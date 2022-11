Cette tour est la plus étroite du monde et voici son intérieur

Situé au 111 West 57th Street à New York, le gratte-ciel le plus étroit du monde offre à ses résidents une vue imprenable sur la ville. Tour d'horizon.

Après la tour la plus haute du monde à Dubaï, à New York, le cabinet d’architecture SHoP Architects et le Studio Sofield ont tenu à réaliser une prouesse : construire le gratte-ciel le plus étroit du monde. Et c’est chose faite. Située au 111 West 57th Street à New York, cette tour abrite en réalité deux bâtiments : le Steinway Hall, l’ancien bâtiment et désormais la Steinway Tower. Au total : ce gratte-ciel mesure 435 mètres de haut, un ratio de 24:1 et 17 mètres de largeur environ.

Un intérieur luxueux



À l’intérieur se trouvent principalement des appartements et résidences privées qui offrent une vue imprenable sur la ville et des prestations luxueuses uniques. Dans cette résidence, les architectes ont souhaité donner une nouvelle vie aux fragments historiques déjà présents à l’époque dans le premier bâtiment.



Ainsi, les pièces des résidences sont divisées de façon plutôt classique avec un grand séjour, une salle à manger, des planchers en chêne massif et des pièces spacieuses. Du hall d’entrée à la piscine d’intérieur privée, cette résidence à tout pour plaire et regroupe le summum du luxe et de l’architecture de haut vol.



On vous laisse découvrir en images la tour la plus étroite du monde.



