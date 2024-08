Cette célèbre ville française est 7 fois plus grande que Paris et peu de gens le savent

Contrairement à ce que l’on peut penser, Paris n’est pas la plus grande ville de France, bien au contraire. Dans le sud de la France se trouve une commune qui fait 7 fois la taille de la capitale.

Au premier abord, on peut penser que la ville la plus grande d’un pays est sa capitale. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. En France, contrairement aux idées reçues, Paris n’est pas la plus grande ville du pays, bien au contraire. Une autre commune détrône la capitale et pour cause : elle est 7 fois plus grande que Paris.

Crédit photo : iStock

Cette ville, située dans le sud de la France, possède 800 kilomètres de voirie et couvre des centaines de kilomètres carrés.

Une superficie de 759 kilomètres carrés

Située près de la mer Méditerranée, la plus grande ville de France en terme de superficie n’est autre qu’Arles, située en Provence. Cette commune possède un beau patrimoine : un amphithéatre, des thermes, une église ainsi qu’une ancienne nécropole romaine et médiévale. Plusieurs monuments de la ville sont notamment classés à l’UNESCO. En plus de cela, Arles possède un charmant centre historique dans lequel on peut se promener en arpentant les ruelles.

Crédit photo : iStock

Cette ville a tout pour plaire puisqu’elle organise de nombreuses activités culturelles, comme le festival du dessin. Mais si elle se distingue, c’est en raison de sa superficie. Arles s’étend sur 759 kilomètres carrés. On compte une cinquantaine de kilomètres entre la plage de Piemanson, au sud, et l’abbaye de Montmajour, au nord.

Cette grande ville est habitée par 50 000 habitants, ce qui prouve que tout le territoire d’Arles n’est pas urbanisé. Le Rhône passe par la ville, qui comprend également des marais, une campagne sauvage, des terrains agricoles et des élevages de taureaux et de chevaux blancs. En pleine Camargue, il n’est pas rare de voir des flamants roses.

Dernier fait pour vous convaincre de poser vos valises à Arles : cette ville a inspiré Vincent Van Gogh, qui y a séjourné en 1888. Ses célèbres tableaux, comme “Le Café de Nuit” ou “La Nuit Etoilée” ont été inspirés d’Arles et de ses environs. Raison de plus pour aller visiter cette charmante commune.