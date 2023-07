Elle hérite d'une place d'avion inhabituelle et se retrouve nez à nez avec d'autres passagers, sa vidéo devient virale

Une influenceuse a récemment pris l’avion dans une configuration inhabituelle puisqu’elle s’est retrouvée face à face avec d’autres passagers. Sa vidéo publiée sur TikTok est rapidement devenue virale.

Megan Homme est une influenceuse originaire de Chicago qui est suivie par plus de 377 000 abonnés sur TikTok. Récemment, la jeune femme a posté une vidéo sur le réseau social qui est rapidement devenue virale. Et pour cause : l’influenceuse a pris l’avion à bord d’un vol commercial en Suède et s’est retrouvée dans une situation pour le moins inattendue.

Crédit photo : @meganhomme

Quand elle s’est assise à sa place dans l’avion, Megan Homme a remarqué qu’elle se trouvait face à face avec d’autres passagers, comme on peut l’être dans un train. Sur sa vidéo, qui dure à peine cinq secondes, on peut voir Megan jeter des coups d’œil interloqués autour d’elle, avant de retourner sa caméra pour montrer aux internautes les passagers face à elle. Ce placement, qui est généralement courant dans les jets privés, ne l’est pas dans les vols commerciaux et encore moins en classe économique.

“Je n’ai jamais vu ça sur un vol auparavant… Des sièges qui se font face ? Pourquoi ?” a rédigé Megan en légende de sa vidéo.

Un placement inhabituel dans l’avion

La vidéo de Megan a fait le buzz sur TikTok et les internautes sont nombreux à avoir exprimé leur mécontentement. Plusieurs d’entre eux ont notamment conseillé à la jeune femme de demander un remboursement intégral de sa place. Sur le réseau social, on pouvait lire les commentaires suivants : “Quelle est la raison à cela, qui a eu cette idée et qui l’a acceptée ?” ou encore “Excusez-moi, ce n’est pas un voyage en train ?”

Pourtant, un tel placement n’est pas si rare à bord des avions. Certaines compagnies aériennes comme American United Airlines, Qatar ou encore British Airways proposent des sièges orientés vers l’arrière.

Cependant, cette configuration est habituellement aménagée exclusivement en classe business ou affaires, et des installations permettent aux voyageurs d’éviter de se regarder dans les yeux. Mais que Megan se rassure, selon les experts, il serait plus sûr de voyager dans une telle position car “les sièges orientés vers l’arrière offrent un meilleur soutien pour le torse et la tête”.