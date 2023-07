Ces 7 choses que vous ne devez surtout pas faire en avion, selon une ancienne hôtesse de l'air

Les vols peuvent être parfois difficiles pour l’équipage à bord au service des voyageurs. Une ancienne employée en dit plus sur ce qu’il vaut mieux éviter de faire en plein vol.

Ce n’est pas une surprise, le métier d’hôtesse de l’air ou de steward, est loin d’être facile. En plus d’être éreintant, par son rythme de voyage et de rotations, les employés à bord, doivent aussi faire face à des voyageurs, occasionnellement récalcitrants, impolis et difficiles à gérer. La preuve, avec le retour d’expérience d’une ancienne hôtesse de l’air interrogée, anonymement, par CN Traveller. Ainsi, l’ex-employée a dévoilé 7 choses que le personnel de bord déteste en plein vol. Certains vont vous surprendre (ou pas).



Crédit : IStock

Fumer

Cela peut paraître évident, et pourtant, il est bel et bien interdit de fumer dans un avion, et ce, même pour les cigarettes électroniques. La professionnelle l’affirme, certains passagers tentent encore de contourner la loi : "On pourrait penser que les gens ont compris les risques désormais, mais le nombre de fois où j'ai surpris des passagers en train de fumer est scandaleux. Une fois, un passager s'est couvert la tête avec une couverture et a commencé à fumer en dessous. Nous lui avons dit que nous pouvions voir et sentir ce qu'il faisait, et il a continué, alors il a été arrêté une fois que nous avons atterri. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer vos vacances”. On veut bien le croire.

Se battre

Lorsque l’on est dans un avion : on se contient. Inutile de se donner en spectacle et surtout, tout forme d’agressivité est condamnable. Alors, on retient sa colère, on se détend et le vol se passera bien.

Se fâcher si la personne devant nous incline son siège

Il faut avouer que cela n’est jamais plaisant lorsque la personne en face de nous incline son siège, mais l’ancienne hôtesse de l’air le rappelle : cette personne est dans son droit. Alors, inutile de s’énerver, baissez votre siège également.

Retirer ses chaussettes

Il est évident que sur des longs-courrier, il est recommandé de se mettre à l’aise. Mais, il faut aussi avoir du bon sens et du respect pour les autres passagers. Ne retirez pas vos chaussettes, personne n’a envie d’avoir vos pieds sur son accoudoir ou dans sa figure. Sans parler des potentielles odeurs…

Crédit : IStock

Ne pas jeter ses déchets

Le personnel de bord passe dans les allées plusieurs fois durant le vol, alors, plutôt que de cumuler les déchets dans votre vide-poche, remettez-les à l’équipage lorsqu’il a un sac poubelle. Toutefois, l’ancienne hôtesse précise de ne pas donner de déchets à un agent de bord lorsqu'il essaie d'effectuer d'autres tâches importantes.

Boire trop d’alcool

Cela va de soi… Et pourtant, certains passagers se croient en boîte de nuit. Boire trop d’alcool et s’agiter à bord, peut être lourd de conséquences. L’hôtesse précise : "Les actes d'ivresse dans un avion sont passibles d'une amende maximale de 5 000 £ (environ 5900€) et de deux ans de prison."

Utiliser la cloche d’appel à répétition

Le personnel de bord est là pour aider en cas de problème, lorsqu’il s’agit d’un service, il se déplace très régulièrement dans les allées. Lors de ces moments, vous pouvez les appeler. Malgré tout, n’utilisez pas la cloche d’appel à répétition pour un simple verre d’eau. Au fond de l’avion, il est souvent proposé aux passagers des gourmandises ou des boissons. Alors, levez-vous ! En plus, c’est bon pour la circulation sanguine.