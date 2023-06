Ces arbres aux couleurs de l'arc-en-ciel sont des merveilles de la nature

Si vous voyagez dans les régions tropicales, vous pourrez découvrir un eucalyptus arc-en-ciel. Ce végétal au tronc multicolore est considéré comme l’un des plus beaux arbres au monde.

Les eucalyptus deglupta sont des arbres au feuillage persistant, qui possèdent de grandes feuilles vertes ainsi que des grappes de minuscules fleurs blanches. Ils peuvent atteindre jusqu’à 75 mètres de haut et font partie des plus beaux arbres au monde.

Crédit photo : iStock

La raison ? Au fil du temps, leur écorce lisse se détache du tronc et dévoile de multiples couleurs impressionnantes.

Un arbre au tronc multicolore

Croyez-le ou non, mais ces troncs aux couleurs de l’arc-en-ciel ne sont pas l’oeuvre d’un peintre, car il s'agit bien un phénomène naturel. Au fur et à mesure de la croissance de l’eucalyptus, son tronc se pare de couleurs vertes, bleues, oranges, rouges et violettes. Les couleurs sont en constante évolution et ne cessent de changer avec le temps.

Crédit photo : iStock

Pour admirer ces arbres pas comme les autres, vous devrez voyager car ils poussent principalement dans les régions tropicales comme aux Philippines, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore à Hawaï. Ils ont besoin d’un climat chaud, de beaucoup de pluie et d’un sol constamment humide pour pousser. S’ils peuvent tolérer des périodes de courtes sécheresses, ils se plaisent dans l’humidité.

Crédit photo : iStock

Un spectacle naturel exceptionnel à ne pas manquer si vous voyagez dans les régions tropicales du globe.