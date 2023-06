Dormez en prison et payez pour ça avec cet hôtel un peu particulier

Tous les moyens sont bons pour tirer son épingle du jeu et ce dans toutes les industries. Dans celle de l'hôtellerie, au-delà de la qualité du service, on peut aisément compter l'originalité du lieu et de l'ambiance : autant dire que l'hôtel dont il est question aujourd'hui a de quoi faire parler de lui.

Dormez derrière les barreaux… et payez pour ça !

Voilà un hôtel qui porte bien son nom. À Béziers, dans le département de l'Hérault en région Occitanie, un établissement nommé tout simplement La Prison propose à ses clients de dormir en son sein… qui était justement un ancien pénitencier. Voilà quatorze ans que cette prison a fermé, laquelle s'est donc réinventée pour proposer un accueil beaucoup plus chaleureux qu'autrefois.

Crédit photo : Hôtel La Prison

Néanmoins, cette transformation fut longue et coûteuse : dix-huit mois de travaux et huit millions d'euros d'investissement plus tard, La Prison est en fait prête à accueillir ses premiers curieux. Il s'agit d'une première en France, l'inauguration s'étant faite ce jeudi 1er juin.

L'hôtel La Prison, un lieu pas comme les autres

À la base, il y a avait 90 cellules pour un confort que l'on imagine… rudimentaire. Désormais, l'hôtel La Prison propose environ cinquante chambres tout à fait accueillantes : les fenêtres ont été agrandies pour donner lieu à de jolis panoramas (comme sur la Méditerranée ou le Canal du Midi), sans oublier du nouveau mobilier.

Ce qui fait néanmoins le charme de l'hôtel, c'est la conservation de certains éléments phares : les iconiques barreaux sont toujours là, tout comme certains modèles de porte ou la structure globale du pénitencier. Encore mieux, certains graffitis de prisonniers sont toujours présents !

Crédit photo : Hôtel La Prison

On vous rassure, l'idée est tout de même de pouvoir y passer du bon temps : il y a désormais une salle de sport, une piscine, un restaurant avec vue panoramique… De l'eau a coulé sous les ponts.

Enfin, un mot sur les prix : une nuit coûte 70 euros (en basse saison) contre 120-200 euros en haute saison. Si vous cherchez donc à vous évader le temps d'un week-end, vous pouvez enfin aller en prison et ça, c'est aussi une première.

Crédit photo : Hôtel La Prison