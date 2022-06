En gardant les chats des habitants, cette voyageuse n'a payé aucun logement et a économisé 28 000 dollars

Une Australienne a trouvé le bon plan pour voyager à moindre coût : elle garde les chats des habitants des villes qu’elle visite et en échange, elle profite d’un logement gratuit. Cette astuce lui a permis d’économiser 28 000 dollars depuis qu'elle voyage.

Madolline Gourley est une écrivaine de 32 ans qui vit en Australie et adore voyager. Cependant, les voyages coûtent généralement très cher, notamment à cause du prix des logements une fois sur place. Pour pouvoir partir longtemps sans trop dépenser, Madolline a trouvé une bonne astuce.

Crédit photo : @madolline

Quand elle voyage, Madolline garde les chats des habitants des villes qu’elle visite. Elle se rend chez des personnes qui s’absentent pendant quelques jours et doit garder la maison propre, nourrir les chats, jouer avec eux et nettoyer leur litière. En échange des soins qu’elle procure aux animaux, Madolline reste dans le logement gratuitement.

« Si vous enlevez le fait que je vienne d’Australie, ce n’est pas si différent d’un ami ou un voisin qui surveille votre animal de compagnie. Leur logement est la seule forme de paiement que je reçois », a expliqué Madolline.

Elle garde des chats et économise 28 000 dollars

Pour trouver des animaux à garder, Madolline se rend sur des sites spécialisés dans le gardiennage de maison. Au fur et à mesure, elle s’est forgée une bonne expérience dans un domaine qu’elle adore : les animaux.

« J’ai des chats depuis que je suis petite et ma mère est aussi une grande fan de chats, a-t-elle expliqué. Elle a aussi eu des chats toute sa vie. Quand j’ai découvert que je pouvais profiter d’un logement en gardant des chats, je voulais simplement le faire pour m’occuper des animaux. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @madolline

Cette astuce permet à Madolline de ne payer aucun logement quand elle voyage et lui fait faire de grandes économies. Depuis 2017, elle est parvenue à économiser 28 000 dollars, soit environ 26 900 euros. Elle s’est déjà déplacée dans 50 foyers différents aux États-Unis et en Australie.

Elle s’occupe des chats en échange d’un logement

Lors de son dernier voyage, la jeune Australienne a pu passer 75 jours en Amérique sans payer de logement.

« J’ai gardé 15 chats dans 9 maisons différentes, à travers 7 villes dans le pays. J’ai commencé à Seattle avant de me rendre à Austin, à New York, et j’ai trouvé des logements à Chelsea, South Park Slope et Prospect Heights, à Salt Lake City, Denver, Chicago et Portland », a détaillé Madolline.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @madolline

La jeune voyageuse consacre environ 30 minutes par jour pour faire ses tâches quotidiennes. Elle réserve 15 minutes de sa matinée et de sa soirée pour s’occuper des chats et nettoyer la maison. Le reste du temps, Madolline profite de son temps libre pour visiter les villes dans lesquelles elle se trouve. Un bon plan qui lui permet de faire des voyages sans vider son porte-monnaie.