Cette astuce méconnue permet de prendre le train... gratuitement

Que diriez-vous de vous faire payer vos billets de train en échange d’un petit service ? C’est ce que propose la start-up Kidygo, encore méconnue.

Vous avez envie de partir en week-end mais les prix des billets de train sont trop chers ? Nous avons la solution pour vous. En effet, le train est un moyen de transport agréable et écologique mais il a un inconvénient majeur : les trajets peuvent être très chers. Pour vous aider à voyager sans vous ruiner, il existe une astuce encore méconnue en France.

En échange d’un service, vous pouvez vous faire payer votre billet de train. C’est ce que propose la start-up Kidygo, créée en 2014. Le concept est simple : si vous acceptez d’accompagner un ou plusieurs enfants pendant leur voyage en train, votre billet vous sera remboursé directement par les parents de l’enfant. Ce concept permet aux parents de faire voyager leur enfant sans avoir à se déplacer, tout en confiant leur progéniture à une personne de confiance.

Dans la majorité des cas, les parents proposent le remboursement intégral du billet de train. Cette méthode complète le service d’accompagnement des enfants de moins de 14 ans mis en place par la SNCF. À noter que vous pouvez accompagner des enfants uniquement les week-ends et pendant les vacances scolaires. Vous devrez aussi vous y prendre à l’avance car les demandes sont rapidement complètes. Enfin, ce service est proposé uniquement sur les lignes TGV.

“C’est très souvent le même genre de cas : le papa habite à tel endroit, la maman à tel autre. Ils sont séparés et cherchent un moyen de déplacer l’enfant sans avoir à se déplacer eux. Et donc on amène un enfant de l’un vers l’autre”, explique Maëlle, une étudiante lyonnaise qui utilise ce service et qui a déjà économisé une vingtaine de trajets en deux ans.

Voyager en train gratuitement

Avec Kidygo, il est possible de voyager gratuitement à travers la France et l’Europe. S’il est également possible d’accompagner un enfant lors d’un voyage en bus ou en avion, les trajets en train sont largement majoritaires.

Pour devenir KidySitter, vous devrez payer un abonnement mensuel de 9,90 euros sans engagement et fournir une preuve d’un casier judiciaire vierge ainsi qu’une carte et une photo d’identité. Vous pourrez également renseigner vos diplômes ainsi que vos certifications et expériences éventuelles avec les enfants pour rassurer les parents (BAFA, garde d’enfant, colonies de vacances…). Par la suite, votre profil sera vérifié par les gérants de la start-up et vous pourrez profiter de votre premier voyage gratuit.