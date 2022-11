Ces maisons OVNI semblant sorties d'une autre galaxie sont disponibles à la location

Avis aux amateurs de science-fiction et de l’univers galactique, ces maisons insolites réparties dans le monde vont vous plaire.

Qui a dit qu’il fallait aller dans l’espace pour dormir dans un vaisseau d’Ovni ? Des architectes ont eu la folle idée de construire des lieux insolites dans le monde inspirés de leur film de science-fiction rpéféré. La preuve, avec ces maisons à la forme ovale ressemblant à des soucoupes volantes. Parmi ces architectes, on retrouve notamment le finlandais Matti Suuronen, qui a créé la maison Futuro : un lieu de vacances créé à partir d’une coque en plastique.

La maison Futuro a été dévoilée en 1968, comme le précise le site Architectural Digest. À l’époque, plus de 100 maisons de ce type ont été construites et installées avant l’arrêt de la production en 1973. De nombreux architectes du monde s’en sont inspirés et ont conçu leur propre Futuro ou bien rénové ces maisons insolites. Alors que certaines ont été abandonnées, d’autres ont eu droit à une seconde vie et sont désormais des fast-food, des musées ou encore des bureaux.

Un hôtel à Deep Creek, Australie

Toujours en Australie, ce Futuro sert d’espace spa et soins pour les clients de l’hôtel Naiko Retreat.



Crédit : Naiko Retreat





Une location de vacances à Canterbury, Nouvelle-Zélande

Cette location de vacances est située à Canterbury en Nouvelle-Zélande. Entièrement restauré, ce vaisseau spatial est équipé d’un sauna infrarouge et de prises rechargeables pour Tesla. La pointe de la technologie.



Crédit : Nick McQuoid

Nevlunghamn, Norvège

Comme le précise Architectural Digest, Per Tannum, un homme d'affaires dans le design norvégien, a acheté cette structure de l'ère spatiale en 1971. Désormais, elle est utilisée comme résidence privée secondaire.



Crédit : Nikolai Jelstrup

À Idyllwild, Californie

En pleine montagne des pins de San Jacinto, se trouve le Donaldson Futuro qui porte le nom de son architecte et propriétaire. Et il faut avouer que cela donne envie d’aller s’y reposer quelques jours.



Crédit : Stacy Suaya

Une location de vacances à Marston Park, Royaume-Uni

C’est l’artiste Chris Barnes qui a découvert cet ancien Futuro. Il a donc décidé de le rénover et d’en faire une maison de vacances dans une clairière du Somerset. Elle est disponible à la location.



Crédit :Chris Wakefield



Sur un campus à Canberra, Australie

Si vous êtes de passage à Canberra, rendez-vous au campus de l’UC de la capitale d’Australie. Il sert aujourd’hui comme espace d'étude, de réunion ou de tutorat au sein du campus. Sympa, non ?



Crédit : University of Canberra

Dans un musée à Munich, Allemagne

Placé à Pinakothek der Moderne à Munich, une galerie d'art moderne et contemporain, ce Futuro à de quoi séduire les visiteurs. Et on comprend pourquoi.



Crédit : AD