Cette ville française est la plus vieille du pays et ce n'est pas Marseille

Savez-vous quelle ville française est la plus ancienne du pays ? Si oui, de nouvelles fouilles archéologiques pourraient bouleverser vos certitudes.

Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la ville la plus vieille de France, celle qui a été construite en premier dans le pays ? Quand on se pose cette question, on pense généralement à Marseille. En effet, cette ville française a été fondée par les Grecs en 600 avant JC et fêterait cette année son 2 623ème anniversaire.

Baptisée Massalia à sa construction, la citée phocéenne se remarque pour son architecture insolite, ses rues étroites et ses immeubles anciens.

Crédit photo : iStock

Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas de la ville la plus ancienne de France. C’est ce que dévoilent de nouvelles fouilles archéologiques qui bouleversent toutes les certitudes.

Quelle est la plus vieille ville de France ?

D’après les recherches menées par les archéologues, la ville la plus ancienne de France ne serait autre… que Béziers ! En effet, Béziers aurait été fondée en 625 avant JC, soit seulement cinq jours avant Marseille. Et une fois encore, les Grecs seraient à l’origine de sa construction. Les archéologues sont arrivés à cette conclusion en organisant des fouilles sous la place de la Madeleine. Ces recherches auraient prouvé l'existence des Grecs à cet endroit aux alentours de 600 avant JC.

Crédit photo : iStock

Béziers était une ville importante pour les échanges commerciaux ainsi que pour la confection de céramiques et de poteries. Pour que ce lieu d'échange devienne pratiquable, les Grecs ont ensuite construit des maisons, des boutiques, des voies de circulation et des fortifications, ce qui a donné naissance à la ville de Béziers.

Cette nouvelle information reste une estimation donnée par les archéologues. Que les Marseillais se rassurent : leur ville mythique figure toujours parmi les citées les plus anciennes de France.