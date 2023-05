Ce mardi, la SNCF propose 10 000 billets de train Ouigo à seulement 1 euro

Pour fêter le premier anniversaire de la gamme Ouigo Train Classique, la SNCF met en vente des billets de train à prix réduits. L’opération commence ce mardi 23 mai.

Crédit : olrat/ iStock

La SNCF propose dès ce mardi 10 000 billets de train de la gamme Ouigo Train Classique à 1 euro seulement, rappelle Le Parisien. Les billets sont disponibles depuis 7 heures ce matin.

Malgré la durée rallongée des voyages (par exemple le trajet Paris-Lyon qui se fait habituellement en 2 heures en TGV se fait en 5 heures et 2 minutes en Ouigo), le service de la SNCF séduit les passagers. Depuis sa création il y a un an, ils ont été plus de 1,3 million à emprunter ce réseau, dont un tiers étaient des jeunes.

Les petits prix des billets de train ont nettement favorisé l'attractivité du service. Par exemple, les billets sont en moyenne compris entre 10 et 49 euros et passent à 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

14 gares desservies pour l’opération

Crédit : TkKurikawa/ iStock

Ces petits prix de la gamme Ouigo Train Classique imposent néanmoins une contrepartie. Les voyages devront obligatoirement avoir lieu entre le 24 mai et le 5 juillet prochain, tandis que ce sont seulement 14 gares qui seront desservies.

Fort de son succès, l’opération pourrait à l’avenir s’étendre à d’autres villes françaises. Ainsi, la SNCF souhaiterait élargir les voyages disponibles avec les trains Ouigo vers Bordeaux, Marseille ou encore Rennes.

D’après nos confrères du Point, il faudrait attendre 2024, le temps que la compagnie ferroviaire termine ses essais sur les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon et en attendant des rames disponibles.