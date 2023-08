Une zone sans enfant introduite sur certains vols d'une compagnie aérienne

La compagnie aérienne néerlandaise Corendon Airlines va bientôt mettre en place une zone exclusivement réservée aux adultes sur ses vols entre Amsterdam et Curaçao. Une nouveauté qui pourrait ravir de nombreux voyageurs.

Lorsque vous prenez votre avion, vous ne savez jamais comment ça va se passer. Et surtout, vous ne savez jamais qui vous aurez en tant que voisin sur les rangées autour de vous ! Bien souvent, on esquisse une moue d’inquiétude lorsqu’on voit des enfants débarquer sur les sièges à proximité.

Même si vous n’avez rien contre les enfants, se les coltiner dans un avion peut vite devenir gênant. Car les enfants sont ce qu’ils sont : bruyants, turbulents, émotifs, imprévisibles, etc…

Crédit photo : iStock

Ainsi, la compagnie Corendon Airlines a trouvé la solution qui pourrait ravir de nombreux voyageurs, même si elle ne concerne qu’un seul trajet. En effet, à partir du mois de novembre, la société néerlandaise compte introduire une zone réservée aux adultes à bord de certains de ses vols en Airbus A350.

Une initiative qui vise à offrir un environnement calme aux voyageurs adultes et aux voyageurs d’affaires. Ce concept de zone “sans enfant” sera introduit seulement sur les vols reliant Amsterdam et Curaçao.

Un espace pour plus de calme

Cet espace exclusivement réservé aux adultes sera situé à l’avant de l’avion et sera composé de neuf sièges XL ainsi que 93 sièges standards. Pour garantir une véritable séparation, des panneaux et des rideaux délimiteront le compartiment afin de créer une véritable zone à part.

Crédit photo : Corendon Airlines

“À bord de nos vols, nous nous efforçons toujours de répondre aux différents besoins de nos clients. Nous sommes également la première compagnie aérienne néerlandaise à introduire la zone Only Adult car nous essayons de plaire aux voyageurs qui recherchent une plus grande tranquillité d’esprit pendant leur vol (...) Nous pensons également que cela peut avoir un effet positif sur les parents voyageant avec de jeunes enfants. Ils peuvent profiter du vol sans s’inquiéter si leurs enfants font plus de bruit”, explique Atilay Uslu, fondateur de Corendon.

Ce concept est loin d’être une première à l’échelle mondiale puisque des compagnies aériennes, notamment asiatiques comme Malaysia Airlines, AirAsia et Scoot Airlines, ont déjà ce type de zone à bord de leurs avions. En revanche, il s’agit d’une première pour une compagnie aérienne européenne.