Cette hôtesse de l'air répond à la question que tous les passagers se posent

Alors que de nombreux mystères perdurent sur les fonctionnements des avions, une hôtesse de l’air a répondu à une série de questions/réponses et a dévoilé un secret…

Comment fonctionnent précisément les vols en avion ? Quels sont les secrets que seuls les pilotes et hôtesses de l’air connaissent ? On parie que vous vous êtes déjà posé de nombreuses questions concernant les rouages de ces appareils fascinants.

Le 21 avril 2023, une hôtesse de l’air, également tiktokeuse sur la plateforme sociale, a organisé une série de questions/réponses sur son compte Instagram, comme le rapporte Auféminin.

L’eau à bord est-elle potable ?

Ainsi, de nombreux internautes ont posé des questions que tout le monde se pose. Parmi les plus demandées, on retrouvait : l’eau de l’avion est-elle potable ? Pour mettre fin à ce mystère, la professionnelle de chez Virgin Australia a répondu à la question. Elle a déclaré : “Je suis hôtesse de l’air et voici LA réponse à la question que tous les passagers se posent en avion. L’eau est-elle potable ? Oui, elle l’est. Elle est filtrée et propre”, a-t-elle lancé. Elle a aussi ajouté que les déchets des avions, tout comme les eaux usées, n’étaient pas lâchés en plein vol, mais stockés et vidés une fois à l’arrivée au sol.

Quant à la question des hublots, que le personnel de bord demande de lever aux passagers au décollage et à l’atterrissage, c’est pour une bonne raison : surveiller l’état des moteurs. Une vidéo qui a cartonné puisqu’elle a fait près d’un million de vues. Hallucinant, n’est-ce pas ? Avec ces informations, vous pourrez désormais vous faire mousser lors d’un dîner entre amis. Alors, surpris ?