Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, cette ville médiévale à une heure de Paris vous propose un voyage dans le temps

En Seine-et-Marne, la ville de Provins est une cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001. L’occasion de réaliser un voyage dans le temps.

Située à une heure de Paris, la ville de Provins est un véritable vestige du Moyen-Âge avec ses remparts et son architecture fascinants. Depuis 2001, la cité médiévale est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et demeure aujourd’hui une ville très dynamique à la richesse culturelle immense.

En déambulant dans les rues larges, qui accueillaient le passage des convois et les marchands, on se rend vite compte de l’héritage historique parfaitement préservé malgré les siècles. Au sein de ses remparts érigés au cours du XIIIème siècles, on y trouve 58 monuments classés ou inscrits à l’image du donjon de la Tour César, qui offre une vue panoramique sur la ville, de la Grange aux dîmes ou encore le Musée du Provins et du Provinois installé dans la Maison Romane.

Crédit photo : iStock

Un passé médiéval célébré chaque année

La ville a été établie sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, bénéficiant des cours d’eau du Durtein et de la Voulzie qui ont contribué au développement économique de la cité. C’est au cours des XIIème et XIIIème siècles que Provins connaît son apogée avec les célèbres Foires de Champagne.

De nos jours, Provins a bâti sa réputation touristique grâce à ce passé médiéval qu’elle continue de célébrer avec des spectacles de chevalerie et de fauconnerie. Chaque année, deux soirées, appelées “Les lueurs du temps” sont d’ailleurs dédiées à ce type de voyage vers cette époque historique.

Crédit photo : iStock

Lors de ces soirées, des spectacles magiques, des animations et des activités pyrotechniques, les 6 et 20 juillet, émerveillent les visiteurs. La Tour César est, par exemple, illuminée à l’aide de 700 bougies sur un fond de musique d’époque jouée en direct. Par ailleurs, cette année, le 20 juillet sera l’occasion de voir passer la flamme olympique. Un événement lors duquel la cité médiévale proposera des distributions de flambeaux et des animations.