Ce Boeing 767 reliant Paris à Istanbul se pose d'urgence : les images impressionnantes de l'atterrissage raté

Ce mercredi 8 mai 2024, un Boeing 767, reliant Paris à Istanbul, a dû subir un atterrissage d’urgence en raison d’un problème technique grave. La scène a été filmée.

Une scène effrayante. Comme le rapporte RTL, un avion-cargo de l’entreprise FedEx, a relié ce mercredi l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, à Paris, à celui d’Istanbul, en Turquie. Alors que le vol de ce 8 mai 2024, au départ de Paris et allant à Istanbul, s’est passé sans encombre, l’atterrissage a quant à lui été compliqué. On vous explique.



Un nouvel incident chez Boeing

Alors que les pilotes s’étaient préparés à amorcer l’atterrissage, ils ont pu constater un problème au niveau du train d’atterrissage, puisque celui-ci ne s’ouvrait pas. Ainsi, l’appareil a dû se poser de toute urgence et le nez de l’avion a piqué sur la piste de l’aéroport d’Istanbul. En raclant le sol, celui-ci a créé des étincelles. Un incident impressionnant, qui heureusement, n’a fait aucune victime.



Le ministre des Transports turc, Abdulkadir Uraloğlu, a déclaré à la presse : "Aucun blessé n'est à déplorer et le personnel a pu évacuer l'appareil sain et sauf". Une scène qui a été filmée et relayée sur les réseaux sociaux. Sur les images, on découvre bien l'avion se poser difficilement sur la piste d’atterrissage.

Ce n’est pas le premier incident qui concerne le constructeur aéronautique Boeing. Depuis plusieurs mois, les incidents sur les flottes s’enchaînent. Ce mardi 7 mai, un Boeing 787 d'Air France a dû atterrir d’urgence au Canada, alors qu’il effectuait un vol Paris-Seattle. La raison ? Une “odeur de chaud” en cabine qui avait contraint les pilotes à poser l’avion en urgence. Un constat loin d’être rassurant ! N’est-ce pas ?

Pour l'instant, l'entreprise aéronautique ne s'est pas exprimée sur cet incident qui n'a fait aucun blessé, on le rappelle. À suivre donc...