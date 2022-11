Bon plan : cette région italienne vous offre les billets de train pour venir la visiter

Milan, Venise ou Rome sont des villes qui feront certainement partie d’un voyage en Italie si vous deviez faire un itinéraire. Mais ces destinations sont aussi synonymes de foule et de longues files d'attente. Heureusement, il existe une région moins connue du nord de l'Italie qui possède les mêmes charmes, mais qui est toujours aussi peu fréquentée et cerise sur le gâteau : elle propose de payer vos billets de train si vous la visitez !

Crédit : xbrchx / iStock

Située à côté de l'Autriche et de la Slovénie, la région du Frioul-Vénétie Julienne (« Friuli-Venezia Giulia » en italien) offre désormais aux voyageurs des billets de train gratuits et des avantages supplémentaires afin de les encourager à explorer les merveilles de la province, qui comprend notamment les impressionnantes Dolomites, mais également un littoral sauvage et de vastes vignobles. Si vous souhaitez en profiter, sachez que l’offre est valable jusqu'au 31 mai 2023.

L'office du tourisme local a indiqué qu'il rembourserait tous les voyages en train à destination de quatre villes de la région : Trieste, Udine, Grado et Lignano Sabbiadoro. Et pour ne rien gâcher au plaisir, l’initiative comprend également une FGVcard gratuite, valable pendant 48 heures. Celle-ci permet aux voyageurs d'accéder gratuitement ou à prix réduit aux transports publics ainsi qu'aux attractions, musées, visites guidées de sites historiques et autres expositions comme celle de Banksy au Salone deli Incanti (ouvert du 25 novembre au 10 avril 2023).

Dans la capitale de Trieste, ville frontalière taillée entre la Slovénie et l'Italie, et à Udine, avec sa vieille ville parfaitement restaurée, vous pourrez vous émerveiller devant les vestiges romains ou même réserver une visite de dégustation de vin, la région étant connue pour donner certains des meilleurs vins blancs d'Europe. Le long de la mer Adriatique, Lignano Sabbiadoro abrite de superbes plages italiennes, tandis que Grado est une version tranquille de Venise grâce aux canaux qui longent le pittoresque village de bord de mer. Bref, vous l’aurez compris, tout est au rendez-vous pour un séjour inoubliable.

Crédit : Flavio Vallenari

Quels critères pour profiter de l’offre ?

Pour bénéficier de ces avantages, les conditions du forfait sont les suivantes :

- Les réservations doivent être effectuées uniquement sur turismofvg.it/trenitalia.

- Les visiteurs doivent séjourner au moins deux nuits dans le Frioul-Vénétie Julienne dans un hôtel, un appartement de vacances ou un B&B participant.

- Les visiteurs doivent acheter des billets aller-retour partant d'Italie et arrivant à l'une des cinq gares de la ligne Trenitalia (Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Aéroport de Trieste, Trieste Centrale ou Udine).

Il est également important de noter que les réservations doivent être effectuées au plus tard cinq jours avant le départ et que le coût de l'hébergement n'est pas réduit, pas plus que les billets de train en première classe. Il y a également des dates d'interdiction pendant lesquelles l'offre n'est pas applicable, à savoir à Noël, à Pâques et pendant les jours fériés italiens.

Ça donne envie, n’est-ce pas ?