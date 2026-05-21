Si vous voyez ces 4 lettres sur votre carte d'embarquement, vous risquez d'avoir des problèmes pour prendre l'avion

Si vous avez prévu de prendre bientôt l’avion, attention à ce détail sur votre carte d’embarquement qui pourrait transformer votre voyage en parcours du combattant.

Vous avez prévu de partir en voyage cet été et de prendre l’avion ? Avant le départ, prenez garde à bien préparer votre passage à l’aéroport car des imprévus peuvent survenir. Pour les éviter, il est notamment recommandé de mesurer ses valises pour éviter les excès de bagages, de ne pas emporter trop de liquides et d’arriver assez tôt pour passer les contrôles de sécurité à l’aéroport.

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En plus de toutes ces précautions, de plus en plus de voyageurs ratent leur avion à cause de cette tendance TikTok. Mais ce n’est pas tout. Avant de vous rendre à l’aéroport, n’oubliez pas de jeter un oeil à votre carte d’embarquement.

Quatre lettres sur la carte d’embarquement

En effet, un détail sur votre carte d’embarquement pourrait compliquer votre voyage, notamment si vous avez le code “SSSS”. Comme le rapporte 20 Minutes, celui-ci signifie “Secondary Security Screening Selection” et si vous voyez ce code sur votre document, vous risquez de perdre beaucoup de temps à l’aéroport.

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Ce code a été mis en place aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2011 afin de renforcer la sécurité dans les aéroports et à bord des avions. Ainsi, si le personnel de l’aéroport voit ce code sur votre carte d’embarquement, il risque de procéder à une fouille des bagages plus poussées, de contrôler scrupuleusement votre identité, de faire des palpations ainsi que des tests pour détecter des explosifs.

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Une perte de temps à l’aéroport

Toutes ces mesures de sécurité supplémentaires peuvent donc vous faire perdre un temps précieux à l’aéroport. Pour éviter que cela ne vous arrive, sachez que vous avez plus de risque de voir ce code apparaître si vous payez votre billet d’avion en espèces, si vous achetez un vol en aller simple ou si vous réservez à la dernière minute. Vous pouvez également recevoir votre carte d'embarquement en avance quelques jours avant de vous rendre à l'aéroport, en lien avec votre compagnie aérienne, afin d'anticiper cette éventualité.

Ce système se retrouve pour les vols à destination des États-Unis et ne concerne pas les vols intérieurs français ou les trajets européens. Si vous avez reçu votre carte d’embarquement à l'avance, prenez donc garde à bien vérifier le code présent sur votre document pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l’aéroport.