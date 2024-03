Il pensait avoir réservé les meilleurs sièges de l'avion, mais il était loin de se douter de ce qui l'attendait en réalité

L’ancien footballeur du Real Madrid, Sergio Carrallo, a vécu un vol atroce à cause de ses places. Explications.

La faute à pas de chance. En général, lorsque l’ont choisit les places à l’avant de l’avion, on est : soit en business class, soit à l’entrée de l’avion. Dans tous les cas, il s’agit généralement des meilleures places. Pourtant, ce n’est pas ce qu’il s’est passé pour Sergio Carrallo et son épouse.



Crédit : iStock

Des sièges surprenants

Alors qu’il avait demandé à son assistant de lui réserver les places à l’avant de l’avion, celui-ci a choisi les sièges 1a et 1b. Problème, les sièges étaient positionnés face aux cabines et donc face à tous les passagers et n’étaient pas du tout confortables. Il s’agit même des places habituelles des stewards et hôtesses de l’air. Face à cette mauvaise surprise, Sergio Carrallo a partagé sa mauvaise aventure sur son compte TikTok via une vidéo humoristique.

On découvre alors le couple dépité, qui déclare : "Nous avons obtenu les meilleures places dans l'avion. Rien ne va. Et puis regardez ça, nous sommes face à la cabine.” Une vidéo qui a fait plus de 18 millions de vues en quelques heures.



Crédit : TikTok

Il s’agirait de places courantes pour la compagnie aérienne Precision Air. De nombreux internautes ont commenté la publication en indiquant que cette mauvaise surprise leur était déjà arrivée : "J'ai eu ces sièges une fois !! Mon Dieu, je détestais ça. Je ne savais pas où regarder parce que j'étais constamment en contact visuel avec les gens. J'ai décidé de fermer les yeux et je me suis réveillé avec de la bave qui coulait sur mon menton”.

On imagine bien que le couple ne réservera plus jamais ces places et que l’assistant aura droit à une remarque. La compagnie aérienne ne s'est pas exprimée à propos de cette mauvaise publicité.

Alors, comment auriez-vous réagi face en étant assis sur ce type de sièges ?