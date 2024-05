Cette ville française en bord de mer pleine d'atouts n'a vraiment rien à envier à Venise

Située sur la côte méditerranéenne, la ville de Sète un cadre idyllique avec ses canaux qui sillonnent les rues, lui valant le surnom de “Venise française”.

L’été approche à grands pas et naturellement, les projets de vacances s’intensifient et les idées de destinations sont pléthores. Si vous avez une attirance pour les villes avec des canaux, nul besoin d’aller à Venise ou Amsterdam.

En France, Sète, située dans le sud-est de l’Hérault, est un véritable joyau qui saura vous séduire par de nombreux atouts. Avec ses canaux qui la traversent, elle dégage un charme de cité méditerranéenne lui valant le surnom de “Venise française”. Parmi les canaux, on trouve notamment Le Canal Royal, qui constitue la colonne vertébrale de la ville sur 800 mètres. Il est surtout célèbre pour accueillir les joutes nautiques chaque année qui réunissent de nombreux visiteurs.

Crédit photo : iStock

Il y a également le Canal des Quilles, bordé de plages et de restaurants typiques, offre une ambiance décontractée et conviviale. Enfin, impossible d’oublier le Canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui relie Sète à Toulouse.

À la découverte de Sète et son charme méditérannéen

Si Sète est souvent comparé à Venise, ce n’est pas seulement pour les canaux mais également pour ses arts et sa culture. Vous pouvez y visiter le musée Paul Valéry, célèbre poète sétois, qui abrite une riche collection d'œuvres d’arts et contemporaines. Le Théâtre de la Mer, situé, comme son nom l’indique, face à la mer, accueille régulièrement des concerts, des pièces de théâtres et des festivals. Enfin, l’Espace Georges Brassens vous plongera dans l’univers du célèbre chanteur natif de Sète à travers une exposition interactive et immersive.

Crédit photo : iStock

Côté gastronomie, Sète n’est pas en reste grâce aux produits frais de la mer. Son mulet sétois, ses moules farcies et sa célèbre tielle sétoise saura ravir vos papilles. Et pour la digestion, Sète offre des sentiers naturels de repos ou de promenade idyllique comme la plage des Quilles, l’étang de Thau et le Mont Saint-Clair. À Sète, il y a vraiment de tout pour tous les goûts.