-être, mais le casoar peut mesurer entre 1,20 et 1,80 mètre pour un poids avoisinant les 80 kilogrammes. Il ne peut pas voler, mais il est capable de courir à 50 km/h. Enfin, il peut également effectuer des bonds de deux mètres dans les airs.