Jeune, mince et blonde : voici Lena, une influenceuse voyage 100% virtuelle que l'on suivrait au bout du monde

Le voyagiste TUI a présenté Lena, une influenceuse dopée à l’intelligence artificielle qui nous fera voyager à travers le monde.

Dans l’univers des influenceurs, le voyage est une thématique courante suscite toujours énormément d’intérêt pour les internautes. En Belgique et aux Pays-Bas, le voyagiste TUI a décidé de créer sa propre exploratrice grâce à l’intelligence artificielle.

Elle s’appelle Lena et n’a visiblement rien à envier à ses collègues humains. Sauf que, contrairement aux autres, elle ne voyage pas vraiment puisqu’elle est 100% virtuelle :

"TUI est fière d'annoncer l'introduction en Belgique et aux Pays-Bas de Lena, une exploratrice IA innovante. Lena rejoint l'équipe existante d'influenceurs et de créateurs de contenu de TUI, offrant une approche unique et virtuelle des expériences de voyage. Lena va inspirer le public avec ses images de belles destinations de voyage qui seront présentées sur les canaux de médias sociaux et le blog de TUI à partir d'aujourd'hui."

Si certains craignent un certain “grand remplacement” des influenceurs humains par des intelligences artificielles, le voyagiste veut rassurer en déclarant que Lena vient seulement compléter l’expérience qu’offre les autres influenceurs avec lesquels l’entreprise est déjà associée :

"Lena ne remplace aucun de nos influenceurs actuels, mais elle constitue un complément précieux à notre équipe. Avec Lena, nous serons en mesure d'inspirer et d'informer nos clients sur les plus belles destinations encore plus rapidement et plus clairement"