En 2022, prenez la direction des plus beaux pays à visiter. Visiter ces villes, ces îles, ces pays attrayants pleins de culture et d'histoire. Voici les 15 pays à visiter absolument dans le monde en 2022.

Après deux ans de pandémies et de restrictions sanitaires, fuyez la déprime et cap sur les plus beaux pays du monde à visiter en 2022. Cette année 2022 pourrait bien être plus fructueuse en termes de tourisme que les deux années précédentes. En effet, les restrictions sanitaires s'allègent dans les différents pays du monde, les hôtels sont prêts pour accueillir les touristes et les voyageurs du monde entier n'ont qu'une envie : partir visiter les plus beaux pays du monde.

Envie d'un bol d'air frais, découvrez notre liste des 15 pays à visiter absolument dans le monde en 2022.

Égypte

En 2022, réservez vos vacances et partez découvrir l'Égypte. Crédit : IStock

En 2022, une des destinations voyage les plus tendances c'est l'Égypte. Ce pays d'Afrique du Nord est de plus en plus prisé pour ses paysages magnifiques. Bien sûr, l'Égypte est un pays connu pour ses pyramides grandioses, mais pas que. Le pays regorge de villes pleines de charme comme Hurghada, nichée sur la côte égyptienne de la mer Rouge, ou Assouan, la ville d'Égypte la plus au sud du pays. Pour des vacances culturelles ou historiques, découvrez l'Égypte, ce pays d'Afrique plein de surprises.

Dubaï

Dubaï est une destination en vogue en 2022. Crédit : IStock

S’il y a une destination tendance en 2022, c'est bien Dubaï ! Cette ville des Émirats arabes unis est réputée pour son architecture impressionnante, ses hôtels et magasins de luxe, ses activités insolites. À Dubaï, vous pouvez skier dans un centre commercial, traverser le désert en quad et même vous retrouvez sur le toit du monde : le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. À l'image de cette ville, votre voyage sera démentiel !

Pays de Galles

Cette année, découvrez le Pays de galles. Ici le Parc National de Snowdonia. Crédit : IStock

Des parcs naturels, des paysages sauvages et des falaises incroyables feront partie de votre voyage au Pays de Galles. En 2022, partez visiter ce pays d'Europe. À seulement une heure et demie de vol de la France, le Pays de Galles est une destination de vacances économique et très dépaysante. Entre mer et montagnes, la capitale Cardiff, élue «ville la plus sociable du Pays de Galles», saura vous accueillir chaleureusement. Si vous avez besoin d'espace, c'est dans ce pays qu'il faut se rendre pour votre prochain voyage. Vous pourrez alors visiter plus de 600 châteaux, les collines et montagnes du Pays de Galles et les parcs nationaux époustouflants tels que Snowdonia et les Brecon Beacons.

Népal

Envolez-vous pour le Népal en 2022. Ici une vue extaordinaire sur l'Himalaya. Crédit : IStock

Ce voyage peut changer votre vie. Le Népal fascine tous les voyageurs qui foulent ses terres. Fascination et émerveillement feront partie de votre voyage. Plus que jamais en 2022, les voyageurs du monde entier ont besoin d'optimisme et de nature sauvage. En partant en vacances au Népal, vous faites le choix d'arpenter les plus beaux sentiers du monde, d'admirer les plus hautes montagnes au monde et de parcourir les treks les plus durs. Pour visiter le Népal, partez entre octobre et mars. C'est la période la plus sèche et la plus ensoleillée. La période la plus déconseillée pour partir en voyage au Népal est de mai à septembre, c'est la période des moussons.

Nouvelle-Zélande

Incroyable vue sur le lac Tekapo en Nouvelle-Zélande, une destination très prisée en 2022. Crédit : IStock

Un voyage en Nouvelle-Zélande, c'est parcourir un pays plein de culture et d'histoire, une nature sauvage et des sites spectaculaires. En 2022, prenez la direction de la Nouvelle-Zélande et découvrez ce pays mystique. Entre plages et glaciers, montagnes et océan, la Nouvelle-Zélande n'a pas fini de vous surprendre.

Italie

Découvrez l'Italie et la belle région de Lombardie en 2022. Crédit : IStock

En 2022, découvrez aussi les pays d'Europe. L'Italie, pays frontalier à la France, est une destination tendance cette année. L'idéal est de faire un road trip et de découvrir toutes les plus belles villes du pays. Rome, capitale historique et culturelle, Florence, vestige de l'architecture de la Renaissance, ou encore Portofino, ce village de pêcheurs très prisé depuis quelques années. Vivez la dolce vita en Italie et profitez des places paradisiaques qu'offre la Sicile, plus grande île de la mer Méditerranée. L'Italie attire chaque année des milliers de visiteurs car c'est une destination à petits prix, alors pourquoi pas vous ?

Japon

En 2022, visitez le Japon. Ici une très belle vue sur le Mont Fuji. Crédit : IStock

Envie d'un voyage d'exception ? Décollez pour le Japon, le pays des contraires. Depuis des années, le Japon est une des destinations de voyage les plus prisées. En 2022, le pays d'Asie ne déroge pas à la règle. Pour un voyage au pays du soleil levant, comptez un budget élevé. Une fois sur place, vous oscillerez entre tradition et modernité. Le Japon est un archipel composé de plus de 6 000 îles. Profitez des excursions en bateau sur ces îles aux plages paradisiaques. Entre temples anciens, quartiers futuristes, villes aux pointes de la technologie et parcs d'attractions gigantesques, le Japon saura vous faire voyager.

Thaïlande

En 2022, visitez la Thaïlande et le Parc historique de Sukhothai. Crédit : IStock

La Thaïlande est une destination en vogue en 2022. En effet, ces dernières années le pays d'Asie a explosé les compteurs en matière de visites touristiques. La Thaïlande est dotée d'une richesse culturelle extraordinaire : temples anciens, architecture typique, marchés locaux. Les villes comme Bangkok, Phuket, Chiang Mai ou Pattaya sont à visiter absolument. Pour un voyage inoubliable, prenez la direction des îles paradisiaques de Thaïlande réputées dans le monde entier : l'île de Ko Samui, l'île de Koh Lipe ou encore l'île de Koh Tao.

Grèce

Pour un voyage en Europe en 2022, misez sur la Grèce et ses beaux paysages. Crédit : IStock

Si vous voulez voyager en 2022 mais rester en Europe, explorez la Grèce et ses îles et plages paradisiaques. La Grèce fait partie des voyages à faire une fois dans sa vie. Avec un budget moyen, vous partirez explorer les plus belles îles en bateau, vous prélasserez sur des plages paradisiaques et vous aventurerez dans les rues des villes de la Grèce antique. Sans aucun doute, la Grèce est dans les top destinations de cette année 2022.

Espagne

L'Espagne est une destination tendance en 2022. Ici, vue sur la Tossa de Mar sur la Costa Brava. Crédit : IStock

L'Espagne est une destination de vacances abordable où l'on peut facilement partir à petits prix. Plusieurs circuits sont envisageables : un road trip entre amis, Barcelone, Madrid, Bilbao, Séville…, une semaine farniente tout compris sur la costa brava en famille ou un week-end en amoureux dans la capitale madrilène. Il y en a pour tous les goûts. Hôtels, restaurants, paysages magnifiques, plages et soleil feront partie de votre voyage en Espagne ! Viva España !

Colombie

La Colombie est un pays à visiter absolument en 2022. Crédit : IStock

C'est seulement depuis quelque temps que la Colombie est une destination tendance pour partir en voyage. Longtemps mise de côté pour sa dangerosité, la Colombie se renouvelle et promet aux visiteurs des vacances dépaysantes et inoubliables. Ce pays d'Amérique Latine concentre l’Amazonie, les Andes et les Caraïbes. Dépaysement garanti !

Turquie

Voyagez en Turquie et admirez l'impressionnante région de Cappadoce. Crédit : IStock

Un voyage en Turquie, c'est parcourir les siècles. Visiter la Turquie c'est aussi explorer la variété et l’immense beauté de ses paysages naturels ainsi que la richesse de son patrimoine historique millénaire. Bien sûr, si vous partez en voyage en Turquie visitez Istanbul, la région de la Cappadoce, entre nous le lieu le plus impressionnant de la Turquie, et la ville d’Antalya. La Turquie est répartie entre l'Asie occidentale et l'Europe du Sud-Est ce qui lui offre une diversité culturelle importante.

Indonésie

Découvrez l'Indonésie et le Mont Bromo, incroyable volcan de Java. Crédit : IStock

En 2022, l'Indonésie fait partie des destinations de vacances les plus en vogue. Chaque année, le tourisme est de plus en plus important en Indonésie. Ce pays d'Asie du Sud-Est est composé de milliers d'îles volcaniques. Là-bas, le maître mot est diversité. Explorez la mythique île de Bali, l'île de Java et ses volcans puissants ou encore l'île de Sumatra et ses forêts impressionnantes. Un voyage en Indonésie est une aventure fascinante entre terre et mer, culture et de nature grandiose.

Suisse

Belle vue sur la capitale Suisse, Bern. Crédit : IStock

Ce pays frontalier avec la France regorge de beaux paysages. Trop peu connus du grand public, les paysages Suisses sont étonnamment très variés et la gastronomie est typique. Trois zones géographiques occupent la Suisse : le Jura, le Plateau et les Alpes. En Suisse, on parle quatre langues nationales : l’allemand, le français, l’italien et le romanche. La Suisse est autant diversifiée que traditionnelle et saura vous faire passer d'excellentes vacances 2022.

Portugal

Vue panoramique sur Lisbonne, la capitale du Portugal. Crédit : IStock

Pour ce dernier pays à visiter en 2022, on vous propose de partir au Portugal. Lisbonne, Porto, Faro ou l'île de Madère, le Portugal abonde de beaux endroits où passer ses vacances. Baladez-vous dans les rues de la capitale portugaise ou visitez la charmante ville de Porto, vous ne serez pas déçus du Portugal et ses longues plages de sable blanc. Avis aux amateurs de surf, le Portugal abrite beaucoup de très bons spots de surf.