Bien loin devant Paris, cette ville au charme fou est la plus surpeuplée de touristes, en Europe

Une étude concernant le tourisme de masse nous révèle quelle est la ville la plus surpeuplée de touristes en Europe.

Le monde regorge d’endroits magnifiques qui deviennent de plus en plus prisés par les touristes. Ainsi, de plus en plus de voyageurs tentent de découvrir des endroits encore épargnés par le tourisme de masse. Un sondage mené par Evaneos et Opinion Way auprès de 1 009 Français en 2024 révélait que 75% d’entre eux recherchaient des séjours loin de la foule.

En théorie, il devrait donc y avoir de moins en moins de visiteurs dans les villes les plus touristiques. La plateforme de location de vacances Holidu a mené une étude basée sur les données du fournisseur d’études de marché Euromonitor International pour classer les villes les plus visitées par rapport au nombre d’habitants, sur l’année 2023.

Crédit photo : iStock

Et pour la deuxième année consécutive, on retrouve en haut de ce classement la ville de Dubrovnik, une cité croate située au bord de la mer Adriatique. La proportion entre la population touristique et la population locale est vertigineuse puisque Dubrovnik compte 27,42 touristes par habitant, ce qui est cependant moins que l’année 2022 où il y en avait 36.

Le tourisme de masse envahit Dubrovnik

Cette baisse s’explique notamment par la volonté de la ville de réduire justement l’impact du tourisme de masse, en interdisant notamment les nouveaux permis de location privés de type Airbnb. Dubrovnik a même interdit les valises à roulettes pour limiter les nuisances sonores. Au début des années 1990, la ville croate comptait 5 000 habitants contre seulement 1 200 aujourd’hui. La population locale occupe seulement 30% des logements de la vieille ville.

Crédit photo : iStock

Avec ses remparts médiévaux et ses vues spectaculaires sur la mer cristalline de l’Adriatique, Dubrovnik possède un charme qui fait mouche aux yeux de tous les voyageurs. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, regorge de ruelles pavées, de palais, d’églises, de monastères et de fontaines. En plus de cela, Dubrovnik est la cinquième ville la plus sûre au monde pour les femmes qui voyagent seules, selon le classement Tourlane réalisé en 2023.

Dans le reste du classement dressé par Holidu figurent de nombreuses villes méditerranéennes parmi les villes européennes les plus surpeuplées par le tourisme. Derrière Dubrovnik, on retrouve ainsi Rhodes (Grèce) avec 26,33 touristes par habitant et Venise (Italie) avec 21,26 touristes par habitant.

Crédit photo : Holidu

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la ville de Paris ne fait même pas partie du top 10. Même si les Jeux olympiques ont attiré énormément de touristes cet été, Paris n’était que 12ème en 2023 avec 7,24 touristes par habitant. Elle est néanmoins la première ville française du classement, juste devant Nice (13ème) avec 7,01 touristes par habitant. La troisième ville française étant Lyon (25ème) avec 2,71 touristes par habitant.