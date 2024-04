Ce charmant village à 1h de Paris est un véritable havre de paix en plein coeur de la forêt

Envie de vous évader de la capitale, mais pas trop loin non plus ? Partez à la découverte du Vieux-Moulin, un village pittoresque réputé pour son cadre de vie agréable et son architecture hors du temps.

Les grands week-end du mois de mai arrivent très bientôt ! L’occasion parfaite pour s’exiler loin du tumulte de la vie urbaine et découvrir des lieux calmes et tranquilles. Pour cela, pas besoin d’aller à l’autre bout de la France, surtout si vous habitez dans la région parisienne.

En effet, dans la forêt de Compiègne, à environ 1h30 de Paris, se trouve le village de Vieux-Moulin, une commune emblématique de l’Oise. Sa particularité réside dans sa localisation puisqu’il est situé en plein coeur de la forêt. Réputé pour son calme, son aspect reposant et ses bâtiments remarquables, Vieux-Moulin est une destination idéale pour celles et ceux qui veulent se reposer l’esprit en prenant un bon bol d’air frais.

Ce village forestier peuplé d’environ 650 habitants seulement mérite clairement le détour. Et contrairement à ce que son nom indique, il n’y a aucun moulin à Vieux-Moulin. Il y en avait un jadis, sur une petite rivière appelée le ru de Berne, traversant le village.

Ce qui détonne dans ce village pittoresque, ce sont ces bâtisses remarquables à l’image des “Terres fraîches”, une grosse maison bourgeoise au bois rouge située rue Saint-Jean, qui est l’axe principal de Vieux-Moulin. D’autres bâtiments comme le Paradou, la villa “Les chênes” et la ville de la Chaumine sont des demeures sublimes à regarder qui font la merveille du village.

La destination parfaite pour un week-end à la campagne

Vieux-Moulin compte également deux restaurants : l’Auberge du Daguet, un restaurant gastronomique à l’allure médiévale, et l’Auberge du Mont Saint-Mard, située face à la forêt. Une ancienne écurie, rénovée en maison d’hôtes, sera sûrement l’endroit idéal pour séjourner dans ce village.

L’église Saint-Mellon fait également partie des lieux incontournables à visiter. Avec son clocher en pagode, l’église a été reconstruite en 1860 par Napoléon III et l'impératrice Eugénie, qui venaient séjourner dans ce village en période de chasse.

Vieux-Moulin est aussi réputé pour ses espaces naturels avec notamment plusieurs étangs cachés derrière les arbres, comme l’étang de l’Etot, réputé pour la pêche. En revanche, la baignade y est interdite !

Depuis 2023, le pavillon de l'impératrice Eugénie appartient au Centre des monuments spéciaux (CMN). Cependant, il était aujourd’hui complètement vide et laissé à l'état d’abandon, ce qui jette un trouble sur son avenir au regard de sa dégradation provoquée par les affres du temps et de l’inactivité.