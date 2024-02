Cette célèbre ville française est la plus grande du pays, loin devant Paris et Marseille

Vous pensez que la plus grande ville de France est Paris ? Détrompez-vous. Cette commune provençale, riche de son histoire et de son patrimoine, est presque aussi grande que New York.

Dans l'inconscient collectif et pour de nombreuses personnes, Paris est la ville la plus grande de l'Hexagone. Ce serait logique puisqu’il s’agit de la capitale. Mais figurez-vous que la plus grande ville de France se situe en fait dans le sud et qu'elle compte une population bien importante.

La ville la plus grande de France est...

Vous avez déviné ? Avec ses célèbres arènes, ses Alyscamps et ses rizières, il s'agit d'Arles, une ville unique en France. Si la commune située dans les Bouches-du-Rhône est réputée pour ses monuments construits pendant l’époque romaine, Arles s’impose également comme la ville la plus étendue de notre pays.

En effet, sa superficie est de 758,9 kilomètres carrés et s’approche des 783,8 kilomètres carrés de New York. Arles compte 50 000 habitants là où la Grosse Pomme en compte… 8,4 millions. Ce qui est également surprenant, c’est que Arles est sept fois plus grande que Paris et trois fois plus grande que Marseille. La capitale française s’étend sur 105 kilomètres carrés tandis que la cité phocéenne compte 240 kilomètres carrés d’hectares.

Arles détrônée par les Outre-Mer

Amphithéâtre d'Arles. Crédit photo : bbsferrari/ iStock

Autre fait intéressant, Arles est traversé par le Rhône. D’ailleurs, la ville s’étend jusqu’à son embouchure, qui est située dans le delta de Camargue avant que le fleuve ne se jette dans la Méditerranée. Ainsi, il faut près d’une heure en voiture pour accéder aux plages sauvages de la région : Piémanson et Beauduc qui offrent de magnifiques espaces de sable fin et des activités nautiques.

Enfin, il est important de préciser que Arles est la ville la plus étendue de France métropolitaine. Si l’on prend en compte tous les territoires français en y incluant ceux d‘Outre-Mer, Arles descend du podium.

Elle est détrônée par Maripasoula, en Guyane, et ses 18 360 kilomètres carrés situés au cœur du Parc amazonien. Les villes de Régina et Camopi (toutes deux situées en Guyane) font respectivement 12 000 et 10 0000 kilomètres carrés. À titre de comparaison, Maripasoula est presque aussi grande que la Nouvelle-Calédonie.