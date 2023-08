Icon of the Seas, le plus grand paquebot du monde, a enfin vu le jour et les images sont hallucinantes

Le célèbre paquebot Icon of the Seas verra bien le jour. Cet été 2023, le chantier naval situé en Finlande a finalisé la construction. Zoom.

Envie de vous offrir une croisière sur le plus grand paquebot du monde ? Ce sera bientôt possible. Comme le rapporte le média GEO, la construction d’Icon of the Seas, sur le chantier naval de Turku en Finlande, a été finalisée en cet été 2023.

Selon l’AFP, le paquebot sera bientôt sur l’eau. Le projet ? Dès janvier 2024, il partira de Miami en direction des Caraïbes, pour sa première croisière touristique. Au total, le paquebot fait plus 250 800 tonnes, ce qui représente près de cinq fois la taille du Titanic, et peut transporter plus de 10 000 personnes.



Crédit : Jonathan Nackstrand-AFP

Le plus grand paquebot du monde

Un projet monstrueux qui a bien failli ne pas voir le jour. La raison ? Le coût écologique du navire. Les écologistes déplorent les conséquences dramatiques de “lâcher” autant de carburant et notamment du gaz GNL (naturel liquéfié) qui sera utilisé pour l’Icon of the Seas, dans les océans :“il a des conséquences dramatiques sur le climat à cause des fuites de méthane”, a indiqué Constance Dijkstra, spécialiste du transport maritime au sein de l’ONG Transport & Environment (T & E), comme le rapporte Ouest-France.

Malgré les craintes des experts environnementaux, l’entreprise Royal Caribbean n’a pas mis un terme à un son projet de développement. D’ailleurs, le marché de la croisière se porte très bien, comme l’indique Alexis Papathanassis, professeur de gestion des croisières à l’université des sciences appliquées de Bremerhaven, en Allemagne, dont le discours a été relayé sur Konbini : “Au cours de la dernière décennie, nous avons observé que les navires de croisière sont devenus plus grands”, précise ainsi l'intéressé.

Crédit : IStock

D’après lui, construire un navire XXL possède également des avantages : “les navires de grande taille présentent des avantages économiques évidents, puisqu’ils réduisent le coût que présente chaque passager en faisant des économies d’échelle”. Quant à la question de la sécurité, Alexis Papathanassis alerte : “Il est plus difficile d’assurer l’évacuation sur les grands navires”. Quoiqu'il en soit, ce bateau aura fait couler de l'encre. Alors, qu'en pensez-vous ?