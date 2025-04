Il s'offre un “billet d'avion à vie” et fait 1000 fois le tour de la planète

En 2019, Tom Stuker s’est acheté un “billet d’avion à vie” au prix de 290 000 dollars. Depuis, il a parcouru 37 millions de kilomètres à travers le monde.

Tom Stuker est un Américain pas comme les autres. Ce patron d’un cabinet de conseil en vente de voitures, aujourd’hui âgé de 69 ans, est bien connu des compagnies aériennes. En effet, en 1992, la compagnie United Airlines a mis en vente un “billet d’avion à vie”, au prix de 290 000 dollars. Une opportunité qui permettait à l’acquéreur du billet de voyager à vie, autant de fois qu’il le souhaitait. Cette initiative est similaire à celle de ce navire qui proposait une "croisière sans fin" pour des vacances illimitées.

C’est Tom Stuker qui a dépensé cette somme pour obtenir ce billet d’avion. En une trentaine d’années, il a parcouru 37 millions de kilomètres à travers le monde, soit l’équivalent de six allers-retours sur la Lune, et a visité plus d’une centaine de pays. L’année 2019 a été la plus intense puisqu’il a parcouru 2,3 millions de kilomètres en 12 mois. Un train de vie qui lui aurait fait économiser 2,5 millions de dollars, selon ses dires.

Une vie de millionnaire

Ce n’est pas le seul avantage que possède Tom Stuker. En réservant ses trajets, il cumule des “miles”, des bonus offerts par la compagnie aérienne qui permettent d’avoir des réductions pendant les séjours. Tom Stuker a également accès à des palaces dans le monde entier, aux meilleurs restaurants de la planète et à de belles croisières. La compagnie aérienne lui met à disposition une voiture de luxe quand il arrive sur le tarmac. Il a déjà fait 120 lunes de miel avec son épouse et vit comme un véritable millionnaire.

Tom Stuker bénéficie également de cartes cadeaux dans de grandes enseignes. En une journée, il a notamment obtenu 50 000 dollars à dépenser dans un magasin Wallmart. Il s’est servi de cet argent pour rénover la maison de son frère.

Au fil du temps, Tom Stuker a pris ses habitudes. Il essaie au maximum de s’asseoir sur son siège préféré, le 1B. Pour le remercier de sa fidélité, la compagnie aérienne United Airlines a donné son nom à deux de ses Boeing 747. Lorsqu’il a dépassé les 20 millions de miles, la compagnie a organisé une fête en son honneur.

Quelles conséquences écologiques ?

Si ce mode de vie en ferait rêver plus d’un, une question se pose : quel est le bilan carbone de Tom Stuker ? En voyageant autant, les conséquences écologiques sont dramatiques. Si les associations de protection de l’environnement regrettent son train de vie, Tom Stuker a un argument imparable pour se défendre.

“Je ne compte pas ça dans mon empreinte carbone. L’avion va voler, que je sois dedans ou pas. Ce serait beaucoup plus pertinent si je volais en jet privé. Ceux qui les utilisent pourraient aider l’environnement bien plus que moi s’ils volaient sur des lignes commerciales”, a-t-il déclaré à BFMTV.

Aujourd’hui, Tom Stuker continue de parcourir le monde, bien qu’il ait un peu ralenti le rythme de ses voyages. Une vie de rêve pour les globe-trotteurs qui rappelle celle de cet autre homme qui vit sur un bateau de croisière depuis 23 ans.