15 lieux à absolument visiter en Crète

L’île de Crète est le berceau de lamythologie grecque. Découvrez les 15 sites qui vous donneront envie de découvrir cette plus grande île de la Grèce.

Ile de Crète : un joyau touristique en Grèce

Petit bateau à moteur dans de l’eau claire Credit : Vladimirs_Gorelovs

La Crête, avec ses 260 km de long et ses 12 à 61 km de large, est la plus grande île de Grèce. Située au nord du territoire, celle qui est surnommée l’île des dieux est l’un des lieux de vacances les plus plébiscités par la Jet set et les adeptes de nuits de folie. S’étendant aux frontières de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, cette île est considérée comme l’un des berceaux de la civilisation européenne. Chacune de ses villes est agréablement animée. Choisissez un hôtel au bord de l’une de ses magnifiques plages ou sur une montagne pour profiter de la vue. Les vols vers la Crète sont généralement remplis presque toute l’année. Ainsi, les vacances en Crète se réservent. Durant votre séjour, programmez des excursions en mer après avoir visité les villes célèbres comme LaCanée et Héraklion.

La Crête renferme d’exceptionnels héritages antiques et médiévaux comme lespalais minoensde Knossós, de Phaestos ou de Malia. Elle possède également un beau patrimoine vénitien et ottoman à admirerdans les villes de Réthymnon, d’Héraklion ou encore de La Canée.

Les petites îles entourées d’une eau turquoise qui l’avoisinent sont pour leur part parfaites pour les excursions en mer et la plongée sous-marine. De quoi donner envie de réserver un vol dès maintenant!

Cette belle île de Grèce constitue une destination balnéaire de choix avec ses magnifiques plages avec eaux turquoise, ses îles sauvages et ses hôtels de luxe. Pour les amateurs de randonnée, son arrière-pays est parsemé de petits villages, de monastères, d’églises et de pittoresques maisons blanchies à la chaux. Les promenades sont aussi l’occasion d’immortaliser lesoliviers s’étendant à perte de vue.

L’île de Crète jouit d’un climat chaud de début mai à fin octobre, même durant la nuit. À noter toutefois que les vols sont assez chers durant cette période. Il est préférable d’y séjourner durant les mois de novembre et décembre, car les températures sont plus douces. De plus, vous profiterez d’un tarif réduit pour les vols et les hôtels. C’est aussi durant cette saison que la nature est la plus verte et les orangers chargés de fruits délicieux. Si vous désirez profiter du calme et avoir les plages rien qu’à vous, la période de la fête de Pâques est le moment idéal pour des vacances en famille en Crète.

Les 15 sites à ne pas manquer lors d’un voyage à Crète

Une grotte avec ses habitants réunis autour d’un feu de camp Credit : estt

Voici les 15 lieux et sites d’exception qui font le bonheur des vacanciers lors d’un voyage sur l’île de Crète. Les vols vers la ville de La Canée sont moins chers en basse saison.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Le palais de Knossos

Le palais de Knossos en Crète. Jebulon, CC0, via Wikimedia Commons

Le palais de Knossos à La Canée abrite aujourd’hui un important centre politico-culturel. Ce bâtiment est l’un des plus anciens témoignages de la civilisation minoenne ayant occupé cette partie de la Grèce il y a environ 7000 ans avant J.-C. Le palais a été découvert en 1878 par un antiquaire crétois. Depuis, il a fait l’objet de nombreuses fouilles et travaux de rénovation. Selon la légende, ce site emblématique de La Canée appartenait au roi et demi-dieu Minos, fils deZeuset Europe. De nombreux hôtels de luxe se trouvent à proximité.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Les gorges de Samaria

Photographie des gorges de Samaria. Crédit : Lapplaender via Wikimedia Commons

Les gorges de Samaria sont l’un des sites de randonnée les plus spectaculaires sur l’île de Crète. Le sentier principal longe sur près de 16 km la côte sud. Ces gorges vous réservent une vue imprenable sur les parois rocheuses pouvant atteindre les 600 m de hauteur. Pour les plus téméraires, le passage le plus étroit entre les roches est de 3 m. La balade se termine sur le pittoresque port d'Agia Rouméli, seulement accessible par le sentier ou par la mer.

Voyage en Crète : L'île de Spinalonga

L'île de Spinalonga. Crédit : Unsplash

La Spinalonga est une presqu'île chargée d’histoire. Ce site a été rendu célèbre par le roman de Victoria Hislop intitulé «L'Île des oubliés». Cet îlot est connu pour avoir abrité des lépreux condamnés à l’isolement durant la première moitié du XXe siècle. Après cela, il a été déserté, laissant la nature sauvage reprendre ses droits. Seule l’imposante forteresse de l'époque vénitienne a résisté au temps. Cette île au nord de La Canée fait partie des sites naturels protégés de Grèce.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : La ville de La Canée

Le port vénitien de la Canée (Crète). Crédit : Jean-Pierre Dalbéra

La ville de La Canée localisée non loin d’Héraklion a été bâtie durant l’époque minoenne. Aujourd’hui, il s’agit de la deuxième ville la plus importante de l’île de Crète. La Canée se démarque par ses influences byzantines, vénitiennes, mais aussi ottomanes. Visitez le vieux port qui abrite le phare le plus ancien du territoire crétois. Ne manquez pas d’effectuer une halte au Musée archéologique et au musée de la Marine au cours de vos promenades. En outre, profitez de la vie nocturne de la ville en côtoyant les locaux dans les nombreux bars et restaurants qui la jalonnent. Réservez vos vols le plus tôt possible.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Balos Beach

Balos Beach, une plage paradisiaque. Crédit : Unsplash

La Crète en Grèce est entourée de superbes plages aux eaux turquoise. Balos Beach est la plage idéale si vous désirez vous détendre en pleine nature. Cette étendue de sable fin est accessible par bateau ou par un sentier en pente. Cette plage est propice à la plongée et aux bains de nuit. Petite anecdote : c’est ici que le prince Charles et Lady Diana ont passé une partie de leur lune de miel.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : La ville d’Héraklion

Belle photographie du vieux port d'Héraklion. Crédit : IStock

La principale ville de l’île de Crète se trouve au centre de son territoire. Héraklion compte de nombreux hôtelsde luxe, boutiques et restaurants très accueillants. Elle est surtout célèbre pour son musée archéologique. Il s’agit du deuxième plus grand musée de Grèce. Parmi ses trésors, ce musée possède des pièces datant de la Préhistoire jusqu’à l'époque romaine. Sa collection issue de la période minoenne est l’une des plus importantes au monde. Le fascinant disque de Phaistos datant du IIe millénaire av. J.-C y est entre autres exposé. La visite est organisée par ordre chronologique et les salles thématiques valent le détour.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : La ville de Réthymnon

Baladez-vous au coeur de la ville de Réthymnon (Crète). Crédit : IStock

Si vous êtes intéressé par les vestiges anciens, il faut absolument visiter la ville crétoise de Réthymnon à environ 40 minutes de La Canée. En effet, la grande majorité des vestiges de l’Orient turc et de la Renaissance vénitienne y est présentée au public. Parmi les sites les mieux préservés se trouve la citadelle Fortezza datant du XVIe siècle et la fontaine de Rimondi. Visitez également le monastère d'Arkadi pour immortaliser sa façade vénitienne, sans oublier le musée d’Histoire et du Folklore.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Matala

Magnifique vue aérienne de Matala en Crète. Crédit : IStock

Matala est une petite station balnéaire de Phaïstos située au sud-est de l’île de Crète. Elle abrite des formations géologiques fascinantes ainsi que des grottes artificielles creusées dans la roche néolithique. Ces grottes étaient peuplées durant la Préhistoire et pendant la période minoenne. Il est possible de visiter certains habitats troglodytiques ainsi que des tombeaux datant de l'époque gréco-romaine. Dans les années 70, des groupes de hippies ont décidé de s'y installer pour en faire un lieu de rencontre international.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : La grotte de Dikteon

La grotte de Dikteon serait le lieu de naissance de Zeus. Crédit : IStock

Selon la légende, la grotte de Dikteon en Crète serait le lieu de naissance de Zeus. Le site a été découvert en 1880, et des fouilles ont révélé que la caverne était utilisée durant l'époque minoenne en tant que lieu de culte.

Sur le sentier qui mène à la grotte de Dikteon, vous croiserez le plateau de Lassithi qui vous offre une vue panoramique sur la vallée aux 10 000 moulins.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Le palais de Phaïstos

Photographie du Palais de Phaïstos avec les montagnes en arrière-plan. Crédit : Jebulon via Wikimedia commons

Parmi les vestiges anciens les plus importants à visiter lors d’un voyage en Crète se trouve le Palais de Phaïstos. Ce site d’exception vous plongera dans l'époque minoenne. Ce palais mythique est resté tel qu’il a été découvert en 1900. De ce fait, il a été parfaitement préservé. Ce temple aurait été le lieu où vécut le roi mythologique Minos pendant qu’il gouvernait Phaïstos.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : La Gorge Imbros

Visitez la Gorge Imbros sur lîle de Crète. Crédit : IStock

La Gorge Imbros est un autre site majeur qui plaira aux adeptes de randonnéel ors d’un voyage en Crète. Le parcours est assez facile et dure environ deux heures et demie. Sur 8 km de sentiers balisés, vous passerez par des passages étroits parsemés de végétation luxuriante. L’ambiance est magique au printemps. Vous aurez tout le temps de récupérer dans votre chambre d’hôtel, alors lancez-vous!

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Le Vieux Port Vénitien

Belle vue aérienne sur le petit port Vénitien en Crète. Crédit : IStock

Dans la petite station balnéaire de La Canée se trouve le Vieux Port Vénitien, un lieu historique marqué par le passage des Vénitiens, mais aussi des Ottomans et des Égyptiens. Vous pourrez aussi y visiter quelques vestiges de la Renaissance. Le principal attrait de ce port est son grand phare entouré de plusieurs restaurants et boutiques de souvenir.

Voyage sur l’île de Crète en Grèce : Le lagon Balos

Le lagon de Balos est splendide, eau turquoise et montagnes se mêlent. Crédit : IStock

Le lagon de Balos est un véritable joyau de la nature à voir lors d’un voyage sur l’île de Crète. Ses eaux cristallines sont peu profondes et bordées d’un doux sable rose. Son décor est parfait pour se baigner et se reposer à l’ombre de la végétation. L'accès au lagon se fait par une route montagneuse et étroite, ou par la mer. Si vous y aller en bateau, une halte sur l’île déserte de Graboussa s’impose.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Aquaworld Aquarium & Reptile Rescue Centre

Aquaworld Aquarium est un lieu à visiter en famille ou entre amis. Crédit : IStock

Aquaworld est le premier et le plus grand aquarium crétois. Ce site est d’abord un refuge pour les animaux marins locaux dont l’habitation naturelle est menacée en Grèce et aux alentours. Il abrite également des reptiles du monde entier. Ce parc d’attractions pour les vacances est ouvert d'avril à octobre, et durant la haute saison. Il est en outre accessible certaines nuits.

Voyage sur l’île de Crèteen Grèce : Cretan Olive Oil Farm

Bienvenue dans une ferme crétoise qui fabrique de l'huile d'olive. Crédit : IStock

Envie d’une parenthèse gastronomique lors de vos vacances sur l’île de Crète? Et si vous visitiez une ferme crétoise? Cretan Olive Oil Farm se trouve à quelques minutes de La Canée et d’Héraklion. Cette ferme vous fera découvrir la richesse des produits typiques de cette région montagneuse de Grèce. Prenez le temps de déguster les huiles d’olive, mais aussi le vin, le raki et bien d’autres encore. Ces produits sont totalement bios et fabriqués sur place.