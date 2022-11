Voici le plus gros paquebot de croisière au monde et le prix de ses billets risque de vous refroidir

Le plus grand paquebot des mers n’a pas encore terminé sa construction qu’il a déjà battu des records de vente de billets. Son inauguration est prévue en 2024.

L’Icon of the Seas (soit l’Icône des Mers, en français) est toujours en cours de construction en Finlande, mais son succès bat son plein. La compagnie maritime Royal Caribbean International n’a d'ailleurs pas attendu pour lancer la vente de ses billets pour les futures croisières, prévues pour 2024.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les ventes de billets ont « battu tous les records », d’après Bert Hernandez, le vice-président des ventes internationales de la compagnie, pour le site Travel Weekly. Tous les billets, soit 7500, ont été vendus en moins d’un mois, a-t-il précisé.

La croisière a « obtenu le triple du plus grand nombre de réservations que nous ayons jamais eu pour un nouveau navire », s’est réjoui le vice-président. 60% des billets ont été achetés par des couples, les 40% restants étant des clients avec un enfant au moins.

Des billets allant jusqu’à 77 000 dollars

Pour effectuer le voyage de rêve que prévoit la croisière, les heureux voyageurs ont déboursé la somme folle de 1000 dollars (soit un prix similaire en euros). Le billet le plus cher a été vendu à 94 000 dollars pour une suite familiale, tandis que des voyageurs anglais ont déboursé 77 000 dollars, a confié Bert Hernandez.

Le paquebot sera inauguré en 2024 et entamera sa croisière au départ de Miami, aux États-Unis. Le bateau fera ensuite escale dans les Caraïbes orientales et occidentales en passant par le Mexique, le Honduras et Saint-Martin.

Le paquebot en soit est un gigantesque navire qui sera bientôt considéré comme le plus gros paquebot du monde. Il faut dire qu’il prévoit d’abriter sept piscines et des toboggans. Les voyageurs ont réservé pour un séjour de 7 nuits en moyenne.