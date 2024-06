En Argentine, ce train fonctionnant à l'énergie solaire transporte les touristes sur les plus beaux sites du pays

Afin de relancer le tourisme local suite à la pandémie de Covid, le gouvernement argentin a tout misé sur un train unique dans la région.

L’Argentine veut relancer le tourisme local avec ce train unique en Amérique du Sud. Pourquoi unique ? Parce que le train est équipé de batteries au lithium et de panneaux solaires. Cela en fait ainsi un moyen de transport écologique et durable dans la région.

Ce train a été fabriqué par le constructeur chinois CRRC Tangshan et s’inscrit dans le service ferroviaire appelé « El Tren Turístico de la Quebrada de Humahuaca ». Son but est de proposer un voyage de 20 kilomètres à travers les sites naturels situés entre les villes de Volcán et Purmamarca.

Pari réussi puisque voilà plusieurs semaines déjà que le train aux panneaux solaires propose des voyages toute la journée.

Un train solaire qui traverse les merveilles de l’Argentine

Canyons de la Quebrada de Humahuaca. Crédit photo : Pedro Carrilho/ iStock

Même si les batteries offrent une autonomie de 120 kilomètres, le train roule généralement à moins de 50 km/h. La vitesse réduite et une vision panoramique renforcée par les fenêtres et le toit vitré permettent aux passagers d’admirer plus longuement les paysages traversés.

Comme il l’est indiqué dans le nom du service, le train emprunte une route passant par des stations de la Quebrada de Humahuaca, « l’un des endroits les plus beaux d’Argentine » selon Federico Posadas, le ministre de la Culture et du Tourisme de la province de Jujuy. Il s’agit de ces magnifiques canyons de multiples couleurs classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2003.

Dans le même temps, l’objectif est de mettre au point jusqu’à 300 kilomètres de voies ferrées allant de San Salvador de Jujuy à La Quiaca, située 234 kilomètres plus loin et servant de poste frontière avec la Bolivie.

Enfin, les tarifs pour les habitants du Jujuy sont fixés à 15 000 pesos, soit 15 euros tandis qu’ils sont de 34 euros pour les touristes internationaux.