Découvrez l'intérieur magnifique de l'Orient-Express, le train qui partira de Paris

Le célèbre train de l’Orient-Express fera son retour sur les rails à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant qu’il sillonne l’Europe, de Paris à Vienne, le train de luxe se refait une beauté entre les mains expertes d’artisans français. Découvrez le résultat ci-dessous.

Crédit : bizoo_n/ iStock

C’est à l’architecte Maxime d’Angeac que l’on doit le nouveau look du Nostalgie-Istanbul-Orient-Express. Le Français et ses équipes ont la lourde tâche de restaurer les 17 voitures originales du train : voiture-bar, wagon-restaurant et suites.

Bien que les voitures soient d’origine (1920-1930), leur intérieur a en partie été bien conservé. Malgré tout, l’architecte prévoit d’adopter un style Art déco et un style Empire. On apprend ainsi que les nouvelles voitures seront décorées des marqueteries Morrison et Nelson et que Maxime d’Angeac s’est inspiré des motifs des tapisseries Suzanne Lalique, présents dans le train original.

Le futur Orient-Express veut prolonger son histoire

Crédit : Maxime d'Angeac et Martin Darzacq

Pour cet Orient-Express nouvelle formule, les artisans ont vu les choses en grand. Dans la voiture-bar, un bouton d’appel pour le champagne et le personnel de service sera disponible. Tandis que les tables seront munies d’une pendule qui sonnera l’heure du cocktail et du dîner.

« J’ai tenté de réinterpréter l’histoire de ce train de légende, sans nostalgie aucune, mais avec le désir de prolonger son histoire, de nous transporter ailleurs. Comme dans un rêve », a raconté Maxime d’Angeac.

Les décors du train sont visibles en ce moment à la Domus Maubourg, à Paris, du 17 au 21 octobre. Une autre exposition aura lieu au salon Design Miami, du 30 novembre au 5 décembre, à Miami.

Crédit : Maxime d'Angeac et Martin Darzacq

